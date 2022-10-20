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Астрофизики обнаружили самую близкую к Земле черную дыру
Эта "монструозная" черная дыра может быть самой близкой к Земле из найденных до сих пор. Её вес составляет 12 M⊙, а расстояние до Земли 1 550 световых лет.
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Похоже, что астрономам удалось обнаружить самую близкую к Земле "монструозную" черную дыру. Черная дыра с массой, эквивалентной 12 Солнцам, тихо притаилась "на нашем заднем дворе", утверждает команда исследователей.

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Впечатление художника о черных дырах. Depositphotos

Не удивительно, что такие темные объекты, из которых не может вырваться даже свет, очень трудно обнаружить среди непроглядной тьмы космоса. Чаще всего они выдают свое присутствие вспышками излучения, когда поглощают пыль и газ, проглатывают звезды или сталкиваются друг с другом. Но в целом довольно сложно оценить, сколько их еще скрывается в глубинах космоса.

Чтобы разобраться в этом вопросе, астрономы в рамках нового эксперимента изучили данные почти 200 000 бинарных систем, зарегистрированных космической миссией Gaia. Среди них специалисты пытались найти признаки звезд, движущихся вокруг массивных, невидимых объектов.

"Мы пытались найти объекты, которые, как сообщалось, характеризуются большой массой компаньонов, однако их яркость может быть приписана только одной видимой звезде", - рассказывает д-р Суканья Чакрабарти, руководитель проекта. " Следовательно, у вас есть веские основания полагать, что этот попутчик очень темный".

Для выявления наиболее перспективных кандидатов были проведены дополнительные измерения светового спектра звезд. Для этого использовался целый ряд научных инструментов, включая обсерваторию Кека на Гавайях и Гигантский Магелланов телескоп в Чили. Учёные считают, что если рядом есть чёрная дыра, то её можно обнаружить, так как её огромное гравитационное давление воздействует на спектральное излучение звезды во время её орбитального движения.

С помощью этой методики удалось обнаружить одну систему - видимую звезду с массой чуть меньше массы Солнца, вращающуюся вокруг какого-то массивного объекта, превосходящего ее более чем в 12 раз. Она совершает полный оборот по орбите каждые 185 дней.

Локация недавно идентифицированной черной дыры. Sloan Digital Sky Survey / S. Chakrabart et al.

"Притяжение черной дыры к видимой звезде, похожей на Солнце, можно определить по спектроскопическим измерениям, которые определяют скорость прямой видимости из-за доплеровского сдвига", ─ говорит д-р Чакрабарти. "Анализируя скорость видимой звезды в пределах прямой видимости - а эта звезда очень напоминает наше Солнце - мы можем определить, насколько массивна спутница черной дыры, а также период вращения и эксцентричность орбиты. Полученные спектроскопические измерения независимо подтвердили данные Gaia, которые также указывают на то, что эта бинарная система состоит из видимой звезды, вращающейся вокруг очень массивного объекта".

Самое интересное, что эта черная дыра находится всего в 1 550 световых годах от нас. Возможно, кому-то это покажется не очень близким, но по меркам космоса это расстояние в пару шагов. Фактически, это одна из самых близких из когда-либо обнаруженных - а возможно, и самая близкая черная дыра.

В настоящее время этот титул по праву принадлежит объекту в системе V Puppis, который находится на расстоянии около 960 световых лет от нас. Правда, пока не доказано, что это черная дыра. Среди других недавних обладателей титула - HR 6819 и Unicorn, расположенные на расстоянии 1 000 и 1 120 световых лет соответственно, но оба эти объекта были позднее переклассифицированы как другие объекты.

Конечно, есть вероятность, что этот новый объект постигнет та же участь, и лишь дальнейшие наблюдения помогут подтвердить его идентичность при любом раскладе.

Результаты данного проекта были предоставлены в издание Astrophysical Journal.

Source: University of Alabama in Huntsville, Astrophysical Journal.

1. (https://arxiv.org/abs/2210.05003)

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2 (https://www.uah.edu/news/items/uah-physicist-lead-author-of-paper-on-discovery-of-new-monster-black-hole)

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#земля #черная дыра #солнце #световой год
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