Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Германия заключила с США сделку на поставку 35 истребителей F-35 «Молния II» на €10 млрд
Новейшие самолеты придут на замену Tornado IDS - единственными сверхзвуковыми европейскими истребителями, способными нести американские ядерные бомбы
рекомендации
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Ожидается, что первая партия будет готова к поставке к 2026 году и заменит флот истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS. (Tornado - малозаметный сверхзвуковой боевой самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности.)

реклама

Германия заключила с Соединенными Штатами соглашение на поставку 35 малозаметных истребителей F-35 Lightning II на сумму 10 миллиардов евро. Al Mayadeen English Television Channel.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в среду, что Бундестаг одобрил решение о закупке истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin (LMT.N). Это событие произошло на фоне недавнего заявления главы политики Европейского Союза Жозепа Борреля по поводу сокращения запасов оружия и вооружений, охватившего весь блок.

По словам министра, парламент одобрил покупку истребителей F-35, а также цифровых радиостанций с шифрованием и штурмовых винтовок. Об этом решении было объявлено в начале марта, но официально оно было одобрено парламентом только сегодня.

Это первый договор, который Германия заключает в рамках трастового фонда в размере 100 млрд евро (106 млрд долларов США), анонсированного канцлером страны Олафом Шольцем вскоре после того, как Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Украины в феврале этого года.

По словам министра, цель фонда - восстановить резервы вооружений и оборудования вооруженных сил ФРГ до стандартного уровня после многих десятилетий забвения со времен окончания холодной войны.

Далее чиновница заявила, что средств специального фонда в размере 100 миллиардов евро явно недостаточно для ликвидации дефицита, который увеличился за эти годы из-за пренебрежения потребностями военного ведомства.

В планах Бундестага закупить в общей сложности 35 малозаметных истребителей F-35, а также ракеты и некоторые другие виды вооружения и оборудования.

Ожидается, что первая партия самолетов будет готова к поставке к 2026 году. Новейшие самолеты придут на замену "Торнадо" - единственными сверхзвуковыми европейскими истребителями, способными нести американские ядерные бомбы хранящимися в Германии и предназначенными только для использования в боевых условиях.

Берлин планирует постепенно вывести эти самолеты из эксплуатации между 2025 и 2030 годами, сразу, как только получит все 35 самолетов.

Это решение сильно расстроило Францию, поскольку оно расценивается как удар по плану разработки совместного франко-германского истребителя, который должен был быть готов к 2040-м годам.

8 декабря Боррель на заседании Европейского оборонного агентства (European Defence Agency - EDA) заявил, что военный конфликт в Украине истощил запасы вооружения Европейского Союза, что свидетельствует о нехватке " критического" потенциала для защиты от внешних угроз на своей границе.

"Для многих из нас этот военный конфликт на Украине стал жестоким потрясением", - заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции по вопросам обороны в Брюсселе. "Вскоре мы поняли, что все наши военные запасы стремительно истощаются из-за недостаточного инвестирования в течение многих лет".

В воскресенье глава службы внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель в своем заявлении сказал, что у блока закончились военные запасы, поскольку он оказал Украине чрезмерно высокую военную поддержку.

"Эти события стали для всех нас тревожным сигналом о нашем военном потенциале. Мы снабдили Украину оружием, но при этом осознали, что наши военные резервы исчерпаны. С возвращением конвенциональных военных действий в сердце Европы, мы также поняли, что нам не хватает критически важных оборонных технологий, чтобы быть способными защитить себя от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте", - сказал он в своем заявлении.

В настоящее время F-35 эксплуатируется на 26 базах по всему миру, при этом девять стран эксплуатируют F-35 непосредственно на своей территории. Сегодня в эксплуатации находится свыше 875 боевых машин F-35, подготовку на которые прошли более 1 845 пилотов и 13 350 специалистов по техническому обслуживанию.

Буквально вчера СМИ сообщили, о том что британцы официально признали участие своих войск специального назначения в военной операции на территории Украины. Об этом поведал генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, бывший командир британской морской пехоты.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Lockheed Martin Corporation, Twitter/

1. (https://twitter.com/LMEuropeNews/status/1603062478875013120) 
2. (https://twitter.com/GermanAmbUSA/status/1503400926488498181)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/germany-signs-10bln-deal-with-us-to-purchase-35-f-35-jets)
4. (https://www.f35.com/f35/news-and-features/Germany-joins-F35-program.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сша #евросоюз #германия #нато #франция
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Британия признала участие своих коммандос в боевых операциях на Украине
Прокуратура США обвинила арестованного создателя рухнувшей криптобиржи FTX в мошенничестве
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
419
Скорость электросамокатов и подобных средств передвижения будет ограничена 25 км/ч
18
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
29
MacBook Air с панелью OLED 13,3 дюйма выпустят в 2024 году
+
Фон дер Ляйен заявила, что ЕС передаст Украине 50 млн светодиодных ламп, которые заменят одну АЭС
28
Автор канала Майнеры в носках нашёл более правдоподобную причину плавления разъёмов питания RTX 4090
39
Эксперты заговорили о закрытии биржи Binance – что происходит, и куда прятать Биткоины
8
"Дьявол" благоразумно обойдет Россию и Белоруссию стороной, иначе ему может грозить запрет
2
Postal 4 возглавила список худших игр 2022 года по версии Metacritic
3
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
20
Появились официальные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT
1
В США ревнивый муж пытался отследить свою жену при помощи Apple AirTag - это стоило ему свободы
2
В Кремле подтвердили, что ЗРК Patriot станут законной военной целью в случае их поставки на Украину
27
В России растут цены на видеокарты после снижения рубля
6
Получен суперсплав с "иммунитетом" к околопредельным минусовым температурам
+
Next Gen-версия The Witcher 3 оказалась недоступна геймерам из РФ – как поиграть в культовую игру
19
Инсайдер сообщил, что американские ученые успешно провели реакцию ядерного синтеза
6
Ученым впервые в истории удалось достичь чистого производства энергии термоядерного синтеза
+
GeForce RTX 2080 Ti vs GeForce RTX 4090 – сколько лет можно просидеть на флагмане без апгрейда
7
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
42

Популярные статьи

Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков
44
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
115
Фантастические перекупы на Авито
21
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)
15
Байден намерен передать Украине ЗРК Patriot – чем это грозит российской армии и ходу СВО
226
Как я освободил более 400 ГБ места на диске обработав видео используя StaxRip
44
Как правильно обслуживать видеокарту на примере Palit RTX 3060 StormX после майнера. Часть 1
35
SSD накопители объемом 120 Гигабайт: выясняем, хватает ли для пользования или нет
75
Почему присоединение к России четырех новых территорий является оправданным шагом по моему мнению
278
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
5

Сейчас обсуждают

Вежливый_N_A_S_A_M-S
10:09
спермоусов где то так же пел.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
FelsheR-БАН100536
10:09
Твоя мамка украина так ночью стонала, уснуть не давала.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Антон Васильев
10:08
Я сильно не доволен ценами на яблоки в центральной полосе, хотя цены упали в этом году, а все яблоки свои, а не польские как раньше.
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
Аye
10:08
⚡️Глава Крыма Сергей Аксёнов о спецоперации: закончится нашей Победой, это принципиально
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
вячеслав аносов
10:08
Это хохол лежит а скоро так вся Украина будет выглядеть
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Вежливый_N_A_S_A_M-S
10:08
вот далбаеб. кто на кого напал клоун? раха вторглась сначала в Молдову, потом в Грузию, потом в Украину. Бомбила сирийские больницы и школы в Ичкерии. раха официально срана террорист. раха никогда не ...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
ARBEST
10:07
PM9A1 мало как-то выдал с этим 7700X
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
вячеслав аносов
10:07
В любом случае украинский нацизм не выживет под русской кувалдой даже если она не оцифрована
Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Eisbrecher
10:07
Эк вас распидорасило :D С чем конкретно вы не согласны в моем сообщении? Погуглите сколько было выпущено фердинандов, сколько было выдано медалей за их уничтожение, и почему так получилось. А, не, сто...
Невеселая математика - сколько "HIMARS" и его западных "реплик" осталось в распоряжении ВСУ
DANYNAFIG
10:07
На брелки пускай идут :D
В этом квартале AMD предстоит реализовать около 30 млн накопившихся на складах процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем