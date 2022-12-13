С тех пор как в июле Белый дом сделал заявление о намерениях Ирана поставить России сотни беспилотников, Запад неоднократно обвинял исламскую республику в содействии России. Это происходит и сейчас несмотря на то, что Москва постоянно опровергает утверждения о том, что Вооружённые силы Российской Федерации используют беспилотники, полученные от Ирана для ведения боевых действий.
реклама
Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани в понедельник заявил, что Киев не смог предоставить конкретных доказательств того, что Иран поставлял беспилотники в Россию.
В прошлом месяце постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций потребовало встречи с украинскими экспертами, чтобы предоставить Тегерану веские доказательства того, что Иран осуществлял поставки беспилотников в Российскую Федерацию для боевого применения против ВСУ.
Неспособность властей Украины предоставить подобные доказательства свидетельствует о том, что эти обвинения были намеренно сфальсифицированы Киевом с целью дискредитации и демонизации Ирана.
По словам Мохаммада Реза Аштиани, Иран и Россия поддерживают торговые и оборонные связи на протяжении многих десятилетий, но они никогда не обсуждали вопрос о поставке беспилотников иранского производства для использования в специальной военной операции России на Украине.
С тех пор как в июле этого года Вашингтон распространил заявление от имени президента США Джо Байдена о том, что Исламская Республика Иран планирует поставить российской армии сотни беспилотников, западное сообщество неоднократно пыталось обвинить Иран в оказании помощи РФ в ее боевых действиях. Кремль заявил, что не обладает информацией касательно использования российской армией иранских беспилотников.
В числе последних обвинений - утверждения о том, что Москва и Тегеран достигли соглашения о запуске в России предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов, которое, как ожидается, выпустит первую партию ударных БПЛА в ближайшие месяцы.
В связи с этой информацией, опубликованной газетой The Washington Post в середине ноября, посланник Тегерана в ООН попросил провести консультацию с украинскими экспертами.
Ранее Иран неоднократно заявлял, что не будет принимать участие в военных действиях и опроверг все утверждения о поставках Москве оружия для использования на территории Украины.
Министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что Иран действительно передал России небольшую партию беспилотных летательных аппаратов, но это произошло до начала украинского конфликта.
21 октября официальные лица Франции, Великобритании и Германии, обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой начать расследование выполнения резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей JCPOA.
По словам посла и постоянного представителя Ирана в ООН Амира Саида Иравани, страны Запада пытаются ассоциировать резолюцию 2231 Совета Безопасности с мнимым использованием ударных БПЛА в СВО на Украине, в то время как в действительности резолюция не запрещает экспорт оружия и не наделяет Секретариат ООН полномочиями и возможностями для проведения подобного расследования.
"Парадоксально, но эти государства, в особенности три постоянных члена Совета Безопасности, обвиняют Иран в нарушении определенного пункта резолюции Совета Безопасности 2231 (2015), в то время как сами продолжают грубо нарушать все свои явные юридические обязательства той же резолюции", - заявил Иравани в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
24 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран предоставили исчерпывающие объяснения Совету Безопасности ООН по поводу предполагаемого использования иранских беспилотников в боевых действиях.
Далее он заявил, что обе страны считают потенциальное расследование этого дела "незаконным", добавив, что ООН не располагает мандатом на проведение такого расследования.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal EurAsian Times
1. (https://eurasiantimes.com/ukraine-fails-to-submit-any-proof-of-russia-using-iranian-drones/)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/kiev-failed-to-provide-evidence-of-russia-using-iranian-dron)