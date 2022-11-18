Пользователи социальных сетей могут использовать технологию искусственного интеллекта, генерирующую лица, чтобы скрыть свою личность на чужих фотографиях.
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Такие платформы, как Facebook и Instagram, позволяют пользователям самим принимать решение о том, можно ли их отмечать на фото. Однако нет никакой возможности запретить другим пользователям делиться такими фотографиями, что является проблемой - особенно учитывая растущую мощь технологии искусственного интеллекта распознавания лиц, которая может отыскать в Интернете фотографии любого человека.
"Даже если вы отмените пометку фотографии с вашим лицом останутся в сети навсегда", - утверждает Ильке Демир из Intel Labs. "Лица — это самые важные биоданные, и мы должны иметь над ними полный контроль".
Демир и его коллеги разработали метод, который использует дипфейки - фальшивые лица, созданные искусственным интеллектом, - чтобы скрыть внешность человека в социальных сетях в зависимости от того, кто просматривает фотографии.
Система под названием My Face My Choice ("мое лицо - мой выбор") хранит цифровое изображение лица человека и генерирует синтетическую модель, созданную искусственным интеллектом, в соответствии с настройками конфиденциальности этого человека. Синтетическое лицо может быть изменено, чтобы сделать его более или менее похожим на настоящее лицо человека.
Этот инструмент предназначен для обеспечения анонимности людей, скрывая их лица от тех, с кем они не хотели бы общаться. Однако он может принести гораздо больше пользы для конфиденциальности в Интернете, поскольку практически подавляет возможности программ распознавания лиц, использующие для обучения фотографии лиц из Интернета. Подобное ПО создает каталог уникальной информации о лицах, известный как "face space", чтобы вести сравнительный анализ фотографий с людьми, которых они запечатлели ранее.
"Сегодня население нашей планеты составляет 8 миллиардов человек. Допустим, у каждого из них есть тысячи лиц. Да алгоритмы распознавания лиц просто взорвутся, потому что теряется весь смысл технологии face space", - говорит Демир.
Использование дипфеков в качестве инструмента повышения конфиденциальности - хорошая идея, говорит Льюис Гриффин из Университетского колледжа Лондона. "Я думаю, что результаты, изложенные в статье, показывают, что это вполне реализуемо", - заявляет ученый.
Тем не менее, прежде чем внедрять подобные технологии в таких крупных социальных сетях, как Facebook, необходимо преодолеть ряд технических барьеров. Например, проблемы с хранением и безопасностью. Кроме того, пока неизвестно, вызовет ли такая функция достаточный спрос со стороны пользователей социальных сетей, желающих скрыть свое лицо от посторонних глаз, отмечает Гриффин.
Источники: Journal Newscientist, Бингемтонский университет
1. (https://arxiv.org/abs/2211.01361)
2. (https://www.newscientist.com/article/2347596-ai-generated-deepfake-faces-could-help-protect-privacy-on-social-media/