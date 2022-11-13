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Военный космический беспилотник США на солнечных батареях благополучно приземлился спустя 908 дней
За 3 774 дня пребывания на орбите военный аппарат X-37B, работающий на солнечной энергии, преодолел более 2 млрд километров
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В субботу американский военный беспилотник проведя на орбите рекордные 908 дней и совершивший свой шестой космический полет приземлился в Kennedy Space Center NASA. 

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X-37 spacecraft, artist's rendition. Wikimedia Commons

Крошечный космический челнок X-37B, питающийся от солнечной энергии и выполняющий научные эксперименты, побил рекорд предыдущей миссии, которая заняла 780 дней. 

"С момента первого запуска X-37B в 2010 году самолет бьет рекорды и обеспечивает нашей стране непревзойденные возможности для быстрого тестирования и интеграции новых космических технологий", - заявил Джим Чилтон, старший вице-президент компании Boeing, разработавшей космический корабль.

Беспилотный летательный аппарат многоразового использования, совместно эксплуатируемый Управлением быстрых возможностей ВВС и Космическими силами США, известный как Orbital Test Vehicle 6, был выведен на орбиту ракетой United Launch Alliance Atlas 5 17 мая 2020 года.

На космическом корабле был впервые развернут служебный модуль, в котором находились приборы для экспериментов Военно-морской исследовательской лаборатории, Академии ВВС США и некоторых других секретных учреждений.  

Модуль отстыковался от корабля перед самым сходом с орбиты, чтобы гарантировать аппарату безопасное приземление.

За 3 774 дня пребывания на орбите военный аппарат X-37B, работающий на солнечной энергии, преодолел более 2 млрд километров

Эксперименты в космосе

Одним из экспериментальных аппаратов стал малый спутник FalconSat-8, созданный кадетами академии в сотрудничестве с Air Force Research Laboratory. Его задача заключалась в том, чтобы улавливать солнечный свет и превращать его в электрическую энергию постоянного тока. Он по-прежнему находится на орбите после того, как был развернут в октябре 2021 года.

Эксперимент "Облучение материалов и технологические инновации космоса" (METIS-2) тоже был одним из проектов NASA расположенном на борту самолета. Планируется, что полученные данные будут использоваться учеными для того, чтобы понять, как космическая среда влияет на различные типы материи. В рамках еще одного исследования изучалось, как условия низкой гравитации влияет на всхожесть различных семян.

О проекте X-37B рассказали спустя десять лет

В течение десяти лет Военно-воздушные силы США держали X-37B в секрете, но теперь решили о нем рассказать.  Этот космический корабль является модификацией X-37A, который NASA разработало в конце 1990-х годов для запуска с корабля Space Shuttle. 

Позже Министерство обороны взяло на себя руководство этой программой. Всего было создано два летательных аппарата X-37B, которые были рассчитаны на полеты продолжительностью не более 270 дней.

"Эта программа демонстрирует стремление Космических сил США к сотрудничеству в освоении космического пространства, а также доступности недорогих полетов для наших клиентов, как внутри, так и за пределами страны", - отметил Чанс Зальцман, генерал-лейтенант Космических сил США.

По словам подполковника Джозефа Фритшена, руководителя программы X-37B в Управлении быстрых возможностей ВВС, "X-37B продолжает расширять границы экспериментов благодаря элитной команде правительства и промышленности за его плечами".

Перед самой посадкой служебный модуль, отделившийся от OTV, будет утилизирован, - заявили в Космических силах - в соответствии с лучшими процедурами, разработанными для сокращения объемов космического мусора на околоземной орбите, сообщает журнал SpaceNews. 

"Учитывая служебный модуль, это был самый большой груз, который мы когда-либо доставляли на орбиту на X-37B", - подчеркнул Джим Чилтон, старший вице-президент компании Boeing Space and Launch.  

За 3 774 дня пребывания на орбите военный аппарат X-37B, работающий на солнечной энергии, преодолел более 2 млрд километров.

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Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Phys Org
https://interestingengineering.com/science/us-drone-record-908-days-space
https://phys.org/news/2022-11-unmanned-solar-powered-space-plane-days.html

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