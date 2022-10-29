Ученые из Университета Чулалонгкорн создали цементную структуру, удобную для поселения и роста планул. Такой подход ускоряет восстановление экосистемы кораллового рифа, способствует развитию экотуризма, а также выполняет функции интеллектуальных станций для мониторинга морской среды.

Даже если мы сможем преодолеть такие негативные экологические проблемы, как закисление океана, разрушенным нами коралловым рифам все равно потребуется дополнительная помощь в возрождении. Именно для этого и предназначена "лего-подобная" технология, получившая название 3D Innoreef.

реклама

3D Innoreef состоит из трех соединенных вместе модулей, которые достаточно тяжелы, чтобы их не смыло волнами или приливными силами. Chulalongkorn University

Разработанная в таиландском университете Чулалонгкорн, система 3D Innoreef состоит из 3D-печатных бетонных модулей, которые по внешнему виду и функциям напоминают карбонатно-кальциевые "скелеты" естественных коралловых рифов.

Технология работает следующим образом: группы из трех модулей устанавливаются на дне океана и соединяются вместе, как детали "Лего". где они выступают в качестве "жилища" для подвижных личинок кораллов, называемых планулами. После того как эти личинки укореняться в субстрате модулей, они начнут вырабатывать карбонат кальция, тем самым формируя настоящий риф поверх бетонного каркаса.

Для того чтобы стимулировать личинок, поверхность бетона уже предварительно покрыта фосфатом кальция, который необходим для роста кораллов. Судя по всему, такая методика хорошо работает - на нескольких Innoreef, установленных вдоль побережья таиландской провинции Чонбури с 2020 года, кораллы росли значительно быстрее, чем их собратья на естественных рифах, примерно на три-четыре сантиметра в год.

pH бетона, используемого в 3D Innoreefs, идентичен pH морской воды. Chulalongkorn University

Дополнительным преимуществом является то, что отверстия и полости, созданные в Innoreefs, служат укрытием для рыб, беспозвоночных и других морских обитателей, как бы приглашая их вернуться на восстановленные рифы. Кроме того, в модулях можно размещать датчики для мониторинга здоровья рифов - ученые уже приспособили Innoreefs для работы в качестве "умных станций", отслеживающих такие факторы, как температура воды, pH и воздействие приливных сил.

Сегодня все силы ученых сосредоточены на том, чтобы снизить стоимость модулей и сделать их более реалистичными. Необходимо отметить, что над подобными проектами работают и другие команды исследователей. Среди них - конструкции, сделанные из терракотовой глины и настоящего карбоната кальция.

"Несмотря на то, что природа была сильно разрушена, люди все еще могут восстановить и воссоздать ее с помощью инноваций", - утверждает руководитель проекта, доктор Нантарика Чансуе. "Мы надеемся, что проект Innovareef станет лучшей альтернативой в восстановлении морской экосистемы, стимулируя местную экономику, рыболовство и экологический туризм".

Источники: Chulalongkorn University, Journal New Atlas, HKU Admissions, KAUST

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке <b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3080 за 60 тр в Регарде 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

1. (https://www.chula.ac.th/en/highlight/89180/)

2. (https://newatlas.com/environment/concrete-3d-innoreef-restore-coral-reefs/)

3. (https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1183/3d-printing-frames-a-restoration-for-coral)

4. (https://admissions.hku.hk/admissions/international/story/hku-architects-and-marine-scientists-co-develop-novel-3d-printed-‘reef-tiles’-repopulate-coral)