XQ-58A Valkyrie - дозвуковой ударный беспилотный летательный аппарат (UAV) дальнего радиуса действия, разрабатываемый компанией Kratos Defense & Security Solutions в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL).

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) и компания Kratos Defense & Security Solutions недавно завершили успешный полет серийного самолета XQ-58A Valkyrie в рамках программы Block 2 Valkyrie Maturation Program. Тестовые испытания были проведены на полигоне Юма на прошлой неделе.

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В ходе последнего испытательного полета беспилотник успешно продемонстрировал свои расширенные возможности, совершив более длительный полет, на большей высоте и с большим общим весом, чем когда-либо ранее. Этот полет был выполнен на одном из 12 самолетов Block 2 Valkyrie, построенных по инициативе компании для первого заказчика.

Демонстратор XQ-58A Valkyrie во время своего первого испытательного полета. Credit: Kratos

Во время испытательного полета команда продемонстрировала возможности помехозащищённой зашифрованной связи с дублирующими пакетами радиосигналов для выполнения оперативных задач в районах, удаленных от государственных полигонов. Летательный аппарат смог самостоятельно добраться до условного места посадки в условиях имитации полной потери связи.

Runway Independence Supporting ACE, Survivability, Distributed Operations

Посадка произошла в заданном квадрате, продемонстрировав ключевые характеристики автономной работы на этапе завершения миссии и возвращения самолета без радиочастотной связи. По словам разработчиков, такая возможность поможет снизить вероятность обнаружения и отслеживания противником излучения радиочастотных сигналов при возвращении аппарата на "базу".

Парашютное десантирование повышает эффективность ACE, сохраняя взлетно-посадочные полосы доступными для выполнения пилотируемых операций.

Kratos XQ-58 Valkyrie — это малозаметный беспилотный боевой летательный аппарат. Длина беспилотника составляет 9,1 метра, размах крыльев - 8 метров, максимальная взлетная масса - 2 721 кг, Самолет может летать на высоте до 13 500 метров над уровнем моря. Скорость полета составляет 0,72 Маха (889 км/ч), а максимальная дальность полета - около 3 000 морских миль (5 556 км).





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Источники:

1. (https://www.kratosdefense.com/systems-and-platforms/unmanned-systems/aerial/tactical-uavs)

2. (https://www.msn.com/en-us/news/technology/xq-58a-valkyrie-flies-longer-higher-heavier-in-recent-test/ar-AA13KRvd)

3. (https://www.globenewswire.com/news-release/2022/11/03/2548211/224/en/Kratos-USAF-Further-Advance-Capabilities-in-Successful-XQ-58A-Valkyrie-Block-2-Flight-Focused-on-Operational-Aspects.html)