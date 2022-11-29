Иран обладает более чем 1000 баллистических ракет малой и средней дальности, а "Хезболла", разместила огромный арсенал из примерно 50 тысяч ракет на северной границе Израиля.

На этой неделе израильские ВВС совместно с военными США проведут самые крупные за последние несколько лет учения, во время которых будут имитироваться нанесение авиаударов по ядерным объектам Ирана.

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Израильские F-15 и американский B-1B Lancer патрулируют над Тель-Авивом, 30 октября 2021 года. (Air Force US/Senior Airman Jerreht Harris)

Трехдневные учения пройдут со вторника по четверг над акваторией Средиземного моря и территорией Израиля. Об этом сообщает издание Jerusalem Post. Израильские и американские пилоты совершат полеты на дальние расстояния, достаточные для того, чтобы достичь границ Исламской Республики Иран

Напомним, что между США и Тель-Авивом подписано соглашение, согласно которому Вашингтон обязаны помогать Израилю в вопросах противоракетной обороны во время военных действий. Вторые за последние пять месяцев совместные учения проходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Тегераном и Тель-Авивом.

Иран и Израиль постоянно угрожают друг другу, при этом высокопоставленные чиновники с обеих сторон заявляют о готовности нанести удар друг по другу. Исламская Республика недавно объявила о разработке гиперзвуковой ракеты, способной достичь Тель-Авива всего за 4 минуты.

Тяжелый бомбардировщик ВВС США B-1b в сопровождении истребителя F-15 ВВС Израиля над воздушным пространством Израиля 30 октября 2021 года (Фотография предоставлена пресс-службой ЦАХАЛа)

Израиль, в свою очередь, обвиняет Иран в разработке ядерного оружия и вооружении ливанской "Хезболлы". По данным Jerusalem Post, Иран обладает более чем 1000 баллистических ракет малой и средней дальности, а "Хезболла", по имеющейся информации, разместила огромный арсенал из примерно 50 000 ракет на северной границе Израиля.

"Мы проводим совместные оперативно-тактические мероприятия по всем фронтам с целью сбора разведданных, нейтрализации угроз и подготовки к различным сценариям на одной или нескольких аренах", - заявил начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, добавив, что две страны "ускоренными темпами развивают совместный военный потенциал" против Ирана и других угроз Ближнего Востока.

В начале месяца покидающий свой пост министр обороны Бенни Ганц в интервью репортерам сообщил, что, хотя Израиль имеет возможность нанести удар по ядерным объектам Ирана, избранный премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен рассмотреть этот вопрос "очень тщательно", прежде чем отдать соответствующий приказ.

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Источники и ссылки:Journal Military Monitoring, Jerusalem Post.

1. (https://www.jpost.com/middle-east/article-723558)

2. (https://militarymonitoring.com/us-and-israel-to-simulate-strikes-on-irans-nuclear-facilities/)