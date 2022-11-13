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Зеленский заявил, что не может быть эффективной климатической политики без мира во всём мире
"Возможно, удастся сохранить мир без успешной адаптации к климату, но успешная адаптация к климату невозможна в отсутствие мира"
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В этом году Конференция ООН по изменению климата подверглась резкой критике в основном из-за плохой работы принимающей стороны и спонсоров; досталось даже водопроводу и системам логистики - и в большей степени это было справедливо. Единственное, что более-менее убедительно освещалось на COP27, так это прочная, связь между изменением климата, конфликтами и миграцией.

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Связь между конфликтами и экологическими проблемами обсуждалась в основном через призму войны на Украине и вызванных ею событий. В среду президент Украины Владимир Зеленский выступил перед мировыми лидерами в режиме онлайн заявив, что "не может быть эффективной климатической политики" без мира во всем мире. 

"Кого будет волновать, например, количество парниковых газов в атмосфере, если большую часть Европы, Ближнего Востока и, возможно, север Африки, не дай Бог, накроет радиационное облако после аварии в Запорожье?" - заявил он, имея в виду крупнейшую атомную электростанцию, оказавшуюся под обстрелом во время военных действий.

Однако в настоящее времени исследователи имеют четкое представление о том, как война на Украине и конфликты в целом неизменно отбрасывают человечество назад в достижении климатических целей. Один из способов оценки негативных последствий войны — это экологические разрушения, наносимые в качестве сопутствующего ущерба. Поскольку поля сражений часто рассматриваются как местность, а не как природные экосистемы, заслуживающие защиты, "здоровье и целостность экосистем часто остаются незамеченными жертвами войны", - пишут авторы исследования 2015 года.

Когда эти экосистемы и без того эндемичные, попадают в зону военных действий, уничтожаются редчайшие виды и места обитания. При отсутствии возможности регулировать охрану природы, вырубка лесов и другие виды неустойчивой деятельности могут привести к взрыву, еще больше угрожая лимитированным ресурсам.

Photo Illustration by Thomas Levinson/The Daily Beast/Getty

"Что касается ресурсов, конфликты очень деструктивны", - заявил Оре Корен, исследователь политологии из Университета Индианы в Блумингтоне. "Как правило, в большинстве случаев они наносят гораздо больший ущерб, чем изменение климата, стимулируя миграцию людей внутри стран и между ними".

Конфликтные миграции (перемещение людей, во время конфликтов в стране) по своим масштабам значительно превосходят миграции, вызванные изменением климата. Согласно отчету Верховного комиссара ООН по делам беженцев за 2021 год, число переселенцев по всему миру достигло 84 млн. человек. И это количество постоянно увеличивается.

Помимо этого, существует экологическая составляющая расходов на военную технику. Сегодня почти вся военная авиация по-прежнему работает на ископаемом топливе. Это означает, что чем крупнее армия страны, тем больше выбросов углерода в атмосферу она производит. Так, например, Минобороны США ежегодно использует десятки миллионов баррелей топлива для обеспечения энергией кораблей, техники, самолетов и баз, что превращает его в самого крупного производителя парниковых газов в мире.

Есть мнение, что изменение климата и конфликты подпитывают друг друга в негативной петле обратной связи, хотя, по словам Корена, причины войн гораздо глубже, чем известные антропогенные факторы, которые приводят к изменению климата. Нехватка продовольствия, на которую влияют колебания климата, сыграла значительную роль в стимулировании "арабской весны". С другой стороны, эта же нехватка продовольствия может сдерживать конфликт, если одна из держав не способна прокормить свою армию, добавил он.

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"Учитывая, что связь между конфликтами и отступлением от климатических целей вполне очевидна, необходимо, чтобы в планах адаптации в большей степени учитывалась защита от конфликтов", считает Халвард Бухауг, исследователь политологии из Института исследования проблем мира в Осло. Однако пока конфликты не прекратятся, устойчивое развитие маловероятно. "Возможно, удастся сохранить мир без успешной адаптации к климату, но успешная адаптация к климату невозможна в отсутствие мира", - пишет Бухауг.

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#зеленский #климат #cop27
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