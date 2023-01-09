Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Мощная солнечная вспышка X-класса ударила по Земле, вызвав массовое отключение радиосвязи
Cолнечное пятно AR3182 выбросило в сторону Земли мощную солнечную вспышку X-класса
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

На прошлой неделе на Землю обрушилась мощная солнечная вспышка, вызвавшая отключение радиосвязи в некоторых районах Австралии и южной акватории Тихого океана. Об этом сообщает издание CNET. Это одна из самых мощных вспышек, наблюдавшихся с октября прошлого года, и она может быть предвестником грядущих событий.Источником крупной вспышки стало очень крупное и нестабильное солнечное пятно, обращенное в сторону Земли. Journal Interesting Engineering.

реклама

Солнечная вспышка — это выброс электромагнитного излучения с поверхности Солнца. По данным Европейского космического агентства, солнечные вспышки возникают, в тот момент, когда магнитная энергия, которая возникла в солнечной атмосфере, внезапно высвобождается.

Иногда на Солнце возникают участки с интенсивными магнитными полями, где процесс конвекции прекращается, что способствует понижению температуры и появлению темных областей. Такие участки называют солнечными пятнами. Они служат индикатором солнечной активности. Количество солнечных пятен увеличивается по мере того, как Солнце проходит через свой 11-летний цикл, во время которого оно меняет свои магнитные полюса.

Солнечное пятно AR3182

Гелиофизики - ученые, изучающие физическую природу, происхождение и эволюцию Солнца - внимательно следят за развитием солнечных пятен на поверхности нашей Звезды, пытаясь предсказать, в какой момент могут произойти те или иные события. Последняя вспышка была выброшена солнечным пятном сложной структуры, которое было зарегистрировано как событие Sunspot AR3182.

На минувшей неделе это пятно породило мощный выброс, классифицируемый как вспышка класса X1.2. Вспышки X-класса — это самые мощные радиационные всплески, известные человечеству. Вспышки класса М имеют умеренную интенсивность, а для вспышек низкой интенсивности используются классы A, B и C.

Цифра 1.2 означает, что выброс энергии было относительно низким среди вспышек X-класса. До последнего момента солнечное пятно AR3182 было обращено в сторону от Земли и выбрасывало энергию на дальней стороне Солнца. Однако теперь, когда солнечное пятно повернулось к Земле, вся его мощь направлена прямо на нас.

Мощная солнечная вспышка обрушилась на Землю, вызвав нарушения в работе радиосвязи. В ближайшее время ожидаются новые более мощные вспышки. Journal Interesting Engineering.

Корональные выбросы массы

Однако даже солнечная вспышка X-класса может быть более благоприятным событием, чем корональный выброс массы (КВМ), который представляет собой выброс плазмы вместе с магнитным излучением из короны Солнца. Ранее считалось, что КВМ следуют сразу за солнечными вспышками. Однако теперь известно, что эти два явления происходят независимо друг от друга. КВМ, насыщенный плазмой и магнитной энергией, взаимодействует с магнитным полем и атмосферой Земли, вызывая геомагнитные бури.

Классифицируемые по категориям от G1 до G5, геомагнитные бури также бывают разной интенсивности, в зависимости от интенсивности КВМ, взаимодействующего с магнитосферой Земли. Более слабые геомагнитные бури вызывают авроры (полярные сияния), которые можно наблюдать в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли — авроральных овалах.

Новость по теме: Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек.

Сильные геомагнитные бури могут вызвать отключение связи, как это произошло недавно, причем на довольно продолжительное время, а также повредить электрооборудование, что может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

Земля и раньше сталкивалась с мощными геомагнитными ураганами, самый сильный из которых был зафиксирован в 1859 году. Однако в то время человечество не было настолько зависимо от современных технологий связи, навигации и энергоснабжения, как сегодня. Инциденты подобного масштаба могут иметь разрушительные последствия для современной экономики, поэтому ученые пытаются точно предсказать их возникновение.

Поскольку в ближайшие несколько лет Солнце достигнет пика своего солнечного цикла, ожидается значительное увеличение количества солнечных вспышек X-класса, а также мощных корональных выбросов массы.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering,  European Space Agency, Space Weather Prediction Center, CNET, NASA

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

1. (https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/What_are_solar_flares)
2. (https://interestingengineering.com/science/powerful-solar-flare-radio-blackouts)
3. (https://www.swpc.noaa.gov/news/r3-radio-blackout-757-pm-edt-january-5-2023)
4. (https://www.cnet.com/science/space/sun-unleashes-intense-x-class-solar-flare-with-more-expected/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#солнце #солнечная вспышка #солнечное пятно
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В зоне СВО на передовой активно используются новейшие Т-90М "Прорыв"
100
Зарубежные СМИ выбрали лучшие унитазы, появившиеся в видеоиграх 2022 года
11
Дрон-камикадзе "Ланцет-3М" попал в башню украинского танка Т-64 и не причинил вреда
27
Существенно выросла основная майнерская криптовалюта Ethereum Classic, криптозима подходит к концу
20
Камера Google Pixel 7 трескается по невыясненной причине
6
Производитель Bayraktar TB2 раскрыл ранее неизвестную особенность ПО беспилотника
5
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
79
Немцы обманули Грецию, пообещав передать БМП Marder, но после звонка Байдена, передадут их Украине
1
BenQ представила на CES 2023 новые мониторы Mobiuz, в том числе модель с 48-дюймовым OLED-дисплеем
3
Немецкая Bosch заблокировала работу ПО в России – СТО не могут проводить диагностику автомобилей
54
Прорыв в производстве "солнечного" водорода: в 10 раз эффективнее аналогичных устройств и дешевле
2
Лучшая утилита для разгона видеокарт MSI Afterburner заброшена, поскольку её разработчик россиянин
85
Российское ружьё против дронов ПАРС "СТУПОР" за 500 тыс рублей подавляет любые БПЛА за секунды
7
600 тысяч вкладчиков Celsius Network потеряли $4,2 млрд
6
ChatGPT стремительно набирает популярность
8
Майнерам Aleo больше не требуются мощные процессоры
6
Астронавты МКС строят объекты, которые не могли бы существовать на Земле
4
Проблемы в BIOS AGESA 1.0.0.4 приводят к отключению ядер процессоров AMD Ryzen 7000
16
Binance взяла под контроль существенную часть мирового рынка криптовалюты
3
Названы самые популярные языки программирования в 2022 году
5

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Умная душевая стойка с дисплеем Сяоми и другие
4
Топ 10 лучших фильмов за 2022 год
24
Почему настройка формата даты и времени в Linux дистрибутивах это ужас, боль и страдание
88
ТОП-12 причин не экономить на корпусе для игрового компьютера
36
10 лучших SSD для игровых ПК в 2023 году — от бюджетных до топовых
24
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
107
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
20
Зачем Илон Маск поставлен управлять Twitter
9
Фил Спенсер снова не держит обещания по Авто HDR
3

Сейчас обсуждают

dimkahon
22:35
Помницца, когда вышел Dying Light первый, он дропал фпс практически на любом топе. А причина была проста - в игре была дикая на тот момент дальность прорисовки. Все эти железки, мусор, здания, заборы ...
2013-2023: Как изменилась графика в играх за последние 10 лет
am8086
22:30
"Военно-патриотическая игры": "Хер в жопу за ЕС и за Бандеру to ASS".
На Украине обнаружили базу подготовки несовершеннолетних диверсантов, служивших корректировщиками
Аleks_vk
22:28
В Украине😁? Что-то, пропаганда сейчас постоянно прокалывается.
На Украине обнаружили базу подготовки несовершеннолетних диверсантов, служивших корректировщиками
century84
22:27
"Немаловажным фактором стала теплая погода" - при такой "тёплой" погоде в квартире жуткий дубак при котором сидишь одетым в обнимку с обогревателем.
В Bloomberg рассказали, что помогло Европе успешно справиться с энергетическим кризисом
Андрей Змётный
22:27
Oneplus 11 такой - 👀это мой братик🤡
Стали известны спецификации флагманов OPPO Find X6 / Pro: камера Hasselblad и Snapdragon 8 Gen 2
NONsens
22:25
ПЗЦ
Последнее обновление прошивки AMD отключает несколько ядер на некоторых процессорах Ryzen 5 7600X
am8086
22:23
И промывает мозги, пардон, кочерыжки, тем 4-5 миллионам оставшимся на территории временно оккупированными ЧВК "95 квартал".
"Дуга" - первая в мире загоризонтная РЛС
TheEd
22:23
Украина -территория, где нацизм пропагандируется на госуровне. Потому только "на"!
На Украине обнаружили базу подготовки несовершеннолетних диверсантов, служивших корректировщиками
hooteenpooy
22:23
Возможно в вашем поколении так оно и есть, но я в детстве хотел быть автогонщиком.
Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами
Егор Черкасов
22:21
Моей видеокарте уже 14 лет. Но я и компом почти не пользуюсь. Игры и бизнес, всё в телефоне.
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем