Исследователям удалось синтезировать полипептид, который может предотвращать развитие патологий иммунной системы, включая диабет, волчанку и ревматоидный артрит

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Наша иммунная система является первой линией обороны от множества самых разных заболеваний, но, к сожалению, в ней тоже может произойти сбой, и тогда она начинает атаковать здоровые ткани нашего организма. Ученые из Johns Hopkins University сконструировали белок, который способен предотвращать развитие аутоиммунных заболеваний, увеличивая количество регуляторных Т-клеток (Tregs).

реклама

Ученым удалось синтезировать полипептид, способный предотвратить возникновение патологических нарушений иммунной системы. Depositphotos

Иммунная система бдительно следит за здоровьем нашего организма, выявляя и уничтожая чужеродные патогены или поврежденные клетки, чтобы предотвратить болезнь. Однако в некоторых случаях она начинает воспринимать собственные ткани организма, как чужеродные, и повреждать их. Это может спровоцировать ряд различных аутоиммунных заболеваний, например, диабет первого типа, волчанку и ревматоидный артрит.

Регуляторные Т-супрессоры, существование которых было доказано относительно недавно, играют жизненно важную роль в сдерживании реакций иммунной системы, однако иногда они не справляются с этой задачей. Поэтому в рамках нового проекта ученые поставили перед собой задачу - увеличить количество центральных регуляторов иммунного ответа (T cells, Treg).

В данном случае специалисты создали молекулу, которая связывала цитокин - интерлейкин-2 с антицитокиновым антителом F5111. Новый белок стимулировал генерацию и размножение suppressor T cells. Испытав новое вещество на мышиных моделях, восприимчивых к колиту и диабету, исследователи обнаружили, что белок обеспечил животным значительную защиту от развития указанных аутоиммунных заболеваний.

"Регуляторные Т-лимфоциты играют важнейшую роль в поддержании баланса нашей иммунной системы, и когда они перестают функционировать, у человека развиваются аутоиммунные заболевания", - рассказывает Джейми Спенглер, руководитель проекта. "Нам удалось синтезировать вещество, которое помогает контролировать и предотвращать аутоиммунные заболевания".

Конечно, результаты исследований на мышах не всегда можно распространить на человеческий организм, поэтому до клинического применения пройдет еще немало времени. Пока новая методика направлена на профилактику заболеваний, однако в будущем команда надеется исследовать, можно ли с помощью такой или подобной технологии обращать вспять прогрессирующие аутоиммунные нарушения.

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в медицинском издании Cell Reports.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Source: Johns Hopkins University, journal Cell Reports.

1. (https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(22)01328-6)

2. (https://hub.jhu.edu/2022/10/21/researchers-design-protein-to-prevent-autoimmune-disorders/)