Компания Canoo разработала бескапотный электромобиль для армии Соединенных Штатов

Американская компания Canoo, выпускающая электромобили, сделала многофункциональность ключевым элементом своей концепции с тех пор, как пару лет назад представила свой мобильный Canoo EV Pod и спортивный скейт-карт. Недавно анонсированный грузовик для армии США вновь подтвердил этот принцип. Созданный для экстремальных условий и скрытных миссий, многозадачный Light Tactical Vehicle может перевозить все, что угодно - от листов фанеры до военного снаряжения, а также все необходимые вещи для поддержки операций в полевых условиях.

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Гражданский вариант электрического пикапа Canoo

В прошлом году компания Canoo выпустила фургон Lifestyle Vehicle стоимостью 35 000 долларов США. Машина представляет собой решение для семейного отдыха, перевозки грузов с использованием множества дополнительных опций. Успехи компании в области производства индивидуальных, полностью электрических транспортных средств привлекли внимание армии Соединенных Штатов, которая в начале этого года заключила контракт на проектирование и разработку специального грузовика для военных задач.

Американский стартап Canoo разработал электрический тактический автомобиль для армии США. Canoo

Легкий тактический автомобиль (Light Tactical Vehicle - LTV) является продуктом этого сотрудничества, и в настоящее время он уже передан в армию США для проведения испытаний и демонстрационных мероприятий. Машина разрабатывалась с учетом экстремальных условий, в которых проводятся военные операции. В конструкции грузовика используется углеродно-кевларовый композит, обеспечивающий высокую прочность и малый вес.

Гражданский вариант электрического пикапа Canoo

В зависимости от поставленных задач грузовик способен передвигаться в полевых условиях в конфигурации пикапа или бортовой платформы, позволяя перевозить крупные, негабаритные грузы, такие как листы фанеры или стекла, а также транспортировать менее объемные материалы. Модульная система крепления позволяет устанавливать на задней части машины различные багажники, крепления и контейнеры, что дает возможность адаптировать тактическую нагрузку LTV к широкому спектру задач.

Гражданский вариант электрического пикапа Canoo

Полноприводный LTV передвигается на 32-дюймовых колесах, предназначенных для передвижения по пересеченной местности. Он оснащен пневматическими рессорами и поднятой подвеской, а также 600-сильной трансмиссией. По словам представителей Canoo, дополнительные характеристики будут раскрыты ближе к началу производства.

"LTV — это еще одна важная страница нашей истории, демонстрирующая потенциал наших технологий и способы их применения даже в условиях оперативного реагирования", - заявил Тони Акила, председатель совета директоров и генеральный директор Canoo. "Это беспроигрышный алгоритм для нашей компании и наших клиентов".

Источники и ссылки: Canoo, Journal Nеwatlas

1. (https://newatlas.com/military/canoos-electric-truck-us-army-tactical-gear/)

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2. (https://www.press.canoo.com/press-release/mission-accomplished-canoo-delivers-light-tactical-vehicle-to-army-for-analysis-demonstration)