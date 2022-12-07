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Новое итальянское оружие хуже, чем 80-летняя советская техника времен ВОВ - говорят украинцы
Артиллеристы вооруженных сил Украины разочарованы поставленными Италией минометами
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В последнем из нескольких скандалов, связанных с оружием европейского производства, поставляемым вооруженным силам Украины, резкой критике подверглось качество итальянских вооружений, в частности, 120-мм миномета Mod63. 

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Ukrainian Mortar Unit. US Army

"Они гораздо хуже своих советских аналогов времен Второй мировой войны", - сообщают украинские средства массовой информации. "При этом серьезные проблемы с поставками боеприпасов из Италии еще больше ограничивают полезность этого оружия. "Сегодня нам едва удается выпустить два снаряда в минуту, которые не летят дальше 3-4 километров. Это меньше половины того, на что мы рассчитывали.

Panzerhaubitze 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка. Очередной серьезной проблемой Panzerhaubitze 2000 является плохая совместимость с боеприпасами других стран-членов Североатлантического альянса, несмотря на то, что в НАТО на оперативную совместимость делается особый акцент

"Мы пробуем их заменить на гораздо более современные шведские минометы", - сообщают источники с фронта. Италия потратила около полумиллиарда долларов на поставки оружия Киеву с начала специальной военной операции в феврале этого года, в процессе которой артиллерия заняла центральное место в театрах военных действий обеих армий.

 Немецкие зенитные самоходные установки - ЗСУ Gepard, переданные Киеву, также страдают от проблем с совместимостью с боеприпасами других стран-членов Североатлантического альянса.

Немецкое оружие также стало объектом серьезнейшей критики в связи с его сомнительным качеством. В качестве примера приводились боевые характеристики сразу нескольких видов систем.  Известнейший еженедельный журнал Германии - издание Spiegel сообщило в конце июля, что самоходные артиллерийские орудия Panzerhaubitze 2000, которые некоторые западные источники называли самыми мощными в мире, уже через месяц пребывания на фронте показали значительные признаки "износа", и вышли из строя заставив Украину больше полагаться на артиллерийские орудия, приобретенные из других источников. Как выяснилось советская и американская артиллерия и оборудование оказались более надежными, и именно на них возлагались большие надежды.

Вчера в средствах массовой информации появилось сообщение о том, что некоторые виды вооружений, поставляемых Киеву странами Запада, "просочились" в Африку, в район бассейна озера Чад. Об этом было объявлено президентом Нигерии Мухаммаду Бухари.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Mmagazine

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1. (https://militarywatchmagazine.com/article/ukraine-protests-italian-weapons-worse-ww2)
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#россия #украина #германия #оружие #италия #всу #советский союз
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