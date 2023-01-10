Отличные новости! Озоновый слой может быть полностью восстановлен в течение четырех десятилетий - говорится в докладе ООН

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Благодаря вмешательству человека озоновый слой может быть восстановлен в течение ближайших десятилетий. Об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций.

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An illustrations of ozone layers. Journal Interesting Engineering. Yuris_Arcurd/iStock

Согласно этому документу, международное соглашение 1987 года о запрете использования вредных химических веществ, повреждающих озоновый слой, оказалось успешным, пишет BBC.

Монреальский протокол 1987 года достиг желаемого эффекта

Озоновый слой — это тончайшая часть стратосферы Земли на высотах от 15 до 40 км, которая поглощает большую часть ультрафиолета, излучаемого нашей Звездой. Ученые обнаружили, что он начал разрушаться в 70-х годах прошлого столетия.

Вскоре было установлено, что озоновый слой уничтожают хлорфторуглероды - органические соединения, состоящие исключительно из атомов хлора, фтора и углерода, такие как фреон или тетрафторэтан. На тот момент они широко использовались в баллончиках с аэрозолями, холодильниках и кондиционерах. В 1985 году над Антарктикой была обнаружена огромная озоновая дыра, в результате чего в 1987 году 46 странами был подписан Монреальский протокол.

В результате истончения озонового слоя потоки ультрафиолетового излучения могут нанести вред всем живым организмам населяющих нашу планету. Воздействие ультрафиолетовых лучей ухудшает зрение и снижает способность организма сопротивляться инфекциям. Человек чаще страдает от аллергических реакций, онкологических заболеваний, преждевременного старения, кожных заболеваний и неврозов.

Несмотря на подписание Монреальского протокола 1987 года, антарктическая озоновая дыра продолжала увеличиваться до конца 2000 года. Однако потом она стала постепенно затягиваться. Из нового доклада ООН следует, что Монреальский протокол принес желаемые результаты, а именно: озоновая дыра полностью исчезнет всего через несколько десятилетий.

Международное сотрудничество способно повернуть вспять развитие экологических процессов

В докладе излагаются методы долгосрочных прогнозов, согласно которым озоновый слой будет полностью восстановлен в наиболее пострадавшем районе Антарктики уже к 2066 году. Ожидается, что к 2045 году озоновая дыра исчезнет в районе Арктики. Все остальные пострадавшие районы, предположительно, восстановятся в ближайшие два десятилетия.

Разумеется, все это зависит от соблюдения политики, разработанной в рамках Монреальского протокола.

Кроме того, авторы доклада полагают, что политика Монреальского протокола оказала положительное влияние на изменение климата, поскольку химические вещества, которые были выведены из обращения, одновременно являются парниковыми газами. По оценкам экспертов, поэтапный отказ от химических веществ предотвратит повышение температуры на 1 градус Цельсия к середине столетия по сравнению с гипотетическим увеличением их использования на 3 процента в год.

Однако ученые предупреждают, что полное восстановление озонового слоя не гарантировано и что потенциальные планы по распылению в атмосфере таких веществ, как диоксид серы, с целью охлаждения Земли могут иметь самые негативные последствия.

Безусловно, озоновый слой и изменение климата — это две разные проблемы, которые необходимо учитывать при реализации любых широкомасштабных экологических проектов.

Тем не менее, доклад является своевременным напоминанием о том, что международное сотрудничество может оказать положительное влияние на экологию нашей планеты. В своем твите представители ООН написали, что это "вдохновляющий пример того, как мир может объединиться для решения глобальных проблем".

Источники и ссылки: UN Environment Programme, Wikipedia, BBC, Journal Interesting Engineering, Twitter.

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1. (https://www.bbc.com/news/science-environment-64215660)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорфторуглероды)

3. (https://twitter.com/UN/status/1612494660047437824)

4. (https://interestingengineering.com/science/ozone-layer-may-be-fully-restored) 4. (https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/ozone-layer-recovery-track-helping-avoid-global-warming-05degc)