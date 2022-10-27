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Американские военные успешно провели испытания элементов гиперзвукового оружия
Технология будет использована армией США для развертывания гиперзвуковых ракет к 2023 году.
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Запуск зондирующей ракеты с испытательного полигона Wallops Flight Facility NASA на этой неделе позволил успешно протестировать 11 различных элементов, которые будут использоваться при разработке гиперзвукового оружия. Информацию об этом подтвердил пресс-релиз ВМС США.

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Hypersonic rocket flies above the clouds stock photo. Alexyz3d/iStock

ВМС США планирует устранить критический пробел между проведением наземных и летных испытаний всех систем. Относительно низкая стоимость запуска зондирующей ракеты позволит регулярно проводить летные испытания для сбора важных данных, необходимых для разработки сверхзвукового оружия.

Полет был организован Sandia National Laboratory (SNL). Это испытание является частью второй летной кампании High Operational Tempo for Hypersonics, проводимой совместно Программой стратегических систем ВМС (SSP) и Армейским управлением гиперзвуковых проектов (AHPO). Первый полет состоялся в октябре 2021 года. После успешного завершения второй летной кампании SSP и AHPO планируют поставить гиперзвуковое оружие на вооружение к 2023 году, отмечается в пресс-релизе военного ведомства.

Гонка за гиперзвуком

Гиперзвуковое оружие считается следующим рубежом в гонке вооружений, где боеприпас может двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, при этом он может маневрировать в полете, легко уклоняясь от средств противовоздушной обороны.

Американские военные отстают в этой области после того, как Россия и Китай развернули полномасштабные системы, причем Вооруженные Силы Российской Федерации успешно продемонстрировали свои технологии в ходе военной операции на Украине.

Сегодня в США реализуется множество программ под эгидой различных ведомств по разработке гиперзвукового оружия, и некоторые из них уже начали приносить плоды. Возможно, до полноценных полетов еще довольно далеко, однако для Пентагона есть и хорошая новость: испытания больше не заканчиваются провалом.

После успешного испытания на этой неделе программа планирует запустить вторую ракету, в результате чего будет испытан набор из 13 различных компонентов, которые затем будут использованы для разработки гиперзвукового оружия.

Подход Пентагона к разработке гиперзвуковой ракеты

В недавно завершившемся испытании ракеты приняли участие представители целого ряда различных учреждений - от Университета Джона Хопкинса/Лаборатории прикладной физики, MITRE и Национальной лаборатории Ок-Ридж до нескольких оборонных компаний-подрядчиков.

Пентагон заявил, что данные от экспериментальных полезных нагрузок, испытанных в "реалистичной гиперзвуковой среде", собираются Агентством противоракетной обороны (MDA). Согласно предварительному анализу, регистрация данных по всем параметрам прошла успешно. Данные испытаний будут использованы при разработке наступательного оружия ВМС США Conventional Prompt Strike (CPS) и сухопутных сил США Long Range Hypersonic Weapon (LRHW).

Согласно пресс-релизу, программа CPS предусматривает множество точек внедрения новых технологий, что позволяет совершенствовать гиперзвуковое оружие даже после его развертывания. Испытания, состоявшиеся в октябре 2021 года, продемонстрировали технологию, которая была признана достаточно зрелой, чтобы быть включенной в следующий этап технологического развития.

Каждый из таких этапов является жизненно важным в процессе создания гиперзвуковой ракеты ВМС США, оснащенной корпусом Common Hypersonic Glide Body (CHGB) и разгонным блоком, который будет использоваться как ВМС, так и армией США с использованием их собственных систем вооружения и пусковых установок, говорится в пресс-релизе ведомства.

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Источники:  U.S. Navy, Journal Interesting Engineering
1. (https://edition.cnn.com/2022/10/26/politics/us-military-hypersonic-components-test/index.html)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/us-successfully-tests-components-hypersonic-weapons)
3. (https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/3200870/department-of-defense-continues-to-advance-hypersonic-capabilities/)

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