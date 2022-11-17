Видео: Сирийцы забросали американских военных камнями и заставили ретироваться, не пропустив на территорию населенного пункта

Военный конвой США был вынужден покинуть деревню в богатой нефтью провинции Хасака после того, как местные сирийцы перекрыли дорогу и начали забрасывать машины камнями. Как сообщается, инцидент произошел 16 ноября недалеко от деревни Аль-Буладия на северо-востоке Сирии.

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US troops in Syria, photo: Reuters

На опубликованном в Twitter видео показано, как колонну американских бронемашин атакуют камнями местные жители, заставляя их ретироваться.

О столкновениях между американскими войсками и местными жителями в Эль-Камышлы сообщалось в прошлом месяце. Это произошло сразу после того, как американский боевой вертолет приземлился в деревне недалеко от Эль-Камышлы, а американские солдаты, убили местного жителя во время операции по высадке десанта. Ливанский телеканал Al Mayadeen идентифицировал жертву как Ракана Абу Хайеля, жителя деревни Туваймин в восточной части города. Согласно сообщению, он был убит, а вся члены его семьи - арестованы.

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Американские военные так аргументируют свое пребывание в северо-восточной Сирии: Пентагон считает, что цель развертывания войск - предотвратить захват нефтяных месторождений в этом районе террористами "Исламского государства". Однако сирийское руководство утверждает, что ВС США находятся в провинции для охраны нефтеналивных танкеров, переправляющих контрабандную нефть в Ирак.

45-й президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что американцы находятся в Сирии "только ради нефти". В подтверждении этих слов 10 августа в социальных сетях появилось видео, снятое вертолетом Российской Федерации, на котором отчетливо видна колонна бензовозов, вывозящих контрабандную нефть из Ракки.

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Кадры американского военного конвоя, вывозящего украденную нефть из Ракки, Сирия. Американская армия постоянно грабит нефть страны и контрабандой вывозит ее на свои базы в Ираке. Вашингтон ежедневно похищает более 80 процентов добываемой в Сирии нефти

По данным Сирийского арабского информационного агентства, только в сентябре этого года военные Соединённых Штатов переправили 222 танкера с ворованной сирийской нефтью в Ирак. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии выступило с заявлением, в котором обвинило власти США в Сирии в том, что они несут прямую ответственность за хищение огромных запасов нефти страны.

"В первом полугодии текущего года добыча нефти составила около 14,5 миллионов баррелей, при среднесуточной добыче 80,4 тысячи баррелей, из которых 14,3 тысячи доставляются каждый день на переработку", - отмечает в своем заявлении министерство.

В официальном документе также сказано, что "военные США и поддерживаемые ими Сирийские демократические силы (SDF) ежедневно похищают около 66 тыс. баррелей с оккупированных месторождений восточного региона", на долю которого приходится около 83% суточной добычи нефти в стране.

По данным ведомства, нефтяная отрасль Сирийской Арабской Республики понесла убытки в размере " порядка $105 млрд. с начала войны до середины этого года" в результате так называемой американской кампании по охране нефти.

В документе подчеркивается, что помимо финансовых потерь в нефтяном секторе, есть и человеческие жертвы: 235 человек были убиты, 46 - получили ранения разной степени тяжести и 112 - похищены.

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Источники: Journal Militarymonitoring, Youtube, Almayadeen

1. (https://www.youtube.com/watch?v=U10p3Tn9V5Y&t=2s)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/one-killed-in-us-airdrop-operation-in-southern-countryside-o)

3. (https://militarymonitoring.com/watch-syrians-armed-with-stones-expel-us-military-convoy-from-oil-rich-hasaqa/)