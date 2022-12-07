Новая услуга будет использовать технологии и опыт, накопленные командой SpaceX Starlink, для обслуживания правительственных организаций

SpaceX добавляет в свое портфолио новую категорию спутниковых интернет-сервисов.

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Частная космическая компания, которая предлагает высокоскоростную широкополосную связь через свою огромную спутниковую группировку Starlink, недавно объявила о запуске партнерского проекта под названием Starshield для обслуживания государственных организаций. Основное внимание будет уделяться клиентам в секторе национальной безопасности.

Illustration from SpaceXs Starshield page. SpaceX.

Новый сервис Starshield от SpaceX, сфокусирован на вопросах национальной безопасности США

На своем новом веб-сайте SpaceX пишет, что "Starshield использует технологию Starlink и возможности запусков SpaceX для оказания поддержки в сфере национальной безопасности".

"Если Starlink предназначен для потребительского и коммерческого использования, то Starshield ориентирован на государственную деятельность, причем первоначально он будет сфокусирован на трех направлениях" - этими тремя направлениями являются наблюдение за Землей, средства коммуникации и управляемые полезные нагрузки.

Спутники Starshield могут использовать тот же межспутниковый терминал лазерной связи, что и спутники Starlink. SpaceX называет его "единственным коммуникационным лазером, масштабно функционирующим на орбите".

Кроме того, по словам SpaceX, Starshield будет обеспечивать более высокий уровень безопасности по сравнению с классическим вариантом и будет включать "дополнительные высоконадежные криптографические возможности для безопасного размещения секретных полезных нагрузок и обработки данных, удовлетворяя самым строгим правительственным требованиям".

На новой странице SpaceX о спутниках и услугах Starshield нет практически никакой информации, чего, собственно, и следовало ожидать от сервиса национальной безопасности.

SpaceX готовится к запуску спутников Starlink 2.0

В настоящее время компания SpaceX вывела на орбиту более 3 200 активных спутников Starlink. В ближайшие месяцы и годы компания намерена значительно расширить свою группировку, чтобы охватить своей услугой как можно больше регионов мира, сохранив при этом высокое качество услуг.

Частная космическая компания имеет разрешение Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission - FCC) на развертывание 12 000 спутников Starlink первого поколения и подала заявку на запуск еще около 30 000 спутников Starlink поколения 2.0.

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SpaceX планирует запустить большинство своих спутников Starlink 2.0 с помощью разрабатываемой многоразовой ракеты Starship, которая будет оснащена технологий, чем то напоминающей дозатор конфет Pez, с помощью которого спутники будут выводиться на орбиту. Это можно было увидеть в июньской презентации, которой поделился генеральный директор SpaceX Илон Маск в своем Твиттере.

Спутники следующего поколения Starlink 2.0 будут крупнее и мощнее своих аналогов текущего поколения и смогут передавать информацию непосредственно на телефон пользователя.

Источники и ссылки: Bell Helicopter, Project Starshield Spacex.

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1. (https://www.spacex.com/starshield/)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/starshield-spacex-new-satellite-service)