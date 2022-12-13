Киеву не удалось предъявить какие-либо реальные доказательства того, что РФ использует иранские ударные беспилотники на Украине, заявил глава минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

С тех пор как в июле Белый дом сделал заявление о намерениях Ирана поставить России сотни беспилотников, Запад неоднократно обвинял исламскую республику в содействии России. Это происходит и сейчас несмотря на то, что Москва постоянно опровергает утверждения о том, что Вооружённые силы Российской Федерации используют беспилотники, полученные от Ирана для ведения боевых действий.

реклама

Киев не смог предоставить доказательства использования Вооружёнными Силами РФ иранских ударных дронов. На фото Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани. Al Mayadeen Television Channel.

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани в понедельник заявил, что Киев не смог предоставить конкретных доказательств того, что Иран поставлял беспилотники в Россию.

В прошлом месяце постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций потребовало встречи с украинскими экспертами, чтобы предоставить Тегерану веские доказательства того, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Российскую Федерацию для боевого применения против ВСУ.

Неспособность властей Украины предоставить подобные доказательства свидетельствует о том, что эти обвинения были намеренно сфальсифицированы Киевом с целью дискредитации и демонизации Ирана.

По словам Мохаммада Реза Аштиани, Иран и Россия поддерживают торговые и оборонные связи на протяжении многих десятилетий, но они никогда не обсуждали вопрос о поставке беспилотников иранского производства для использования в специальной военной операции России на Украине.

С тех пор как в июле этого года Вашингтон распространил заявление от имени президента США Джо Байдена о том, что Исламская Республика Иран планирует поставить российской армии сотни беспилотников, западное сообщество неоднократно пыталось обвинить Иран в оказании помощи РФ в ее боевых действиях. Кремль заявил, что не обладает информацией касательно использования российской армией иранских беспилотников.

Киеву не удалось представить каких-либо адекватных подтверждений того, что Российская Федерация использует на Украине иранские ударные дроны, заявил в понедельник глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани. Al Mayadeen Television Channel

В числе последних обвинений - утверждения о том, что Москва и Тегеран достигли соглашения о запуске в России предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, которое, как ожидается, выпустит первую партию ударных БПЛА в ближайшие месяцы.

В связи с этой информацией, опубликованной газетой The Washington Post в середине ноября, посланник Тегерана в ООН попросил провести консультацию с украинскими экспертами.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что не будет принимать участие в военных действиях и опроверг все утверждения о поставках Москве оружия для использования на территории Украины.

Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России небольшую партию беспилотных летательных аппаратов, но это произошло до начала украинского конфликта.

21 октября официальные лица Франции, Великобритании и Германии, обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой начать расследование выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей JCPOA.

По словам посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани, страны Запада пытаются ассоциировать резолюцию 2231 Совета Безопасности с мнимым использованием ударных БПЛА в СВО на Украине, в то время как в действительности резолюция не запрещает экспорт оружия и не наделяет Секретариат ООН полномочиями и возможностями для проведения подобного расследования.

"Парадоксально, но эти государства, в особенности три постоянных члена Совета Безопасности, обвиняют Иран в нарушении определенного пункта резолюции Совета Безопасности 2231 (2015), в то время как сами продолжают грубо нарушать все свои явные юридические обязательства той же резолюции", - заявил Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

24 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран предоставили исчерпывающие объяснения Совету Безопасности ООН по поводу предполагаемого использования иранских беспилотников в боевых действиях.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -21000р на RTX 4080 в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Далее он заявил, что обе страны считают потенциальное расследование этого дела "незаконным", добавив, что ООН не располагает мандатом на проведение такого расследования.



Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal EurAsian Times

1. (https://eurasiantimes.com/ukraine-fails-to-submit-any-proof-of-russia-using-iranian-drones/)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/kiev-failed-to-provide-evidence-of-russia-using-iranian-dron)