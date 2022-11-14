За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Инопланетные цивилизации могли постепенно исчезнуть из-за климатических катастроф на своих родных планетах.

реклама

В новой работе, опубликованной на сервере препринтов ArXiv, группа исследователей NASA проанализировала теорию "Великого фильтра", согласно которой древние инопланетные цивилизации могли уничтожить сами себя до того, как у них появился шанс вступить в контакт с человечеством.

Мертвый и пустынный мир в космосе RamoloTavani/iStock

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Новое исследование служит предупреждением для нашей цивилизации и описывает картину Вселенной, которая когда-то была домом для множества цивилизаций, но лишь немногие из них, если таковые вообще существовали, продержались достаточно долго, чтобы стать межпланетными видами.

Способно ли изменение климата решить парадокс Ферми?

Теория "Великого фильтра" служит своевременным предупреждением для нашего общества, поскольку она показывает взгляд со стороны на то, как целые цивилизации могли постепенно в течении длительного времени создавать условия, ведущие к их собственной гибели.

реклама

Теория "Великого фильтра" — это еще один вероятный ответ на парадокс Ферми. Он гласит, что с одной стороны, в нашей галактике миллиарды планет, расположенных в пригодных для жизни районах их звездных систем, в которых должно существовать огромное количество развитых цивилизаций. Однако, с другой стороны, нет никаких следов, подтверждающих это.

В статье говорится, что "доказательства жизни должны существовать в изобилии только в нашей галактике, и все же на практике мы не получили ни одного четкого подтверждения существования чего-либо за пределами нашей собственной планеты. Так где же они?".

"Мы предполагаем, что по мере экспоненциального развития нашего общества в освоении космоса нас может поджидать экстремальная катастрофа выполняющая роль Великого фильтра: феномена, уничтожающего цивилизации до того, как они смогут столкнуться друг с другом, что может объяснить космическую тишину".

реклама

Новое исследование, которое еще не прошло рецензирование, утверждает, что человечеству придется повысить уровень самосознания, чтобы преодолеть климатический кризис. "Ключом к тому, чтобы человечество успешно преодолело этот Вселенский фильтр, является... идентификация этих качеств в нас самих и их заблаговременная нейтрализация", - объясняют авторы исследования.

По сути, авторы работы выдвигают предположение, что любые экзистенциальные угрозы, с которыми мы сталкиваемся здесь, на Земле - включая изменение климата, ядерную войну, пандемии и другие факторы - скорее всего, бессчетное количество уже встречались другим цивилизациям на протяжении миллионов лет по всей Вселенной.

Человечество должно стремиться "к величайшим вершинам изобретательства"

Теория "Великого фильтра" была впервые предложена в 1998 году Робином Хэнсоном, экономистом из Университета Джорджа Мейсона. В своей работе он написал: - "Тот факт, что наша Вселенная в целом кажется мертвой, наводит на мысль, что в ней чрезвычайно сложно возникнуть развитой, энергичной и продолжительной жизни".

Paradoxe Enrico Fermi

реклама

Хэнсон предположил, что многие инопланетные цивилизации могли развиться до того момента, когда у них появились технологии, необходимые для экспансии за пределы планеты, а затем были уничтожены.

В своей новой работе ученые NASA утверждают, что развитие человеческой цивилизации должно происходить таким образом, чтобы не попасть под действие "Великого фильтра". " Исторический опыт показывает, что внутривидовое соперничество и, что еще более важно, коллаборация привели человечество к вершинам научного прогресса", - утверждает статья, - " И в то же время, мы пропагандируем концепции, которые кажутся противоположностью долгосрочной устойчивой эволюции. Расизм, геноцид, неравенство, саботаж... этот список можно продолжать долго".

Хотя гипотеза "Великого фильтра" является важным теоретическим экспериментом перед лицом проблем, с которыми мы сталкиваемся здесь, на Земле, некоторые ученые утверждают, что она не учитывает нашу нынешнюю ограниченность в восприятии космоса.

В интервью The Daily Beast Сет Шостак, калифорнийский астроном из Института SETI, заявил: "Теория Великого фильтра зависит от предполагаемого результата наблюдений, что там никого нет. Однако это заключение слишком преждевременно. Мы только начали поиски".

Тем не менее, новая статья служит серьезным предупреждением для человечества, в то же время проливая свет на то, что сотрудничество людей может сыграть жизненно важную роль в повышении наших шансов на выживание против многих экзистенциальных угроз, с которыми наш вид может столкнуться в ближайшие годы.

Источники:Journal The Dailybeast, Journal Interesting Engineering

1. (https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2210/2210.10582.pdf)

2. (https://interestingengineering.com/science/we-might-be-alone-in-the-universe)

3. (https://www.thedailybeast.com/nasa-has-a-theory-for-why-humans-might-be-the-only-intelligent-life-in-the-universe)