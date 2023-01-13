Каждый новый день десятки миллионов людей страдающие диабетом 2 типа, должны выполнять ряд обязательных процедур, включая прием лекарств, анализ крови на сахар и инсулиновые инъекции. Бывает, что жизнь вносит свои коррективы, и вы можете пропустить дозу. В лучшем случае это приведет к стрессу, который заставит вас еще внимательнее отслеживать уровень сахара в крови, а в худшем - к возможной госпитализации.
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Именно поэтому исследователи из Кембриджского университета разработали искусственную поджелудочную железу, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически вводит нужную дозу инсулина в нужное время. Устройство даже использует инструменты, которые можно приобрести без рецепта, такие как монитор глюкозы и инсулиновую помпу. Такое решение не только эффективно доставляет инсулин пациентам в точных дозах и в нужное время, но и вполне доступно по цене.
Подобные типы систем называют "замкнутыми", поскольку они не требуют от пациента вводить в устройство информацию о своем режиме питания и, соответственно, о времени введения инсулина. Доклад о результатах работы кембриджской команды был опубликован 11 января в журнале Nature Medicine.
"Эта полностью автоматизированная система замкнутого цикла является безопасным и гораздо более эффективным способом контроля уровня глюкозы для людей, живущих с диабетом 2 типа, чем стандартное лечение инсулином", - рассказала изданию The Daily Beast Шарлотта Боутон, специалист по диабету из Кембриджского университета, участвовавшая в проведении эксперимента.
Несмотря на то, что устройство использует безрецептурные инструменты, оно работает в комплекте с приложением, разработанным исследователями и получившим название CamAPS HX. Данное программное обеспечение использует алгоритм, который позволяет определить уровень глюкозы в крови. В данном программном обеспечении используется алгоритм, который точно предсказывает количество инсулина, необходимое для поддержания уровня глюкозы в заданном интервале.
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Чтобы испытать устройство, команда привлекла к исследованию 26 волонтеров. Половина из них пользовалась искусственной поджелудочной железой в течение восьми недель, после чего перешла на стандартную терапию с несколькими ежедневными инъекциями инсулина. Другая половина сначала проходила стандартную терапию, а затем перешла на искусственную поджелудочную железу.
Исследователи обнаружили, что когда добровольцы использовали искусственную поджелудочную железу, они 66 процентов времени находились в целевом диапазоне глюкозы, в то время как те, кто использовал стандартную терапию диабета, находились в этом диапазоне только 32 процента времени. "Этот результат эквивалентен 8-часовому "рабочему дню". И главное! Он был достигнут без опасного снижения уровня глюкозы", - пояснила Боутон.
Поскольку система полностью автоматизирована, она избавляет от необходимости ежедневно следить за своевременным введением инсулина. Кроме того, новая технология экономит время пациентов, которым не нужно беспокоиться о проверке уровня сахара в крови и физическом введении инсулина. В ходе повторного опроса, проведенного после исследования, почти 90 процентов пациентов сообщили, что в течение дня они тратят гораздо меньше времени на борьбу с диабетом.
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В дальнейшем исследователи надеются усовершенствовать свое устройство и даже подали заявку на получение разрешения регулирующих органов. "Мы планируем провести более масштабные многонациональные исследования, в которых люди с диабетом 2 типа будут использовать эту систему в течение более длительного периода времени", - рассказывает Боутон. Она добавила, что это устройство способно даже снизить "риск осложнений диабета, таких как болезни глаз, почек и ампутации", впрочем, для изучения этого вопроса потребуется отдельный комплекс исследований.
Если такое устройство когда-нибудь появится в продаже, оно сможет облегчить страдания десятков миллионов пациентов с диабетом второго типа, одним из самых опасных заболеваний в мире.
Источники и ссылки: Journal The Dailybeast, Journal Nature Medicine, Journal Interesting Engineering.
1. (https://www.nature.com/articles/s41591-022-02144-z)
2. (https://interestingengineering.com/health/novel-artificial-pancreas)
3. (https://www.thedailybeast.com/this-artificial-pancreas-treats-type-2-diabetes-using-over-the-counter-devices)