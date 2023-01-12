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Командование ВМС США сообщило о перехвате судна с 2 тысячами автоматов Калашникова в Оманском заливе
ВМС США перехватили в Оманском заливе промысловое судно с контрабандой более 2 тысяч автоматов АК-47
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Всего за пару часов в ходе операции в Оманском заливе ВМС США "обзавелись" 2116 автоматами АК-47. 6 января американский военный корабль USS Chinook перехватил в Оманском заливе промысловое судно, которое переправляло более 2 тысяч автоматов Калашникова по маршруту из Ирана в Йемен.

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Американские ВМС перехватили промысловое судно с контрабандой 2116 автоматов АК-47 из Ирана. Journal Bulgarian Military. Photo credit: US Navy.

АК-47, более известный как Автомат Калашникова, является самым распространённым стрелковым оружием в мире. Созданный после окончания Второй мировой войны, АК-47 стал символом высокого качества и уникальной точности. В настоящее время в мире только одной модели АК-47 было изготовлено более 75 миллионов единиц. Большая часть этого оружия была произведена во времена холодной войны и эпохи "железного занавеса". Этот автомат настолько популярен, что его можно встретить буквально в любой стране мира.

Конфискованные 2 116 автоматов АК-47 перевозились на промысловом судне шестью гражданами Йемена. По утверждению представителей ВМС США, маршрут, по которому следовало судно, давно известен в этом районе как "дорожная карта" для контрабанды оружия и наркотиков. Корабль ВМС США USS Chinook выполняет миссии в сопровождении двух других американских военных кораблей, находящихся в этом районе, USS Monsoon и USS The Sullivans. Эти суда постоянно участвуют в операциях по захвату наркоторговцев и конфискации грузов оружия.

ВМС США всего за пару часов "стали счастливыми обладателями" 2 116 совершенно новых автоматов АК-47. Journal Bulgarian Military. Photo credit: US Navy.

Йеменские хуситы

В руководстве ВМС США считают, что большинство автоматов предназначались для йеменских боевиков Хути (хуситов). Помимо гражданской войны в Йемене, арабская коалиции, возглавляемая Саудовской Аравией, ведет борьбу с йеменскими хуситами. ООН уже давно классифицирует этот конфликт как один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире. Война продолжается уже восьмой год. 

А началась она в 2014 году, когда в Йемене произошел переворот, устроенный хуситами (шиитскими боевиками) с севера Йемена. Тогда хутисты захватили столицу страны, Сану, вынудив правительство вывести войска из города и разместить их в Адене. Хути не контролирует никакую часть территории Йемена. Однако, в южном Йемене, они пользуется наибольшим влиянием, поэтому повстанцы решили сосредоточить свои усилия именно на захвате южных территорий страны.

Именно здесь в дело вступили Саудовская Аравия и коалиция во главе с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эр-Рияд опасается, что если йеменские хуситы возьмут под контроль южную часть страны, то смогут легко выйти на побережье Баб-эль-Мандебского пролива.  А это не просто обычный канал, а очень важный нефтяной коридор для Саудовского королевства.

Изъятые автоматы АК-47 являются элементом американских попыток предотвратить рост боевого потенциала йеменских хути. Если это произойдет, район не только выйдет из-под контроля, но и серьезно отразится на мировой экономике. На Западе считают, что за идеей дестабилизации этого региона стоит Иран.

Всего за несколько часов американцы "стали владельцами" 2 116 советских автоматов АК-47. Journal Bulgarian Military. Photo by David Tilton / Wikipedia

Пятый флот ВМС США

5-й флот США постоянно присутствует в регионе Бильз-Восток, координируя свои действия с Объединенными военно-морскими силами (ОВМС). Командующий флотом вице-адмирал Брэд Купер заявил, что захваченные 2116 автоматов АК-47 стали результатом постоянного мониторинга транспортных морских путей в этом районе и противодействия угрозам, направленным против свободного морского судоходства.

Захват судов с тысячами видами различных боеприпасов, включая автоматы АК-47, происходит практически каждый месяц. Только в декабре прошлого года 5-й флот перехватил крупную партию оружия. Речь идет о 50 тоннах боеприпасов, среди которых были снаряды, взрыватели и топливо для йеменских ракет.

В ноябре прошлого года американские военные корабли изъяли в этом районе более 70 тонн перхлората аммония, химиката используемого для производства ракетного топлива.

Источники и ссылки: Kalashnikov.media, Journal Bulgarian Military, Wikipedia, Reuters.

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Автомат_Калашникова) 
2. (https://kalashnikov.media/article/weapons/ak-eto-avtomat-ili-shturmovaya-vintovka) 
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/01/11/us-acquired-2116-soviet-ak-47-assault-rifles-in-just-a-few-hours/) 
4. (https://www.reuters.com/world/middle-east/us-navy-intercepts-fishing-vessel-smuggling-rifles-gulf-oman-statement-2023-01-10/)

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#иран #ак-47 #американские вмс #промысловое судно
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