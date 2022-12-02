Космический телескоп Джеймса Вебба (JWST) и обсерватория Кека на Гавайях сделали снимки, на которых можно заметить облака, плывущие по небу Титана, крупнейшего спутника Сатурна. Полученные данные помогут исследователям лучше понять характер погоды луны Сатурна - единственном, кроме Земли, мире, на поверхности которого имеются жидкие океаны.
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Левый снимок был сделан JWST 4 ноября. В верхней части кадра находится Кракен-Маре, самое большое известное море Титана, по краям которого выделяются два белых облака. Сейчас в северном полушарии Титана лето. Считается, что именно в это время происходит формирование облаков из-за повышенного солнечного света на поверхности. Результаты наблюдений подтвердили наличие таких сезонных образований.
Для того чтобы понять, как эволюционируют облака (движутся и/или меняют форму), команда JWST обратилась к исследователям обсерватории Кека с просьбой провести повторные наблюдения. Справа показан снимок, полученный 6 ноября.
"Мы были крайне обеспокоены тем, что облака могут вскоре исчезнуть. Но когда через два дня мы снова посмотрели на спутник с помощью инструментов Кека, облака находились на тех же местах. Правда, их форма немного изменилась", - говорится в заявлении Имке де Патера из Калифорнийского университета в Беркли
Используя камеру ближнего инфракрасного диапазона 2-го поколения Near-Infrared Camera (NIRC2) в комбинации с адаптивной оптикой телескопа Keck II, команда наблюдала, как одно из облаков Титана разворачивается, а другое рассеивается, постепенно покидая поле зрения из-за вращения Титана.
Глубокое изучение материала позволит ученым более детально разобраться в особенностях циркуляции воздушных масс Титана - единственной луны в Солнечной системе с достаточно плотной атмосферой. Ожидается, что космическая обсерватория JWST передаст новую порцию данных о составе атмосферы и поверхности спутника к лету 2023 года. Эта информация должна подсказать специалистам, почему южный полюс луны на этих снимках светится наиболее ярко.
Плотная атмосфера Титана, реки и моря с жидкими углеводородами делают его идеальным местом для поиска жизни. Подобные наблюдения позволят более тщательно изучить эволюцию спутника, а также понять, почему его атмосфера оказалась более благоприятной, чем у других лун Солнечной системы.
Источники и ссылки: Keck Оbservatory, Journal New Scientist, NASA
1. (https://www.newscientist.com/article/2349546-jwst-has-taken-pictures-of-clouds-on-saturns-moon-titan/)
2. (https://blogs.nasa.gov/webb/2022/12/01/webb-keck-telescopes-team-up-to-track-clouds-on-saturns-moon-titan/)
3. (https://keckobservatory.org/titan-clouds?fbclid=IwAR3hbm1565dlFyaxG49jb9k6kRi9tmH-264rmivq-7rtpBr2eNhpNiPEX8s)