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amv212 За пост начислено вознаграждение
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
Киеву не удалось предъявить какие-либо реальные доказательства того, что РФ использует иранские ударные беспилотники на Украине, заявил глава минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.
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С тех пор как в июле Белый дом сделал заявление о намерениях Ирана поставить России сотни беспилотников, Запад неоднократно обвинял исламскую республику в содействии России. Это происходит и сейчас несмотря на то, что Москва постоянно опровергает утверждения о том, что Вооружённые силы Российской Федерации используют беспилотники, полученные от Ирана для ведения боевых действий.

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Киев не смог предоставить доказательства использования Вооружёнными Силами РФ иранских ударных дронов. На фото Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Караи Аштиани. Al Mayadeen Television Channel.

Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани в понедельник заявил, что Киев не смог предоставить конкретных доказательств того, что Иран поставлял беспилотники в Россию.

В прошлом месяце постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций потребовало встречи с украинскими экспертами, чтобы предоставить Тегерану веские доказательства того, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Российскую Федерацию для боевого применения против ВСУ.

Неспособность властей Украины предоставить подобные доказательства свидетельствует о том, что эти обвинения были намеренно сфальсифицированы Киевом с целью дискредитации и демонизации Ирана.

По словам Мохаммада Реза Аштиани, Иран и Россия поддерживают торговые и оборонные связи на протяжении многих десятилетий, но они никогда не обсуждали вопрос о поставке беспилотников иранского производства для использования в специальной военной операции России на Украине.

С тех пор как в июле этого года Вашингтон распространил заявление от имени президента США Джо Байдена о том, что Исламская Республика Иран планирует поставить российской армии сотни беспилотников, западное сообщество неоднократно пыталось обвинить Иран в оказании помощи РФ в ее боевых действиях. Кремль заявил, что не обладает информацией касательно использования российской армией иранских беспилотников.

Киеву не удалось представить каких-либо адекватных подтверждений того, что Российская Федерация использует на Украине иранские ударные дроны, заявил в понедельник глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани. Al Mayadeen Television Channel

В числе последних обвинений - утверждения о том, что Москва и Тегеран достигли соглашения о запуске в России предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, которое, как ожидается, выпустит первую партию ударных БПЛА в ближайшие месяцы.

В связи с этой информацией, опубликованной газетой The Washington Post в середине ноября, посланник Тегерана в ООН попросил провести консультацию с украинскими экспертами.

Ранее Иран неоднократно заявлял, что не будет принимать участие в военных действиях и опроверг все утверждения о поставках Москве оружия для использования на территории Украины.

Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России небольшую партию беспилотных летательных аппаратов, но это произошло до начала украинского конфликта.

21 октября официальные лица Франции, Великобритании и Германии, обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой начать расследование выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей JCPOA.

По словам посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани, страны Запада пытаются ассоциировать резолюцию 2231 Совета Безопасности с мнимым использованием ударных БПЛА в СВО на Украине, в то время как в действительности резолюция не запрещает экспорт оружия и не наделяет Секретариат ООН полномочиями и возможностями для проведения подобного расследования.

"Парадоксально, но эти государства, в особенности три постоянных члена Совета Безопасности, обвиняют Иран в нарушении определенного пункта резолюции Совета Безопасности 2231 (2015), в то время как сами продолжают грубо нарушать все свои явные юридические обязательства той же резолюции", - заявил Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

24 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран предоставили исчерпывающие объяснения Совету Безопасности ООН по поводу предполагаемого использования иранских беспилотников в боевых действиях.

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Далее он заявил, что обе страны считают потенциальное расследование этого дела "незаконным", добавив, что ООН не располагает мандатом на проведение такого расследования.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal EurAsian Times 
1. (https://eurasiantimes.com/ukraine-fails-to-submit-any-proof-of-russia-using-iranian-drones/)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/kiev-failed-to-provide-evidence-of-russia-using-iranian-dron)

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#сша #россия #украина #иран #беспилотник #беспилотники-камикадзе #беспилотники с электрическим двигателем
7
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Кружит голову мимоза
15:41
Шешунчик, пнх салабон пивной.
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
evilmatriks
15:41
Чет как бутто гамму уменьшили/затенили... чет не вижу "вау" эффекта...
Энтузиаст сравнил обновлённую The Witcher 3 с трассировкой лучей и без
Максим Беляков
15:40
Где же амд у нас сливает? Даже с лучами отставание до 30% доходит максимум в 1 какой нибудь оптимизированной исключительно под архитектуру нвиде лучей
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
REY_B_
15:40
Если Иран поставляет оружие, значит он участвует в войне. А если НАТО, то якобы они ни при чём. И Россия их типа зря обижает.
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
Вежливый_N_A_S-A-M-S
15:39
Украина напала на Украину, Молдова на Молдову, Грузия на Грузию, а сирийцы бобмили свои больницы и школы. вот ты дaлбаеб. это же не 1939. когда с фашистами на пару Польшу делили. сейчас у каждого в ка...
WSJ пишет, что конфликт на Украине может закончится миром при участии Соединенных Штатов
Максим Беляков
15:39
🤡 7900xtx в лучах в среднем на уровне 3090ti
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
Кружит голову мимоза
15:39
Всё ещё планирует ))) Укропия уже спланировала в 17 век.. Теперь только мечи, ножи копья, стрелы, топоры, кони, свечи, костры.
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Максим Беляков
15:38
Подождём 7950xtx и обновлений дров, думаю году к 24 амд как нибудь догонит 4090
Radeon RX 7900 XTX стала очередным разочарованием года – AMD неспособна конкурировать с NVIDIA
REY_B_
15:38
Длинное и прямое крыло говорит о высоте полёта в 4-5 км. при низкой скорости. - Идеальная цель! Ту-141 «Стриж» хотя бы летит в 5 раз быстрее.
Укроборонпром планирует выпускать БПЛА Инквизитор с дальностью полета до 1000 километров
Пресалкаше
15:38
несомненно рашиская падаль и нечесть будет вышвырнута скоро к границам 1991 года с Ираком иди без ))))
Киев не смог представить адекватных доказательств использования Россией иранских БПЛА - МО Ирана
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