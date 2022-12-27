Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Раскрыты маршруты американских бензовозов, похищающих сирийскую нефть - The Cradle
Вашингтон ежедневно ворует более 80 процентов добываемой в Сирии нефти. По данным сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов, потери, понесенные в результате этой кампании, превысили $107 млрд
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Блокпост сирийской армии остановил колонну американских оккупационных сил, состоящую из пяти бронемашин, в поселке Таль Дахаб.

реклама

Сирийские вооруженные силы перекрыли дорогу оккупационному конвою США в районе населенного пункта Камишли (Archive Al Mayadeen English Television Channel)

Контрольный пункт сирийской армии заблокировал колонну машин, принадлежащих американским оккупантам, в деревне Таль Дахаб на юге Камишли. ВС Сирии не позволили американцам проехать через деревню и заставили их отступить. Об этом в понедельник сообщило Сирийское арабское информационное агентство.

Местные источники сообщили САНА, что "армейский блокпост блокировал колонну американских оккупационных сил, состоящую из 5 бронемашин, которая пыталась проехать через деревню Таль Дахаб в южной части Камишли по направлению к городу, и вынудил ее отступить".

Это событие происходило на фоне полета разведывательных самолетов, вероятно, принадлежащих так называемой "международной коалиции" под руководством Соединенных Штатов. Летательные аппараты кружили над регионом более пяти часов, после чего удалились. Ранее Пентагон подтвердил, что США сократили количество патрулей на севере Сирии.

Вашингтон ежедневно ворует более 80 процентов добываемой в Сирии нефти. По данным сирийского министерства нефти и минеральных ресурсов, потери, понесенные в результате этой кампании, превысили $100 млрд.  Al Mayadeen English Television Channel.

В конце сентября военнослужащие ВС Сирии также помешали американскому конвою въехать в деревню на севере провинции Аль-Хасака и заставили его изменить курс. По данным SANA, колонна американской военной техники состояла из пяти автомобилей.

США на протяжении многих лет поддерживают так называемые "Сирийские демократические силы" (СДС), которые в настоящее время контролируют часть провинций Аль-Хаска, Дейр-эз-Зор и Ракка, где расположены крупнейшие в стране месторождения нефти и газа.

Помимо того, что Соединенные Штаты являются оккупантами, они продолжают воровать сирийскую нефть, контрабандой переправляя ее со своих баз в Сирии на территорию Ирака. Конвои из десятков американских военных автомобилей, включая бензовозы с ворованной нефтью, можно нередко увидеть пересекающими границу на севере Ирака.

The Cradle узнал маршруты американских бензовозов, похищающих сирийскую нефть

В прошлом месяце новостной сайт The Cradle провел масштабное расследование, раскрыв подробную картину разграбления США и СДС ресурсов Сирии в процессе незаконного пересечения границы с Иракским Курдистаном. 

В расследовании приводится информация Министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии о похищении американскими оккупационными силами более 80% от ежедневной добычи нефти в стране, что соответствует "66 000 баррелей нефти в сутки".

Согласно отчету, опубликованному сирийскими властями, потери в энергетическом (нефтегазовом) секторе с начала боевых действий в Сирии с 2011 года составили почти 107 млрд долларов.

Отчет Cradle рассказывает, что "американским бензовозам требуется около 48 часов, чтобы проехать по проложенным коридорам мимо КПП Фишхабур, Аль-Валид или Аль-Яарубия. И все они контролируются армией США".

"Обычно в каждом рейсе участвует не менее 70-100 бензовозов, перевозящих сирийскую нефть", - сообщили источники новостному изданию. Журналисты The Cradle рассказали, что "маршрут начинается в сирийском регионе Аль-Джазира и проходит через Аль-Хасаку, где останавливается на несколько часов, прежде чем продолжить путь к одному из пограничных пунктов для пополнения запасов, а затем направляется на базы Харир в Эрбиле в Курдистане".

"Далее нефть перекачивается в другие цистерны, которые перевозят ее на базу США в Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар или в провинцию Халабджа, где расположена ещё одна военная база Соединенных Штатов", - отмечается в докладе.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel,  Journal The Cradle, Twitter.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

1. (https://thecradle.co/Article/News/14108)
2. (https://twitter.com/TheCradleMedia/status/1557464105790963713)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/syrian-army-intercepts-us-occupation-convoy-in-qamishli-coun)
 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #нефть #нефть и газ #сирия #камышлы #соединенные штаты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
98
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
19
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch
79
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
82
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
18
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
12
Для "уехавших" IT- специалистов, работающих на "удаленке", поднимут налоги и отменят все льготы
32
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
17
Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
7
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
10
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
32
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
18
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
69
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
65
Новый механизм доступности в Firefox многократно ускорит работу со вспомогательными технологиями
+
Palit разыграет среди всех желающих белую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 GamingPro
7
Death Stranding Director's Cut раздавали в Epic Games из-за ошибки сотрудника
8
Эксперт призвал увеличить в России количество заводов по производству СПГ
2

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
35
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
199
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
21
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
18
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
11
Как я познал киберсекс
8
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
71
Почему ЗРК Patriot окажется бесполезен против российских «Гераней» и станет добычей для «Кинжалов»
18

Сейчас обсуждают

Shutle
13:40
Всё верно, олень писал, где я ошибся?
Microsoft выпустит версию Блокнота с вкладками
maxflanger
13:38
Вообще-то многие антибиотики действуют на простейших, в том числе амеб.
В Южной Корее произошло первое заражение амебой, "поедающей мозг"
rnen
13:38
ХОХЛОВА И РУСИНА Итак, показательная новость. Британцы провели конкурс иллюстраций. Не поверите, победила россиянка. По фамилии Хохлова. С иллюстрацией про украинских беженцев. Этот факт возмутил укра...
На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
rnen
13:36
ХОХЛОВА И РУСИНА Итак, показательная новость. Британцы провели конкурс иллюстраций. Не поверите, победила россиянка. По фамилии Хохлова. С иллюстрацией про украинских беженцев. Этот факт возмутил укра...
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
grom9000
13:35
Писать одно и то же по 100 раз - это всё что ты можешь? Впрочем понимаю твоё бессилие. Ведь твой мир рухнул, Нвидиа оказалась говном. И от обиды у тебя истерика, злость, ручки трясутся, пот на лбу и ...
AMD считает нормой температуру горячей точки GPU Radeon RX 7900 XTX в 110 градусов по Цельсию
Siablo
13:31
А чего не так с 2060 12 gb по сравнению с 3060 и, тем более, 3050? В бюджет вписывается хорошо. В плане технологий отличий нет. Производительность на копейки ниже.
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Максим Завалий
13:30
Выходит, каждый джавелин на каждую срамату
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
Кружит голову Василек
13:29
слышь, слитый примитивный дебил который косит под вежливого, перелогинься под "Вам не убить Шешу!"
Почему Израиль боится отправлять Киеву системы ПВО "Железный купол" - названы три причины
Мажор
13:29
Мне нравится никнеймы разные употреблять, а что? Это как у миллионера, в гардеробе 500 пар обуви, и он каждый день одевает новую пару.
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Мажор
13:28
Парни у меня проблема. У меня кошара по системнику лазит с грязными ногами, что можно сделать?
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем