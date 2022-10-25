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Стартап Ionitec планирует увеличить дальность хода EV за счет увеличения КПД батареи на 120%
Платформа Ionitec позволяет в считанные минуты разрабатывать индивидуальные концепты аккумуляторных модулей
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Британский стартап Ionetic, специализирующийся на создании батарей для EV, представил инновационную аккумуляторную технологию, которая может значительно сократить время и стоимость конструкторских работ для производителей электрических автомобилей.

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Новый аккумуляторный блок компании Ionetic. Courtesy of Ionetic

Создание высокопроизводительных и надежных аккумуляторных батарей для многих автокомпаний является дорогим и трудоемким процессом. Как правило, полностью индивидуальные конструкции оказываются недоступными для большинства потребителей, а существующие готовые решения аккумуляторных элементов имеют низкую плотность энергии и низкую эффективность. Это особенно актуально для производителей автомобилей специального назначения выполняющие нестандартные виды операций.

Благодаря эффективному балансу стоимости и индивидуального подхода, технология Ionetic решает эти проблемы и помогает значительно ускорить разработку аккумуляторных модулей. По сравнению с существующими готовыми вариантами, новая платформа способна увеличить использование аккумуляторной емкости на 120 процентов при повышении плотности энергии на 30 процентов.

Кроме того, она позволяет в кратчайшие сроки создать проект аккумуляторного модуля и сократить расходы автопроизводителей более чем на 90 процентов. Ionetic планирует запустить пилотное производство своих концептов в следующем году после открытия первого в Великобритании аккумуляторного завода.

Платформа Ionitec позволяет за считанные минуты создать индивидуальную концепцию аккумуляторного комплекта

Цель компании - предоставить полноценное решение для производства аккумуляторов, начиная с разработки концепции и создания прототипа и заканчивая выпуском серийной продукции.

Джеймс Итон, генеральный директор и соучредитель компании Ionetic, отметил: "Автомобильным компаниям необходимо учитывать потребности, дизайн системы, омологацию, функции встроенного управления, варианты производства, интеграцию в транспортное средство и многое другое. Мы в Ionetic помогаем на всех этих этапах, упрощая процесс и снижая стоимость для OEM-производителей EV".

"В настоящее время мы фокусируемся на компаниях по производству нишевых автомобилей в Великобритании и Европе. Как правило, они производят менее 10 000 автомобилей в год, и поэтому, вероятно, не могут выполнить минимальный объем заказа крупных глобальных поставщиков аккумуляторных батарей или не в состоянии оплатить их высокую стоимость проектирования. Эти нишевые производители автомобилей - невоспетые герои, благодаря которым общество продолжает нормально функционировать".

По словам доктора Моники Маринеску, соучредителя компании Ionetic и старшего преподавателя кафедры машиностроения Имперского колледжа Лондона: "В ближайшие 10 лет сектор аккумуляторных батарей для электромобилей будет расти на 15-30 процентов в год, поэтому для такого динамичного стартапа, как Ionetic, открываются огромные возможности. Наше решение в области аккумуляторных технологий является продуктом работы большой команды ученых, получивших образование и подготовку в Имперском колледже, одном из ведущих университетов мира. Мы используем новейшие, самые современные технологии, чтобы помочь предприятиям безболезненно осуществить переход на электрический транспорт".

Ну что ж, давайте посмотрим, сможет ли технология этого британского стартапа как-то повлиять на рейтинг электромобилей с самым большим запасом хода.

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Источники: Ionetic, journal Interesting Engineering    
1. (https://ionetic.uk/our-technology/arc-platform/)    
2. (https://interestingengineering.com/transportation/increase-ev-range-battery-utilization-120)

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#электромобиль #аккумулятор #емкость #плотность энергии #ionetic
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