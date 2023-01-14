Правда, от этой идеи немного попахивает сектантством и мошенничеством, ну да ладно, время покажет.

Известный сторонник антиэйджинга (борьбы со старением) Обри де Грей основал новый фонд "Longevity Escape Velocity Foundation" и начинает свой первый эксперимент. Используя различные методы терапии, ученый планирует радикально увеличить продолжительность жизни мышей.

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Обри де Грей приложил немало усилий для продвижения концепции о том, что старение и смерть являются вполне решаемыми проблемами. Биогеронтолог считает, что ущерб, наносимый с течением времени метаболическими процессами организма, можно обратить вспять, и что вполне возможно, что первый тысячелетний человек уже появился на свет.

Как основатель Фонда Мафусаила и фонда SENS, он убедил миллиардеров, что научные разработки в области борьбы со старением могут дать им единственное, чего им не хватает: здоровье и молодость. В результате ему удалось собрать сотни миллионов долларов на целевые исследования. Вот уже несколько десятилетий этот оптимист выступает в СМИ, пытаясь обратить внимание общественности на то, что старение и смерть это не что-то неизбежное, а всего лишь ряд проблем, которые необходимо решать.

В 2023 году он был отстранен от работы, а затем уволен из фонда SENS после обвинений в домогательствах со стороны двух молодых основательниц компании, одна из которых заявила, что де Грей велел ей спать с богатыми потенциальными спонсорами, чтобы привлечь деньги.

Однако уже в 2022 году фонд опубликовал заявление, в котором говорилось, что, хотя поведение де Грея "подтверждает случаи неадекватного поведения и нарушения личных границ, он не является сексуальным хищником". Намекая на то, что главная проблема заключалась в том, что он не участвует в программах по борьбе с наркоманией, предусмотренных контрактом. Де Грей, со своей стороны, утверждает, что это просто клевета, и считает, что SENS плохо управлялась, двигалась слишком медленно и не соблюдала намерения своих жертвователей во время принятия решений.

Поэтому в конце прошлого года биогеронтолог основал новый фонд - Longevity Escape Velocity (LEV) Foundation, на этот раз полностью под своим контролем. Название фонда связано с верой де Грея в то, что если науке удастся обогнать смерть, решая по одной проблеме за раз, то в конце концов мы достигнем " спасательной скорости", на которой смерть никогда не сможет нас догнать - по крайней мере, по естественным причинам.

Обри де Грей выступает на конференции в 2010 году. Journal Newatlas. Ivo Näpflin / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

В этом месяце Фонд LEV запускает свою первую исследовательскую программу, направленную на "Эффективное омоложение мышей".

В рамках этих исследований, (являющихся предтечей испытаний на людях), будут изучены четыре перспективных антивозрастных препарата и использованы в различных комбинациях на группе мышей среднего возраста (18 месяцев). Как правило, мыши в неволе живут около 30 месяцев, таким образом, их остаточная продолжительность жизни примерно равна 12 месяцам. Команда LEV надеется увеличить как среднюю, так и максимальную продолжительность жизни этих мышей как минимум на12 месяцев. Почему ученые начали с мышей среднего возраста? По словам де Грея, "идея заключается в том, что в случае успеха это исследование привлечет больше людей, которым не все равно, которые голосуют, платят налоги и делают пожертвования, чем в случае проведения испытаний на молодых особях". Кроме того, такой подход позволит значительно сократить сроки эксперимента.

Четыре метода, которые будут опробованы на мышах, описаны ниже.

Первый - рапамицин, иммуносупрессивный препарат, который используется для предотвращения отторжения органов. Он также подавляет связанные со старением биомаркеры кишечника у мышей, уменьшает возрастное снижение когнитивных способностей грызунов, а также способствует увеличению продолжительности жизни плодовых мушек (дрозофил) и микроскопических червей C. elegans.

Второй — это недавно разработанная "конъюгированная" форма навитоклакса, препарата, способного поражать и удалять стареющие "клетки-зомби" в мозге мышей (это клетки, которые перестали делиться, но не могут умереть). Такие клетки являются ключевой мишенью для ученых, занимающихся вопросами долголетия и борьбы с деменцией. По словам де Грея, новая конъюгированная формула должна помочь более точно направить сенолитическое действие навитоклакса.

Третьим препаратом является mTERT, или обратная транскриптаза теломеразы мышей. Это генная терапия, нацеленная на теломеры - защитные, фрагменты "мусорных" ДНК — концевые участки хромосом. В процессе деления клеток теломеры укорачиваются, и в конце концов, клетки просто перестают делиться. Специалисты LEV испытают новый интраназальной метод доставки препарата с помощью цитомегаловируса. Кстати, в ходе небольшого исследования, результаты которого были опубликованы в PNAS в мае прошлого года, было установлено, что технология mTERT увеличила среднюю продолжительность жизни мышей на впечатляющие 41,4%.

И наконец, это четвертое исследование - трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (HSCT), в результате которой стволовые клетки костного мозга вырабатывают клетки крови (эритроциты) и иммунные клетки (T-лимфоциты). Этот метод используется для лечения различных видов рака, а также как средство "перезагрузки иммунной системы", профилактики раннего рассеянного склероза, болезни Крона и даже ВИЧ-инфекции.

Де Грей является одним из самых известных сторонников исследований по борьбе со старениемIvo. Journal Newatlas. Napflins / Wikimedia Commons (CC BY 2.0)

В своем интервью Lifespan де Грей рассказал, что команда LEV не будет дожидаться результатов первого эксперимента на тысячах мышей, прежде чем приступать к следующему этапу, а проведет все исследования параллельно.

"Люди жертвуют свои деньги Обри де Грею не для того, чтобы работа, которую они финансируют, была медленной и нерешительной", - говорит он. "Это постоянно действующая исследовательская программа. Наш главный приоритет в том, что как только мы начнем этот проект, мы разработаем следующий и опять привлечем деньги. А это около трех миллионов долларов на каждый раунд... Я надеюсь, что мы сможем проводить следующие раунды чаще, чем раз в год. Может быть, каждые девять месяцев или около того - нам не нужно ждать результатов первого раунда, чтобы решить, когда начинать второй. Мы также получаем массу информации от сообщества, из литературы, и у нас уже есть большой список всего, что мы хотели бы попробовать в следующих раундах".

Общая цель проекта двояка: поиск препаратов для продления жизни, которые будут работать на людях, и демонстрация зрелищных результатов, которые помогут привлечь внимание (и, разумеется, деньги) к проблемам долголетия на разных шоу а-ля Опры Уинфри, готовя широкие слои населения к миру, в котором неизменными останутся только налоги

"Нам еще предстоит убедить людей, что этим стоит заниматься", - говорит де Грей. "Многие люди в глубине души считают, что старение — это нормально. Они думают, что мы не должны или ничего не можем сделать со старением".

В этом году де Грею исполняется 60 лет, и он уже слышит, как тикают часики, так же, как и его доноры, которые вкладывают огромные средства в надежду на то, что им удастся подольше сберечь свои земные богатства. Возможно, этому энергичному общественному деятелю и не удастся достигнуть скорости, чтобы ускользнуть от смерти, но расцвет науки о долголетии, несомненно, говорит о том, что мы еще никогда не были так близки к своей мечте обогнать Мрачного Жнеца.

Источники и ссылки: Фонд LEV через Lifespan, Wikipedia, Journal Newatlas.

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ди_Грей,_Обри)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Теломеры)

3. (https://www.levf.org/projects/robust-mouse-rejuvenation-study-1)

4. (https://newatlas.com/health-wellbeing/lev-robust-mouse-rejuvenation/)

5. (https://www.lifespan.io/news/aubrey-de-grey-on-levf-and-robust-mouse-rejuvenation/)