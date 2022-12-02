Космический телескоп Джеймса Уэбба и обсерватория Кека на Гавайях получили уникальные изображения эволюционирующих облаков в небе Титана. Новая информация поможет ученым лучше понять особенности его удивительной атмосферы.

Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) и обсерватория Кека на Гавайях сделали снимки, на которых можно заметить облака, плывущие по небу Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Полученные данные помогут исследователям лучше понять характер погоды луны Сатурна - единственном, кроме Земли, мире, на поверхности которого имеются жидкие океаны.

реклама

Облака на Титане, полученные с помощью James Webb Space Telescope (слева) и Mauna Kea Observatory (справа). NASA, ESA, CSA, Webb Titan GTO Team, Alyssa Pagan (STScI).

Левый снимок был сделан JWST 4 ноября. В верхней части кадра находится Кракен-Маре, самое большое известное море Титана, по краям которого выделяются два белых облака. Сейчас в северном полушарии Титана лето. Считается, что именно в это время происходит формирование облаков из-за повышенного солнечного света на поверхности. Результаты наблюдений подтвердили наличие таких сезонных образований.

Для того чтобы понять, как эволюционируют облака (движутся и/или меняют форму), команда JWST обратилась к исследователям обсерватории Кека с просьбой провести повторные наблюдения. Справа показан снимок, полученный 6 ноября.

Изображения луны Сатурна Титана в ближнем инфракрасном диапазоне, полученные JWST 4 ноября 2022 года (слева), а затем прибором NIRC2 обсерватории Кека в паре с адаптивной оптикой 6 ноября 2022 года (посередине) и 7 ноября 2022 года (справа). Credit: NASA/STScI/W. Keck Observatory/Judy Schmidt

"Мы были крайне обеспокоены тем, что облака могут вскоре исчезнуть. Но когда через два дня мы снова посмотрели на спутник с помощью инструментов Кека, облака находились на тех же местах. Правда, их форма немного изменилась", - говорится в заявлении Имке де Патера из Калифорнийского университета в Беркли

Используя камеру ближнего инфракрасного диапазона 2-го поколения Near-Infrared Camera (NIRC2) в комбинации с адаптивной оптикой телескопа Keck II, команда наблюдала, как одно из облаков Титана разворачивается, а другое рассеивается, постепенно покидая поле зрения из-за вращения Титана.

Глубокое изучение материала позволит ученым более детально разобраться в особенностях циркуляции воздушных масс Титана - единственной луны в Солнечной системе с достаточно плотной атмосферой. Ожидается, что космическая обсерватория JWST передаст новую порцию данных о составе атмосферы и поверхности спутника к лету 2023 года. Эта информация должна подсказать специалистам, почему южный полюс луны на этих снимках светится наиболее ярко.

Эволюция облаков на Титане в течение 30 часов между 4 и 6 ноября, снятая телескопом James Webb Space Telescope (вверху) и обсерваторией Кек (внизу). Видимое здесь полушарие Титана вращается слева (рассвет) направо (вечер). Облако А, похоже, разворачивается в видимой области, в то время как облако В, судя по всему, либо рассеивается, либо перемещается за лимб Титана. Облака недолговечны как на Титане, так и на Земле, поэтому облака, наблюдаемые 4 ноября, могут отличаться от объектов наблюдаемых 6 ноября. Credit: NASA/STScI/Keck Observatory/Judy Schmidt.

Плотная атмосфера Титана, реки и моря с жидкими углеводородами делают его идеальным местом для поиска жизни. Подобные наблюдения позволят более тщательно изучить эволюцию спутника, а также понять, почему его атмосфера оказалась более благоприятной, чем у других лун Солнечной системы.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Источники и ссылки: Keck Оbservatory, Journal New Scientist, NASA

1. (https://www.newscientist.com/article/2349546-jwst-has-taken-pictures-of-clouds-on-saturns-moon-titan/)

2. (https://blogs.nasa.gov/webb/2022/12/01/webb-keck-telescopes-team-up-to-track-clouds-on-saturns-moon-titan/)

3. (https://keckobservatory.org/titan-clouds?fbclid=IwAR3hbm1565dlFyaxG49jb9k6kRi9tmH-264rmivq-7rtpBr2eNhpNiPEX8s)