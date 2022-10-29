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Учёные считают, что загрязненный автомобильными выхлопами воздух увеличивает риск развития деменции
Нейробиологи обнаружили связь между автомобильным загрязнением воздуха и слабоумием
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Загрязнение воздуха, связанное с автомобильным движением, может привести к тому, что вы почувствуете себя так, будто вас сбила машина, провоцируя и обостряя такие заболевания, как астма, аллергия, бронхит и COVID-19. И вот теперь ученые обнаружили связь между загрязнением автомобильным транспортом и еще одним страшным расстройством - слабоумием.

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Мета-анализ, опубликованный в среду в журнале Neurology, показал, что люди, живущие в районах с более высоким уровнем загрязнения окружающей среды, имеют повышенный риск развития деменции. Несмотря на то, что эта корреляция не является убедительным доказательством того, что загрязнение вызывает нейродегенеративные заболевания, авторы проекта подчеркивают, что людям следует сокращать вредное воздействие загрязненного воздуха.

 "По данным доклада Всемирной организации здравоохранения, более 90 процентов населения мира проживает в районах с уровнем загрязнения воздуха, превышающим рекомендуемые нормы. Поэтому наши результаты являются еще одним доказательством необходимости соблюдения экологических норм и ускорения перехода от ископаемых видов топлива к устойчивым источникам энергии", - заявил в пресс-релизе Эхсан Аболхасани, нейробиолог из Университета Макгилла и соавтор проекта.

 Авторы работы проанализировали 17 исследований с участием более 91 миллиона человек старше 40 лет. Деменция развилась примерно у 5,5 миллиона из них. Сравнивая уровень загрязнения атмосферного воздуха у людей с деменцией и без нее, исследователи обнаружили, что люди, не страдающие слабоумием, живут в более зеленых районах, чем пациенты с деменцией. Кроме того, специалисты выяснили, что вероятность развития заболевания увеличивается на 3 процента на каждый микрограмм на кубический метр мелкодисперсных частиц в воздухе.

 Хотя это и вызывает некоторую обеспокоенность, стоит еще раз отметить, что речь идет лишь о корреляции между загрязнением транспорта и деменцией. В мета-анализе учитывались такие факторы риска развития слабоумия, как возраст, пол, курение и образование. Однако связь может быть обусловлена и другими внешними факторами, например, питанием.

 Кроме того, не лучшим образом на ситуацию влияет тот факт, что количество людей, страдающих деменцией, растет с каждым годом. По данным одного исследования, к 2050 году число людей, страдающих от этого заболевания, может утроиться. (Справедливости ради следует отметить, что это в значительной степени объясняется тем, что население планеты растет и, следовательно, будет стареть).

 Тем не менее, эта работа еще раз указывает на то, о чем мы знаем уже много десятков лет: загрязнение атмосферного воздуха вредно и может вызвать массу проблем со здоровьем, о многих из которых мы начинаем узнавать только сейчас. В связи с этим авторы исследования отмечают, что для полноценного понимания связи между транспортным загрязнением и дaеменцией необходимо провести дополнительные исследования.

 "Мы надеемся, что благодаря этим результатам люди начнут более активно участвовать в борьбе с загрязнением окружающей среды", - сказал Аболхасани. " Понимая возможные риски развития деменции из-за воздействия загрязненного воздуха, люди будут вынуждены что-то менять, например, использовать экологичные источники энергии, жить в районах с более низким уровнем загрязнения и защищать интересы населения, добиваясь от транспортных компаний снижения уровня загрязнения в жилых районах".

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Источники: Journal The Dailybeast, Journal Neurology, Eurekalert
1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/968833)
2. (https://n.neurology.org/content/early/2022/10/26/WNL.0000000000201419)
3. (https://www.thedailybeast.com/theres-a-horrifying-link-between-dementia-and-car-pollution)

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#деменция #деменция альцгеймера #загрязнение воздуха #автомобильные выхлопы #слабоумие
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