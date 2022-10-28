Илон Маск, самый богатый человек планеты, завершил сделку по приобретению социальной медиа-платформы Twitter за 44 миллиарда долларов. Об этом сообщает BBC.
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После того, как Маск сделал первоначальное предложение в начале этого года, сделка была отложена. Позже он отказался от сделки, сославшись на большое количество фальшивых или спамерских аккаунтов на платформе, что публично опроверг бывший СЕО компании Аггарвал.
Адвокаты Twitter обратились в суд, чтобы добиться исполнения сделки, но Маск избежал процесса, повторно согласившись выкупить Twitter. Суд обязал обе стороны до конца месяца согласовать условия сделки.
Первыми под удар попали топ-менеджеры Twitter
Казалось бы, завершение сделки должно было положить конец многомесячной саге о Twitter. Однако сегодня Маск подлил масла в огонь, уволив генерального директора Парага Аггарвала, финансового директора Неда Сигала и руководителя юридического и стратегического отдела Виджаю Гадде.
Аггарвал и Сигал в момент закрытия сделки находились в штаб-квартире компании в Сан-Франциско и были выставлены за дверь, сообщают СМИ. Шон Эджетт, главный юрисконсульт Twitter, также покинул компанию
Биз Стоун, соучредитель Twitter, поблагодарил руководителей за их вклад в развитие компании социальных сетей в своем твите.
Ожидается, что приход Маска также обернется масштабными увольнениями в Twitter, в результате чего около 5 000 человек могут остаться без работы. Однако высшее руководство компании только выиграет от такого решения.
По данным Business Insider, согласно условиям "смены руководства" в контрактах топ-менеджеров Twitter, они получат довольно солидное выходное пособие и автоматическую акселерацию своих активов.
Аггарвал, который скорее всего был первым, кого уволил Маск, получит наибольший бонус, так как его акции при увольнении будут наделены соответствующими привилегиями. В итоге после потери работы он может претендовать на $38,7 млн. Соответственно, Сигал получит $25,4 млн, а Гадде - около $12,5 млн, говорится в статье.
Изменения в Twitter
После отставки Аггарвала должность CEO стала вакантной, и Маск принял решение занять ее сам. Пока неясно, будет ли Маск врио ГД или займет эту должность надолго, чтобы воплотить в жизнь изменения, которые он задумал, но так и не успел изложить.
После завершения сделки Маск, скорее всего, отменит политику постоянных запретов, проводимую социальной сетью. Фактически это может означать возвращение пользователей, которые ранее были вынуждены покинуть платформу, включая экс-президента Дональда Трампа.
Маск настойчиво отстаивает "свободу слова", что может привести к ослаблению нормативов модерации контента, а также свести на нет усилия социальной сети по противодействию буллингу на платформе, говорится в отчете Bloomberg.
В планы Маска также входит удвоение доходов Twitter за три года, поэтому массовые увольнения штата может быть связано с сокращением расходов. Теперь, когда сделка закрыта, для Маска настало время раскрыть свой реальный план. В пятницу генеральный директор Twitter выступит перед сотрудниками своей новой компании. Возможно, из этой речи станет ясно, чего ожидать от Маска в ближайшем будущем.
Источники: BBC, Timesofindia
1. (https://www.bbc.com/news/technology-63402338)
2. (https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/elon-musks-44-billion-acquisition-of-twitter-inc-has-been-formally-completed/articleshow/95132296.cms)