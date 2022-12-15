Ожидается, что первая партия будет готова к поставке к 2026 году и заменит флот истребителей-бомбардировщиков Tornado IDS. (Tornado - малозаметный сверхзвуковой боевой самолет третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности.)
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в среду, что Бундестаг одобрил решение о закупке истребителей F-35 производства компании Lockheed Martin (LMT.N). Это событие произошло на фоне недавнего заявления главы политики Европейского Союза Жозепа Борреля по поводу сокращения запасов оружия и вооружений, охватившего весь блок.
По словам министра, парламент одобрил покупку истребителей F-35, а также цифровых радиостанций с шифрованием и штурмовых винтовок. Об этом решении было объявлено в начале марта, но официально оно было одобрено парламентом только сегодня.
Это первый договор, который Германия заключает в рамках трастового фонда в размере 100 млрд евро (106 млрд долларов США), анонсированного канцлером страны Олафом Шольцем вскоре после того, как Российская Федерация начала специальную военную операцию на территории Украины в феврале этого года.
По словам министра, цель фонда - восстановить резервы вооружений и оборудования вооруженных сил ФРГ до стандартного уровня после многих десятилетий забвения со времен окончания холодной войны.
Далее чиновница заявила, что средств специального фонда в размере 100 миллиардов евро явно недостаточно для ликвидации дефицита, который увеличился за эти годы из-за пренебрежения потребностями военного ведомства.
В планах Бундестага закупить в общей сложности 35 малозаметных истребителей F-35, а также ракеты и некоторые другие виды вооружения и оборудования.
Ожидается, что первая партия самолетов будет готова к поставке к 2026 году. Новейшие самолеты придут на замену "Торнадо" - единственными сверхзвуковыми европейскими истребителями, способными нести американские ядерные бомбы хранящимися в Германии и предназначенными только для использования в боевых условиях.
Берлин планирует постепенно вывести эти самолеты из эксплуатации между 2025 и 2030 годами, сразу, как только получит все 35 самолетов.
Это решение сильно расстроило Францию, поскольку оно расценивается как удар по плану разработки совместного франко-германского истребителя, который должен был быть готов к 2040-м годам.
8 декабря Боррель на заседании Европейского оборонного агентства (European Defence Agency - EDA) заявил, что военный конфликт в Украине истощил запасы вооружения Европейского Союза, что свидетельствует о нехватке " критического" потенциала для защиты от внешних угроз на своей границе.
"Для многих из нас этот военный конфликт на Украине стал жестоким потрясением", - заявил Жозеп Боррель на пресс-конференции по вопросам обороны в Брюсселе. "Вскоре мы поняли, что все наши военные запасы стремительно истощаются из-за недостаточного инвестирования в течение многих лет".
В воскресенье глава службы внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель в своем заявлении сказал, что у блока закончились военные запасы, поскольку он оказал Украине чрезмерно высокую военную поддержку.
"Эти события стали для всех нас тревожным сигналом о нашем военном потенциале. Мы снабдили Украину оружием, но при этом осознали, что наши военные резервы исчерпаны. С возвращением конвенциональных военных действий в сердце Европы, мы также поняли, что нам не хватает критически важных оборонных технологий, чтобы быть способными защитить себя от более высокого уровня угроз на самом европейском континенте", - сказал он в своем заявлении.
В настоящее время F-35 эксплуатируется на 26 базах по всему миру, при этом девять стран эксплуатируют F-35 непосредственно на своей территории. Сегодня в эксплуатации находится свыше 875 боевых машин F-35, подготовку на которые прошли более 1 845 пилотов и 13 350 специалистов по техническому обслуживанию.
Буквально вчера СМИ сообщили, о том что британцы официально признали участие своих войск специального назначения в военной операции на территории Украины. Об этом поведал генерал-лейтенант Роберт Магоуэн, бывший командир британской морской пехоты.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Lockheed Martin Corporation, Twitter/
1. (https://twitter.com/LMEuropeNews/status/1603062478875013120)
2. (https://twitter.com/GermanAmbUSA/status/1503400926488498181)
3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/germany-signs-10bln-deal-with-us-to-purchase-35-f-35-jets)
4. (https://www.f35.com/f35/news-and-features/Germany-joins-F35-program.html)