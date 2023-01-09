Cолнечное пятно AR3182 выбросило в сторону Земли мощную солнечную вспышку X-класса

На прошлой неделе на Землю обрушилась мощная солнечная вспышка, вызвавшая отключение радиосвязи в некоторых районах Австралии и южной акватории Тихого океана. Об этом сообщает издание CNET. Это одна из самых мощных вспышек, наблюдавшихся с октября прошлого года, и она может быть предвестником грядущих событий. Источником крупной вспышки стало очень крупное и нестабильное солнечное пятно, обращенное в сторону Земли. Journal Interesting Engineering.

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Солнечная вспышка — это выброс электромагнитного излучения с поверхности Солнца. По данным Европейского космического агентства, солнечные вспышки возникают, в тот момент, когда магнитная энергия, которая возникла в солнечной атмосфере, внезапно высвобождается.

Иногда на Солнце возникают участки с интенсивными магнитными полями, где процесс конвекции прекращается, что способствует понижению температуры и появлению темных областей. Такие участки называют солнечными пятнами. Они служат индикатором солнечной активности. Количество солнечных пятен увеличивается по мере того, как Солнце проходит через свой 11-летний цикл, во время которого оно меняет свои магнитные полюса.

Солнечное пятно AR3182

Гелиофизики - ученые, изучающие физическую природу, происхождение и эволюцию Солнца - внимательно следят за развитием солнечных пятен на поверхности нашей Звезды, пытаясь предсказать, в какой момент могут произойти те или иные события. Последняя вспышка была выброшена солнечным пятном сложной структуры, которое было зарегистрировано как событие Sunspot AR3182.

На минувшей неделе это пятно породило мощный выброс, классифицируемый как вспышка класса X1.2. Вспышки X-класса — это самые мощные радиационные всплески, известные человечеству. Вспышки класса М имеют умеренную интенсивность, а для вспышек низкой интенсивности используются классы A, B и C.

Цифра 1.2 означает, что выброс энергии было относительно низким среди вспышек X-класса. До последнего момента солнечное пятно AR3182 было обращено в сторону от Земли и выбрасывало энергию на дальней стороне Солнца. Однако теперь, когда солнечное пятно повернулось к Земле, вся его мощь направлена прямо на нас.

Мощная солнечная вспышка обрушилась на Землю, вызвав нарушения в работе радиосвязи. В ближайшее время ожидаются новые более мощные вспышки. Journal Interesting Engineering.

Корональные выбросы массы

Однако даже солнечная вспышка X-класса может быть более благоприятным событием, чем корональный выброс массы (КВМ), который представляет собой выброс плазмы вместе с магнитным излучением из короны Солнца. Ранее считалось, что КВМ следуют сразу за солнечными вспышками. Однако теперь известно, что эти два явления происходят независимо друг от друга. КВМ, насыщенный плазмой и магнитной энергией, взаимодействует с магнитным полем и атмосферой Земли, вызывая геомагнитные бури.

Классифицируемые по категориям от G1 до G5, геомагнитные бури также бывают разной интенсивности, в зависимости от интенсивности КВМ, взаимодействующего с магнитосферой Земли. Более слабые геомагнитные бури вызывают авроры (полярные сияния), которые можно наблюдать в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли — авроральных овалах.

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Сильные геомагнитные бури могут вызвать отключение связи, как это произошло недавно, причем на довольно продолжительное время, а также повредить электрооборудование, что может привести к перебоям в подаче электроэнергии.

Земля и раньше сталкивалась с мощными геомагнитными ураганами, самый сильный из которых был зафиксирован в 1859 году. Однако в то время человечество не было настолько зависимо от современных технологий связи, навигации и энергоснабжения, как сегодня. Инциденты подобного масштаба могут иметь разрушительные последствия для современной экономики, поэтому ученые пытаются точно предсказать их возникновение.

Поскольку в ближайшие несколько лет Солнце достигнет пика своего солнечного цикла, ожидается значительное увеличение количества солнечных вспышек X-класса, а также мощных корональных выбросов массы.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, European Space Agency, Space Weather Prediction Center, CNET, NASA

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1. (https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/What_are_solar_flares)

2. (https://interestingengineering.com/science/powerful-solar-flare-radio-blackouts)

3. (https://www.swpc.noaa.gov/news/r3-radio-blackout-757-pm-edt-january-5-2023)

4. (https://www.cnet.com/science/space/sun-unleashes-intense-x-class-solar-flare-with-more-expected/)