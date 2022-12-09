Индия и Россия продолжат сотрудничество, не обращая внимания на давление со стороны Соединенных Штатов

Ограничению цен, введенному странами "Большой семерки" и их западными союзниками, может быть нанесен мощный удар, поскольку Российская Федерация становится основным поставщиком нефти в Индию.

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Индия и Россия продолжат сотрудничество, не обращая внимания на давление со стороны Соединенных Штатов (Sources: India Briefing)

В этом месяце Российская Федерация может стать основным поставщиком нефти в Индию, поскольку Москва добилась значительного прогресса в энергетическом секторе азиатского государства. Этот шаг, вероятно, помешает эффекту от ограничения цен, введенного странами Большой семерки и их западными партнерами. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на источники.

Данные, полученные от фирмы Kpler, занимающейся отслеживанием сырьевых ресурсов, показали, что в ноябре объемы поставок сырой нефти из России в Индию достигли своего максимума, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия страны закупали более 1 миллиона баррелей в сутки (б/с), сообщает The Independent.

Предварительные данные, полученные онлайн-газетой, показали, что экспорт российской нефти в Индию вырос до 902 000 баррелей в сутки в октябре и достиг рекордных 1 млн баррелей в сутки в ноябре, по сравнению с почти нулевыми показателями в январе и феврале этого года.

"Скорее всего, это приведет к тому, что в декабре Россия станет поставщиком номер один для Индии", - рассказывает Мэтт Смит, ведущий бизнес-аналитик нефтехимической промышленности компании Kpler, в интервью The Independent, - "в результате Россия впервые обойдет Саудовскую Аравию и Ирак".

Несколько дней назад Государственный министр нефти и природного газа Индии Министерство нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что его страна не обеспокоена ограничением цен, введенным Европейским союзом на российскую нефть, подчеркнув намерение Дели "и дальше покупать сырую нефть у Москвы".

Индия отвергает обвинения в политизации закупок российской нефти, заявляя, что это является частью долгосрочной стратегии диверсификации поставок, и утверждает, что резкое сокращение импорта приведет к резкому росту мировых цен и негативно скажется на внутренних потребителях.

11 ноября министр финансов США Джанет Йеллен перед своим визитом в Индию заявила, - "США надеются, что Индия только выиграет если поддержит ограничения цен на российскую нефть, так как ценовой потолок даст ей возможность договориться о хороших скидках на мировом рынке.

Это заявление было сделано в свете недавнего решения Большой семерки ограничить цены на российскую нефть, чтобы не позволить России получить сверхприбыль от продажи нефтепродуктов.

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Источники и ссылки: Al Mayadeen Television Channel, RT InoTV, ТАСС

1. (https://tass.ru/ekonomika/16500001)

2. (https://russian.rt.com/inotv/2022-12-06/FAZ-Berbok-pitaetsya-sklonit-Indiyu)

3. (https://english.almayadeen.net/news/politics/price-cap-troubled-as-russia-heads-to-becoming-indias-no-1-s)