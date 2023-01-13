В ходе клинических испытаний пациенты с диабетом 2 типа успешно использовали искусственную поджелудочную железу

Каждый новый день десятки миллионов людей страдающие диабетом 2 типа, должны выполнять ряд обязательных процедур, включая прием лекарств, анализ крови на сахар и инсулиновые инъекции. Бывает, что жизнь вносит свои коррективы, и вы можете пропустить дозу. В лучшем случае это приведет к стрессу, который заставит вас еще внимательнее отслеживать уровень сахара в крови, а в худшем - к возможной госпитализации. Искусственная поджелудочная железа поможет в лечении диабета 2 типа. Nature Medicine. Journal Interesting Engineering. Pancreas. Shidlovski/iStock.

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Именно поэтому исследователи из Кембриджского университета разработали искусственную поджелудочную железу, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически вводит нужную дозу инсулина в нужное время. Устройство даже использует инструменты, которые можно приобрести без рецепта, такие как монитор глюкозы и инсулиновую помпу. Такое решение не только эффективно доставляет инсулин пациентам в точных дозах и в нужное время, но и вполне доступно по цене.

Подобные типы систем называют "замкнутыми", поскольку они не требуют от пациента вводить в устройство информацию о своем режиме питания и, соответственно, о времени введения инсулина. Доклад о результатах работы кембриджской команды был опубликован 11 января в журнале Nature Medicine.

"Эта полностью автоматизированная система замкнутого цикла является безопасным и гораздо более эффективным способом контроля уровня глюкозы для людей, живущих с диабетом 2 типа, чем стандартное лечение инсулином", - рассказала изданию The Daily Beast Шарлотта Боутон, специалист по диабету из Кембриджского университета, участвовавшая в проведении эксперимента.

В ходе клинических испытаний пациенты с диабетом 2 типа успешно использовали искусственную поджелудочную железу. Journal Interesting Engineering. Nature Medicine. Artificial pancreas. Gilnature/iStock.Несмотря на то, что устройство использует безрецептурные инструменты, оно работает в комплекте с приложением, разработанным исследователями и получившим название CamAPS HX. Данное программное обеспечение использует алгоритм, который позволяет определить уровень глюкозы в крови. В данном программном обеспечении используется алгоритм, который точно предсказывает количество инсулина, необходимое для поддержания уровня глюкозы в заданном интервале.

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Чтобы испытать устройство, команда привлекла к исследованию 26 волонтеров. Половина из них пользовалась искусственной поджелудочной железой в течение восьми недель, после чего перешла на стандартную терапию с несколькими ежедневными инъекциями инсулина. Другая половина сначала проходила стандартную терапию, а затем перешла на искусственную поджелудочную железу.

Исследователи обнаружили, что когда добровольцы использовали искусственную поджелудочную железу, они 66 процентов времени находились в целевом диапазоне глюкозы, в то время как те, кто использовал стандартную терапию диабета, находились в этом диапазоне только 32 процента времени. "Этот результат эквивалентен 8-часовому "рабочему дню". И главное! Он был достигнут без опасного снижения уровня глюкозы", - пояснила Боутон.

В искусственной поджелудочной железе используются безрецептурные устройства, такие как инсулиновая помпа, а также программное обеспечение для автоматизированной доставки инсулина и регулирования уровня глюкозы в кровотоке. Charlotte Boughton Nature Medicine. Journal Interesting Engineering.

Поскольку система полностью автоматизирована, она избавляет от необходимости ежедневно следить за своевременным введением инсулина. Кроме того, новая технология экономит время пациентов, которым не нужно беспокоиться о проверке уровня сахара в крови и физическом введении инсулина. В ходе повторного опроса, проведенного после исследования, почти 90 процентов пациентов сообщили, что в течение дня они тратят гораздо меньше времени на борьбу с диабетом.

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В дальнейшем исследователи надеются усовершенствовать свое устройство и даже подали заявку на получение разрешения регулирующих органов. "Мы планируем провести более масштабные многонациональные исследования, в которых люди с диабетом 2 типа будут использовать эту систему в течение более длительного периода времени", - рассказывает Боутон. Она добавила, что это устройство способно даже снизить "риск осложнений диабета, таких как болезни глаз, почек и ампутации", впрочем, для изучения этого вопроса потребуется отдельный комплекс исследований.

Если такое устройство когда-нибудь появится в продаже, оно сможет облегчить страдания десятков миллионов пациентов с диабетом второго типа, одним из самых опасных заболеваний в мире.

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Источники и ссылки: Journal The Dailybeast, Journal Nature Medicine, Journal Interesting Engineering.

1. (https://www.nature.com/articles/s41591-022-02144-z)

2. (https://interestingengineering.com/health/novel-artificial-pancreas)

3. (https://www.thedailybeast.com/this-artificial-pancreas-treats-type-2-diabetes-using-over-the-counter-devices)