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Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
Израильская компания Elbit Systems представила свой беспилотный барражирующий боеприпас для скрытого наблюдения
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Lanius, новый барражирующий беспилотный боеприпас, разработанный на для работы на коротких дистанциях. Дроны могут быть развернуты как вручную, так и с помощью мультикоптера, совместимого с технологией Legion-X.

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Search and attack drone Lanius Elbit Systems/YouTube

Автономная сетевая боевая система Legion-X построена на роботизированных платформах и разноплановых роевых технологиях. Креативное модульное решение предлагает комплексную, универсальную концепцию для планирования, эксплуатации и управления любыми видами беспилотных платформ и миссий. Она способна создать тактическое превосходство на всех уровнях, повысить эффективность и трансформировать возможности в условиях многодоменных конфликтов. Благодаря возможности скоординированного развертывания роев объединенных в сеть различных автономных платформ и полезной нагрузки, Legion-X обеспечивает преимущество в сценариях войны с превосходящим противником.

Система может идентифицировать, классифицировать и синхронизировать с решениями Legion-X компании Elbit Systems. При этом она автономно сканирует и картографирует здания и интересующие объекты на предмет потенциальных угроз. Lanius выполняет самый широкий спектр задач для сил специального назначения, армии, правоохранительных органов и HLS и может нести летальные или нелетальные виды вооружений.


Максимальная скорость 72 км/ч

Максимальная скорость Lanius составляет 72 км/, максимальный взлетный вес - 1,25 кг, ограниченное время полета - семь минут, рабочая скорость - 20 метров в секунду на открытой местности. БПЛА Lanius может нести как смертельную, так и несмертельную полезную нагрузку, впрочем, пока компания Elbit не раскрывает точный перечень такого оружия. Работа новой беспилотной технологии координируется пилотом, но при необходимости БПЛА способен выполнять задачи автономно, без посторонней помощи. Связь с Lanius осуществляется по Wi-Fi или программно-определяемому радиоканалу.

Благодаря своей конструкции, вдохновленной гоночными дронами, Lanius способен использовать уникальные скорость и маневренность, чтобы настигнуть цель и взорвать ее.

По словам производителя, высокоманевренный беспилотник предназначен для выполнения задач по GPS-навигации, сканированию и картографированию в сложных городских боевых сценариях. Эта способность стала возможной благодаря системам искусственного интеллекта (ИИ) дрона, которые управляются процессором NVIDIA Jetson TX2. Дрон может создавать 3D-карту своего окружения и передавать ее оператору через ручной пульт управления.

"Lanius оборудован камерами, которые имеют несколько визуальных датчиков и гиростабилизатор", - утверждает компания в техническом описании Lanius. "Система включает в себя алгоритм SLAM (одновременное определение местоположения и картирование), используя обработку изображений для определения точек интереса и вывода соответствующих данных на экран оператора".

Презентация Lanius в очередной раз подчеркивает, насколько быстро развиваются в оборонном секторе небольшие, но крайне смертоносные беспилотные летательные аппараты.

Источники: Elbit Systems, Journal Interesting Engineering.

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1. (https://elbitsystems.com/product/lanius/)
2. (https://elbitsystems.com/product/legion-x/ )
3. (https://interestingengineering.com/transportation/lanius-search-and-attack-drone)
4. (https://www.nvidia.com/ru-ru/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-tx2/)

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