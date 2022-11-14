Дома Genesis Collection at Wolf Ranch будут доступны для предварительного заказа в 2023 году и будут стоить порядка $450 000 каждый. Icon

Несмотря на то, что 3D-печатная архитектура в настоящее время занимает лишь небольшую часть рынка жилищного строительства, ее развитие продвигается огромными темпами. Возможно, уже в самом ближайшем будущем многие люди будут жить в домах, построенных с помощью роботов. Лидером в этой области является компания Icon, которая в прошлом году обнародовала планы по возведению нового квартала в Техасе. Всего предполагается построить более сотни 3D-печатных домов.

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Дома Genesis Collection at Wolf Ranch будут доступны для предварительного заказа в 2023 году и будут стоить порядка $450 000 каждый. Icon

Проект, названный Genesis Collection at Wolf Ranch, в настоящее время активно реализуется в Джорджтауне, недалеко от Остина (Icon базируется в Остине). Совместно с Icon в проекте принимают участие компании Hillwood Communities и Lennar, а сами дома были спроектированы известным архитектурным бюро Bjarke Ingels Group.

100 домов Genesis Collection at Wolf Ranch печатаются на месте принтерами Vulcan компании Icon с использованием запатентованной цементоподобной смеси. Icon

"Впервые в мировой истории мы наблюдаем, как целая флотилия роботов строит огромный квартал", - заявил Джейсон Баллард, соучредитель и генеральный директор Icon. И это не просто какое-то бюджетное жилье, а дома, лучшие во всех отношениях... лучший дизайн, более высокая прочность, более высокие энергетические характеристики и комфорт, а также повышенная устойчивость". В будущем, когда роботы и беспилотники будут строить целые кварталы, поселки и города, мы будем вспоминать о поселке Wolf Ranch от компании Lennar как о месте, где началось масштабное роботизированное строительство. Нам предстоит пройти еще долгий путь, но я считаю, что это очень интересный и обнадеживающий этап в процессе решения жилищных проблем всего мира".

Дома Genesis Collection at Wolf Ranch будут иметь стены, напечатанные на 3D-принтере, а все остальное - металлическую крышу, окна и двери, и т.д. - установят люди. Icon

Как и в прошлых проектах Icon, дома возводятся прямо на месте с помощью собственного 3D-принтера Vulcan. В процессе строительства 3D-принтеры послойно выдавливают фирменную цементоподобную смесь Lavacrete, формируя необходимую структуру. Затем люди доводят все до ума, устанавливая металлическую кровлю, двери, окна и все остальное.

Всего будет восемь различных вариантов домов площадью от 146 до 196 кв. м. Дома будут располагаться на одном уровне. В них будет предусмотрено три или четыре спальни и до четырех ванных комнат. Дизайн района выполнен под влиянием традиционных техасских ранчо. Интерьеры, (если судить по рендерам), выглядят уютными и наполненными светом, а характерные ребристые стены свидетельствуют о том, что они напечатаны на 3D-принтере, а не построены традиционными методами.

Площадь домов Genesis Collection at Wolf Ranch будет варьироваться от 146 до 196 кв. м, в них будет предусмотрено до четырех спален. Icon

За счет солнечных панелей в домах будет снижено энергопотребление от электросети. Коттеджи будут оборудованы системой умного дома, включающей видеозвонок Ring Video Doorbel, Wi-Fi-замок, умный термостат, а также пакет безопасности.

Ожидается, что каждый из таких коттеджей будет стоить в районе 450 000 долларов США. Предварительные заказы будут доступны где-то в 2023 году, но желающие могут зарегистрироваться на сайте уже сегодня.

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Источник: Icon, Journal Newatlas

https://newatlas.com/architecture/genesis-collection-wolf-ranch-icon-3d-print/

https://www.iconbuild.com/newsroom/icon-and-lennar-announce-community-of-3d-printed-homes-is-now-underway-in-georgetown-tx