Правительство Германии до последнего момента практически не делало громких заявлений по поводу дальнейшего развития событий на Украине. Однако теперь, проанализировав ситуацию, Бундесвер предсказывает новое наступление российских войск в апреле 2023 года. При этом аналитики описали два возможных сценария.

Наиболее вероятное развитие событий - российская армия продолжит широкомасштабное наступление вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе и Херсонской области, в то время как союзные силы из Минска совершат поход на Киев. (Deutsche Presse-Agentur GmbH)

Министерство обороны Германии ожидает крупного наступления российских вооруженных сил на Украине в апреле 2023 года. Об этом сообщает издание Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на результаты внутреннего анализа отдела "Операции и стратегия" министерства обороны ФРГ. Согласно этому документу, "правительство Германии располагает четким представлением о будущем развитии конфликта на Украине - несмотря на то, что оно никогда не заявляло об этом публично".

"NZZ": Германия ожидает мощного наступления ВС РФ в апреле 2023 года

Уже довольно давно западные и украинские чиновники, а также военные и аналитики этих стран спекулируют на тему дальнейших действий российской армии и нового наступления в 2023 г. Официальные лица Украины, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявили, что масштабное наступление произойдет в январе или феврале.

По мнению экспертов американского аналитического центра Institute for the Study of War - ISW (институт по изучению войны), Минобороны России как минимум с октября разрабатывает план широкомасштабного удара по северу Украины. Вероятная цель: захват Киева. Диапазон прогнозов весьма широк: от запланированной атаки из Беларуси до гораздо более вероятного сценария проникновения с северо-запада Луганской области.

Учитывая возможность наступление в апреле 2023 года, немецкие аналитики предлагают ввести в игру новые временные рамки. Итак, согласно отчету, правительство Германии предположило два варианта развития событий. Причём в обоих случаях центральное место в стратегии ВС РФ отводится ракетным и беспилотным атакам на критически важные объекты инфраструктуры Украины.

Два вероятных сценария Министерства обороны ФРГ

Первый сценарий. Москва планирует освободить весь Донбасс. Скорее всего Вооруженные Силы Российской Федерации начнут наступление в апреле. В то же время лидер Белоруссии Александр Лукашенко разместит десятки тысяч солдат на границе с Украиной. В результате ВСУ придется перебросить часть ресурсов на север страны.

Украинский генштаб считает подобный весьма правдоподобным. В Киеве заявили, что Россия планирует развернуть в Белоруссии еще один полевой госпиталь, а также отправить дополнительный контингент и военную технику. Однако немцы считают прямое вмешательство Минска в военный конфликт маловероятным. В бундесвере заявили, что Лукашенко опасается потенциально дестабилизирующих последствий внутри страны, после вступления в конфликт.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи в Минске. (Deutsche Presse-Agentur GmbH)

Примерно так же рассуждают в США. В ISW заявили: "Пока нет четких доказательств того, что Москва активно готовит наступательную операцию из Белоруссии". Если российские вооруженные силы освободят Донбасс, они превратят его в крепость, что сильно затруднит ВСУ его возвращение, считает Министерство обороны Германии. После этого Кремль предложит Киеву новые переговоры.

Второй сценарий. Москва намерена захватить всю Украину с помощью белорусских военных. Другими словами, против Запада откроется второй фронт. ВС Белоруссии выдвинутся на Киев, а российские войска будут наступать с Донбасса. Вооруженные силы РФ дойдут до польской границы, остановят поставки оружия с Запада, и войдут в Приднестровье - регион, отделившийся от Молдовы.

По мнению министерства ФРГ, для второго сценария потребуется всеобщая российская мобилизация, однако она "маловероятна по внутриполитическим причинам". В то же время министр обороны России Сергей Шойгу всего несколько дней назад анонсировал увеличение численности ВС РФ до полутора миллионов военнослужащих.

В конце доклада Министерства обороны Германии высказываются серьезные опасения, что Россия может развернуть на границе с НАТО ядерные силы, тем самым заставив Запад вести себя более сдержанно.

Источники и ссылки: Neue Zurcher Zeitung, Journal Focus.de



