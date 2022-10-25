Обнаруженные в Британии древнейшие геномы человека свидетельствуют о существовании каннибалов и охотников-собирателей

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В рамках нового проекта ученые - палеоантропологи секвенировали геномы двух древних скелетов, найденных недавно в Великобритании. Эксперты обнаружили, что останки древней костной ткани содержат самую древнюю человеческую ДНК, найденную когда-либо на Британских островах. По словам специалистов, полученная информация раскрывает историю двух отдельных миграций первобытных людей на территорию современной Великобритании, а также рассказывает о том, как жили эти разные культуры.

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Образцы древней костной ткани, из которой были извлечены самые старые геномы человека в Великобритании. University College London

Первый скелет был обнаружен в пещере Гоф в Сомерсете, а второй - в пещере Кендрик в Северном Уэльсе. Предположительно, оба они относятся к концу палеолита и жили примерно 10 000-20 000 лет назад. Для того чтобы более детально изучить этот вопрос, ученые из London Natural History Museum, University College London и Francis Crick Institute выполнили секвенирование геномов костной ткани и провели радиоуглеродное датирование.

Было установлено, что человек из пещеры Гофа был женщиной, скончавшейся примерно 15 000 лет назад. Ее происхождение было прослежено до первоначальной миграции в северо-западную Европу примерно за 1 000 лет до этого момента. Интересно, что второй человек не имел ничего общего с первым — это был мужчина, живший около 13 500 лет назад, и был представителем племени охотников-собирателей. Вполне вероятно, что его предки пришли с Ближнего Востока и мигрировали в Британию около 14 000 лет назад.

"Эти два предка, обитавшие на Британских островах с разницей всего в полторы тысячи лет, дополняют картину эволюции палеолитического населения Европы, которое представляет собой меняющуюся и динамичную популяцию" — рассказывает д-р Матейя Хадиньяк, куратор проекта" — рассказывает д-р Матейя Хадиньяк, куратор проекта.

Исследователи обнаружили факты, свидетельствующие о том, что эти две группы не только отличались генетически, но и характеризовались совершенно разными культурными практиками. Пещера Кендрика, по-видимому, использовалась как место захоронения, в ней были найдены небольшие предметы искусства, например, украшенные челюсти лошади. Однако более древняя группа из пещеры Гофа демонстрировала признаки ритуального каннибализма, включая человеческие черепа, переделанные в чашки для питья. Кроме того, их рацион отличался и в других аспектах.

"По результатам химического анализа костной ткани мы определили, что древние жители Кендрикской пещеры в основном питались морской и пресноводной пищей, в том числе крупными морскими млекопитающими", — рассказывает д-р Рейнон Стивенс. "В то же время обитатели пещеры Гоф не обнаружили никаких свидетельств потребления морской или пресноводной пищи и питались преимущественно сухопутными травоядными, такими как олени, бизоны или лошади".

Эксперты считают, что найденные скелеты предшествовали другому известному образцу, Чеддарскому человеку, который также был найден в пещере Гофа и жил около 10 тысяч лет назад. Любопытно, что его геном оказался общим только для 15% предков пожилой женщины из той же пещеры - остальные 85% принадлежали группе охотников-собирателей из пещеры Кендрика.

Авторы проекта утверждают, что новые находки значительно дополнили растущее понимание ранней миграции человека по Европе и другим континентам.

Результаты этого проекта были представлены в международном издании Nature Ecology and Evolution.

Sources: UCL, journal Nature Ecology and Evolution, Wikipedia, Энциклопедия Academic.ru

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1. (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/211147)

2. (https://www.nature.com/articles/s41559-022-01883-z)

3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоуглеродное_датирование)

4. (https://www.ucl.ac.uk/news/2022/oct/uks-oldest-human-dna-obtained-revealing-two-distinct-palaeolithic-populations)