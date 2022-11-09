Американская военная судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) разработала для ВМС США самый дальнобойный подводный беспилотник с радиусом действия более 500 км.

Подводные беспилотники становятся все более сложными и наделяются все большим спектром возможностей. Оборудованные многочисленными датчиками, сложными двигательными механизмами и передовым программным обеспечением, эти аппараты выполняют самые разнообразные задачи и собирают важную информацию для военно-морских сил по всему миру.

реклама

HII revealed a new medium-class unmanned underwater vehicle (UUV): REMUS 620. Credit: HII

На днях военная судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (HII) продемонстрировала новый беспилотный подводный аппарат (UUV) среднего класса - REMUS 620.

Разработанный на основе проекта REMUS 300 ВМС США, REMUS 620 оснащен несколькими аккумуляторами, рассчитанными на работу в течение 110 часов. Аппарат способен работать на расстоянии до 275 морских миль (509 км), обеспечивая уникальные возможности для противоминной борьбы, гидрографических исследований, сбора разведданных, наблюдения и радиоэлектронной борьбы.

Благодаря увеличенному времени автономной работы, подводная лодка может преодолевать значительно более длинные расстояния до района выполнения миссий и обратно, чем это было возможно ранее. Модульная концепция позволяет быстро заменять аккумуляторы для оперативного развертывания, а также использовать альтернативные источники энергии по мере их появления. Стандартная полезная нагрузка гидролокатора с синтезированной апертурой тоже может быть модифицирована или усилена для выполнения многоцелевых задач, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, а также операции кибер- и радиоэлектронной борьбы.

.

Кроме того, REMUS 620 имеет модульную конструкцию с открытой архитектурой для удобной интеграции полезной нагрузки и пакета автономных технологий Odyssey компании HII для интеллектуальных и роботизированных платформ.

Система REMUS 620 может быть развернута с подводных лодок, небольших пилотируемых или беспилотных катеров, амфибийных кораблей, надводных боевых судов и геликоптеров. Помимо осуществления подводного наблюдения, REMUS 620 может быть использован в качестве платформы для запуска и управления другими беспилотными транспортными средствами или полезными грузами из подводного положения.

"Для того чтобы сохранить свое стратегическое преимущество, необходимо уметь наносить множество ударов из-под воды", - сказал Дуэйн Фотерингем, президент бизнес-группы беспилотных систем Mission Technologies. "REMUS 620 - это первый среднеразмерный беспилотный подводный аппарат, разработанный для точного нанесения такого спектра передовых надводных и подводных ударов на больших расстояниях".

рекомендации -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай RTX 3060 дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Источники:

1. (https://hii.com/news/hii-unveils-remus-620-unmanned-underwater-vehicle/)

2. (https://www.inceptivemind.com/hii-unveils-remus-620-long-range-unmanned-underwater-vehicle/28156/ )