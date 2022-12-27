Вашингтон ежедневно ворует более 80 процентов добываемой в Сирии нефти. По данным сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов, потери, понесенные в результате этой кампании, превысили $107 млрд

Блокпост сирийской армии остановил колонну американских оккупационных сил, состоящую из пяти бронемашин, в поселке Таль Дахаб.

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Сирийские вооруженные силы перекрыли дорогу оккупационному конвою США в районе населенного пункта Камишли (Archive Al Mayadeen English Television Channel)

Контрольный пункт сирийской армии заблокировал колонну машин, принадлежащих американским оккупантам, в деревне Таль Дахаб на юге Камишли. ВС Сирии не позволили американцам проехать через деревню и заставили их отступить. Об этом в понедельник сообщило Сирийское арабское информационное агентство.

Местные источники сообщили САНА, что "армейский блокпост блокировал колонну американских оккупационных сил, состоящую из 5 бронемашин, которая пыталась проехать через деревню Таль Дахаб в южной части Камишли по направлению к городу, и вынудил ее отступить".

Это событие происходило на фоне полета разведывательных самолетов, вероятно, принадлежащих так называемой "международной коалиции" под руководством Соединенных Штатов. Летательные аппараты кружили над регионом более пяти часов, после чего удалились. Ранее Пентагон подтвердил, что США сократили количество патрулей на севере Сирии.

Вашингтон ежедневно ворует более 80 процентов добываемой в Сирии нефти. По данным сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов, потери, понесенные в результате этой кампании, превысили $100 млрд. Al Mayadeen English Television Channel.

В конце сентября военнослужащие ВС Сирии также помешали американскому конвою въехать в деревню на севере провинции Аль-Хасака и заставили его изменить курс. По данным SANA, колонна американской военной техники состояла из пяти автомобилей.

США на протяжении многих лет поддерживают так называемые "Сирийские демократические силы" (СДС), которые в настоящее время контролируют часть провинций Аль-Хаска, Дейр-эз-Зор и Ракка, где расположены крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.

Помимо того, что Соединенные Штаты являются оккупантами, они продолжают воровать сирийскую нефть, контрабандой переправляя ее со своих баз в Сирии на территорию Ирака. Конвои из десятков американских военных автомобилей, включая бензовозы с ворованной нефтью, можно нередко увидеть пересекающими границу на севере Ирака.

The Cradle узнал маршруты американских бензовозов, похищающих сирийскую нефть

В прошлом месяце новостной сайт The Cradle провел масштабное расследование, раскрыв подробную картину разграбления США и СДС ресурсов Сирии в процессе незаконного пересечения границы с Иракским Курдистаном.

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В расследовании приводится информация Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии о похищении американскими оккупационными силами более 80% от ежедневной добычи нефти в стране, что соответствует "66 000 баррелей нефти в сутки".

Согласно отчету, опубликованному сирийскими властями, потери в энергетическом (нефтегазовом) секторе с начала боевых действий в Сирии с 2011 года составили почти 107 млрд долларов.

Отчет Cradle рассказывает, что "американским бензовозам требуется около 48 часов, чтобы проехать по проложенным коридорам мимо КПП Фишхабур, Аль-Валид или Аль-Яарубия. И все они контролируются армией США".

"Обычно в каждом рейсе участвует не менее 70-100 бензовозов, перевозящих сирийскую нефть", - сообщили источники новостному изданию. Журналисты The Cradle рассказали, что "маршрут начинается в сирийском регионе Аль-Джазира и проходит через Аль-Хасаку, где останавливается на несколько часов, прежде чем продолжить путь к одному из пограничных пунктов для пополнения запасов, а затем направляется на базы Харир в Эрбиле в Курдистане".

"Далее нефть перекачивается в другие цистерны, которые перевозят ее на базу США в Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар или в провинцию Халабджа, где расположена ещё одна военная база Соединенных Штатов", - отмечается в докладе.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal The Cradle, Twitter.

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1. (https://thecradle.co/Article/News/14108)

2. (https://twitter.com/TheCradleMedia/status/1557464105790963713)

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/syrian-army-intercepts-us-occupation-convoy-in-qamishli-coun)



