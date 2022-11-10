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Американская компания GAF Energy представила солнечную черепицу, которую можно прибивать гвоздями
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Крупнейший в Северной Америке производитель кровельных и гидроизоляционных материалов только что сделал шаг навстречу экологичному будущему. Недавно компания GAF представила первую в мире солнечную черепицу, которая интегрирует солнечную энергию в существующие кровельные материалы и конструкции.

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Credit: GAF Energy.

Несмотря на то, что многие домовладельцы хотят внести свою лепту в решение климатического кризиса, им не нравится эстетика обычных крышных солнечных панелей. Учитывая это, компания Tesla в 2016 году выпустила солнечную крышу, состоящую из массива стеклянных плиток. Модульная технология эффективно собирает энергию солнца и при этом выглядят довольно привлекательно. Однако компания GAF Energy придумала более простое решение для монтажа солнечных батарей на крышах зданий.

GAF предлагает солнечные панели, которые можно крепить гвоздями или саморезами, как обычную черепицу, что значительно упрощает монтаж на существующие крыши. Кроме того, ее легче заменить или отремонтировать благодаря копланарной конструкции, в которой электрические компоненты расположены спереди, а не сзади, что также существенно облегчает обслуживание.

Обычные солнечные панели на крыше требуют направляющих, чтобы к ним можно было прикрутить соответствующие элементы. Новая черепица, получившая название Timberline Solar Shingles, фиксируется гвоздями через трехдюймовую крепежную планку. 

Credit: GAF Energy.

По словам президента GAF Energy Мартина Дебоно, конструкция черепицы имеет ряд преимуществ перед традиционными солнечными панелями. Например, благодаря такой концепции установка солнечной крыши занимает всего за пару дней. "Нам удалось буквально за два дня демонтировать старую кровлю и настелить новую солнечную черепицу", - рассказывает Дебоно порталу The Verge.

Солнечная черепица Timberline - это первый продукт, который был сертифицирован как солнечные элементы  и как строительный материал. Новые панели устойчивы к огню, по ним можно ходить, как по обычным доскам, при этом они достаточно прозрачны, чтобы свет проникал на фотоэлектрические элементы, расположенные между стеклом и полимером. Солнечные элементы из поликремния, встроенные в черепицу, имеют номинальную эффективность 22,6%, что всего на несколько пунктов меньше, чем у самых современных коммерческих элементов.

"Солнечная черепица - это фундамент зеленой энергетики, а Timberline Solar - это инновация, которая изменит нашу жизнь", - отметила ДеБоно в своем интервью. "Наша компания имеет возможность масштабировать эту технологию как никто другой, предлагая домовладельцам интегрированный солнечный продукт, устойчивый к атмосферным воздействиям, доступный по цене и продуманный с точки зрения дизайна. Мы рады возглавить внедрение следующего поколения зелёных технологий".Credit: GAF Energy.

Правда, для завершения монтажа кровли такой черепицы потребуется намного больше. Дело в том, что модули существенно уже, чем обычные солнечные "синие" панели. К примеру, для установки типичного солнечного массива мощностью 6 кВт понадобится порядка 130 таких модулей.

Хотя компания пока не называет точных цен, можно предположить, что стоимость укладки такой черепицы будет несколько выше, чем стоимость обычных солнечных панелей. Однако Дебоно утверждает, что "это будет стоить примерно столько же, как если бы вы купили новую крышу и установили на ней солнечные батареи".

Учитывая, что в Соединенных Штатах ежегодно устанавливается более пяти миллионов новых крыш, и каждая четвертая из них выполняется с использованием материалов GAF, эта солнечная технология выглядит весьма привлекательной - по крайней мере, на бумаге.


The Verge отмечает, что "к сожалению, золотые дни солнечной энергетики на крышах жилых домов, судя по всему, остались позади. Калифорния и Невада, главные рынки солнечной энергии в стране, либо отменили стимулирующие меры, либо планируют взимать с владельцев солнечных панелей фиксированную плату за каждый киловатт, подключенный к сети. Учитывая, что правительство ежегодно вливает миллиарды в субсидии на ископаемое топливо, можно только иронизировать над тем, насколько верно расставлены приоритеты энергетической политики США" .

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Источники: Journal Zmescience
1. (https://www.gaf.energy/)
2. (https://www.zmescience.com/ecology/renewable-energy-ecology/these-nailable-solar-shingles-can-be-installed-like-a-regular-roof/)

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#tesla #gaf energy #солнечная черепица
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