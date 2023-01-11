Этот необычное происшествие доказывает, что даже режима Boat Mode бывает недостаточно, когда речь заходит о человеческом факторе и способности некоторых людей совершать глупости.
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В Калифорнии автомобиль Tesla упал в бассейн на заднем дворе после того, как его водитель случайно нажал на педаль газа вместо тормоза и проломил стену. Об этом сообщает издание Insider. Водитель и пассажиры были спасены за несколько мгновений до того, как автомобиль полностью ушел под воду. В результате инцидента никто кроме автомобиля не пострадал.
Автомобили Tesla имеют репутацию автомобилей с высокими стандартами безопасности и недавно даже смогли предотвратить гибель четырех пассажиров, находившихся в автомобиле, который упал с 75-метрового обрыва в Калифорнии. Всего неделю спустя другой автомобиль Tesla попал в другое ДТП в том же штате США. Оба происшествия, судя по всему, стали результатом человеческого фактора.
Как Tesla угодила в бассейн
Согласно статье опубликованной Insider, в автомобиле находились три пассажира, когда женщина-водитель вместо тормоза случайно нажала на педаль газа. В результате автомобиль врезался в стену дома на Западном бульваре Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Один из членов семьи находился внутри дома, и не знал о том, что происходит снаружи.
Воспитатели близлежащего детского сада, прыгнули в водоем, чтобы спасти пассажиров автомобиля, включая бабушку и мальчика четырех лет. Помощь пришла как раз вовремя, за несколько мгновений до того, как автомобиль опустился на дно бассейна.
Сотрудники полиции и пожарной службы в течение нескольких минут прибыли на место происшествия, однако к тому моменту все уже благополучно завершилось - пассажиры и водитель Tesla были спасены. Позже автомобиль Tesla был извлечен из бассейна.
Когда "режима лодки" недостаточно
Конструкторы и владельцы Tesla нередко хвастались способностью электромобиля преодолевать водные преграды. В социальных сетях можно найти множество видео, когда автомобиль с успехом преодолевает затопленные дороги. При этом в салон транспортного средства вода практически не попадает. Именно поэтому генеральный директор компании Илон Маск назвал этот режим "лодочным".
Эти способности были настолько высоко оценены владельцами автомобилей, что Tesla также решила использовать их в качестве стандартной функции в своем следующем проекте - Cybertruck.
Однако никакие инженерные усилия не могут компенсировать человеческий фактор глупости, например, если водитель путает педали газа и тормоза. Возможно, мы не знаем всей истории, и в машине могла произойти какая-то крайне безумная ситуация, когда ребенок, мама и бабушка вопили во весь голос. А может быть им просто не повезло, что машина врезалась в стену, за которой находился бассейн, а не клумба с розами.
Источники и ссылки: Journal Insider, Journal Interesting Engineering, Twitter.
1. (https://twitter.com/PasadenaFD/status/1612865743573643264)
2. (https://www.insider.com/tesla-plunged-into-a-california-pool-2023-1)
3. (https://interestingengineering.com/culture/tesla-swimming-pool-accident)