Бактерия Yersinia pestis вызывает вспышки чумы, от которых нередко гибнут люди, однако новая вакцина, основанная на передовых технологиях, показала свою перспективность в исследовании на мышах

Ученые разработали экспериментальную вакцину, которая способна защитить мышей от смертельного штамма чумной палочки.

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Бактерия Yersinia pestis, известная тем, что в средние века погубила миллионы людей по всему миру, до сих пор вызывает многочисленные вспышки чумы, включая последние события на Мадагаскаре, в Индии, Китае и США. Обычно болезнь лечат антибиотиками, но если появятся устойчивые к антибиотикам штаммы Y. pestis, необходимы другие меры, например, вакцинация.

Иллюстрация бактерии Yersinia pestis. Nobeastsofierce/science photo library

Вакцины, содержащие живые или мертвые формы чумной палочки Y. pestis, использовались и раньше, однако все они имеют серьезные недостатки. К ним относятся кратковременный иммунитет, серьезные побочные эффекты и опасность мутации живых микроорганизмов, которые могут стать причиной заболевания.

Дан Пир из Тель-Авивского университета в Израиле и его коллеги разработали противочумную вакцину. Новое лекарство разработано на основе матричной мРНК. Такой подход был впервые реализован в вакцинах Pfizer/BioNTech и Moderna covid-19.

Содержащаяся в вакцине мРНК кодирует молекулу капсидного белка F1, расположенную на поверхности Y. pestis. Когда человек получает вакцину, его клетки усваивают мРНК и начинают вырабатывать бактериальный протеин, обучая иммунную систему распознавать патоген.

Чтобы проверить эффективность противочумной мРНК-вакцины, команда ввела 12 мышам три дозы препарата, а еще 12 мышам - пустышку, кодирующую нечумный белок. Затем всех мышей подвергли воздействию смертельной дозы Y. pestis.

Все мыши, получившие вакцину против чумы, были живы спустя 20 дней после окончания эксперимента, в то время как все грызуны, получившие плацебо, умерли в течение недели после заражения.

Проанализировав образцы крови мышей, команда обнаружила, что вакцина вызвала два типа иммунного ответа: антитела - маленькие молекулы, которые останавливают проникновение инфекции в здоровые клетки - и Т-лимфоциты, разрушающие инфицированные клетки.

"Это первая демонстрация полностью защищающей мРНК-вакцины от смертельного бактериального патогена (который живет вне клеток хозяина)", - сказал Пир в своем выступлении на 10-й Международной конференции mRNA Health Conference в Бостоне 8 ноября.

"Это просто потрясающе - осознавать, что эта новая вакцина на основе мРНК дала полную защиту от бубонной чумы в мышиных моделях", - говорит Джр-Шиуан Лин из Национального университета Тайваня в Тайбэе.

Однако у некоторых штаммов чумной палочки отсутствует белок, на который нацелено лекарство. Таким образом, вакцина вряд ли сработает против них, считает Лин, поэтому необходимо провести дополнительную работу по тестированию вакцины против штаммов, резистентных к антибиотикам.

Также неясно, как долго длится защита вакцины, и будут ли результаты, полученные на мышах, применимы к людям, говорит Лин.

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Источники: Journal New Scientist

https://www.newscientist.com/article/2349048-an-mrna-vaccine-protects-mice-against-deadly-plague-bacteria/