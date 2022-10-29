На Канарских островах на глубине 50 метров установлен плавучий ветрогенератор. До марта 2023 года новый проект будет тестироваться в полностью рабочем режиме.

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Согласно пресс-релизу испанского стартапа X1 Wind, опубликованному в пятницу, плавучая ветряная платформа была успешно установлена на испытательном полигоне PLOCAN на Канарских островах.

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Ветряная электростанция X1

Благоприятные условия

Компания X1 Wind, разработавшая платформу, и партнеры по финансируемому ЕС проекту PivotBuoy использовали благоприятные погодные условия для успешного завершения процесса установки, соединив полностью функционирующий прототип плавучей ветряной электростанции с причальной системой и гидродинамическим кабелем, предварительно проложенным в июне прошлого года.

"По мере завершения монтажных работ начинается еще одна захватывающая глава для X1 Wind, поскольку мы готовимся к операциям по передаче первой электроэнергии в интеллектуальную сеть PLOCAN", - заявил директор производства X1 Wind Хорхе Касановас. "Теперь, когда оборудование успешно инсталлировано, мы начнем мониторинг платформы в режиме реального времени с помощью массива сенсоров, интегрированных в нашу фирменную технологию SCADA".

Новая ветровая электростанция оснащена турбиной Vestas V29 и установлена на глубине 50 метров. Пока это первый шаг X1 Wind, призванный продемонстрировать высокую масштабируемость технологии. В будущем стартап планирует создавать платформы для турбин мощностью 15 МВт и выше и устанавливать их на очень больших глубинах.

"Это событие является ключевым для нашей компании и для сектора ветроэнергетики в целом - возможность установить плавучую ветровую электростанцию с помощью причальной системы TLP, используя при этом лишь небольшие суда. Это снижает не только затраты, но и антропогенное воздействие на морское дно. Информация, полученная с помощью X30, будет способствовать снижению риска технологии, улучшению конструкции и сертификации наших платформ коммерческого масштаба в рамках подготовки к предстоящим тендерам в Испании и других странах мира", - сообщил CEO и сооснователь X1 Wind Алекс Равентос.

Проект был инсталлирован с использованием причальной системы TLP, для установки которой потребовались лишь небольшие суда, что позволило снизить затраты, а также снизить антропогенное воздействие на морское дно

Амбициозные планы

Недавно X1 была выбрана Еврокомиссией для реализации проекта NextFloat - амбициозной инициативы по ускорению промышленного развития плавучих ветряных электростанций, нацеленной на установку первой платформы коммерческого масштаба на юге Франции.

После завершения инсталляции новый объект пройдет полноценные эксплуатационные испытания до марта 2023 года и будет поставлять вырабатываемую электроэнергию в интеллектуальную сеть PLOCAN.

Для достижения такого важного для стартапа события X1 Wind сотрудничала рядом крупнейших брендов включая EDP NEW, DNV, INTECSEA, ESM и DEGIMA, а также с научно-исследовательскими институтами мирового масштаба - WavEC, DTU и PLOCAN.

"Наша планета переживает беспрецедентные времена. Ключевую роль будет играть снижение выбросов углерода за счет возобновляемых источников энергии. Океаны и устойчивое освоение морских ресурсов возобновляемой энергетики имеют первостепенное значение для более зеленой, декарбонизированной планеты. Плавучие морские ветроэнергетические комплексы медленно, но верно подтверждают, что они являются одним из направлений роста возобновляемой энергетики, а перспективные технологии, такие как X1 Wind, являются краеугольным камнем для решения грандиозной задачи - ускорения конкурентоспособности сектора. И мы рады видеть, как воплощаются в жизнь такие проекты и технологии", - подчеркнул член Правления EDP NEW Жуан Масиел.

Компания рассчитывает, что новый объект в самое ближайшее время приступит к сбору данных, которые обеспечат необходимую поддержку для дальнейшего развития полномасштабной технологии.

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Источники: Journal Interesting Engineering X1 Wind

1. (https://www.x1wind.com/news/x1-wind-successfully-installs-floating-wind-platform-in-spain/

2. (https://interestingengineering.com/innovation/a-floating-wind-platform-has-been-installed-in-spain-50-meters-into-the-water)