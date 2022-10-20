Все дело в глобальном потеплении.

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В новом исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences в среду, ученые предупреждают, что глобальное потепление может превратить Арктику в очаг пандемий.

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Таяние арктических льдов приводит к увеличению численности вирусов. Mlenny/iStock

Повышенный риск распространения вирусов

Ученые изучили почву и озерные отложения из озера Хейзен, самого большого по объему водоема к северу от полярного круга. Они использовали сегменты ДНК и РНК для идентификации вирусов, присутствующих в окружающей среде.

Затем эксперты c помощью компьютерного моделирования рассчитали вероятность распространения вирусных организмов. Под этим понятием подразумевается способность вирусов проникать в новые виды носителей и продолжать распространяться.

"Риск распространения вирусов при таянии ледников возрастает по экспоненте, что свидетельствует о резком изменении климата", - отмечают авторы проекта.

"Если в результате климатических колебаний ареал распространения потенциально опасных вирусных переносчиков и резервуаров сместится на север, Арктика может превратиться в благодатную почву для зарождения пандемий".

Вместе с тем специалисты отметили, что риск возникновения таких экстремальных последствий пока остается небольшим. При этом основное внимание они уделили новому способу определения рисков распространения.

"В целом, мы представили новый подход к оценке риска распространения. Это не похоже на предсказание распространения вирусов или даже пандемий, во-первых, потому что мы опираемся на известные ассоциации вирусов и носителей, а также потому, что до тех пор, пока вирусы и их "переносчики" не будут одновременно присутствовать в окружающей среде, вероятность драматических событий, вероятно, останется низкой", - объясняют исследователи в своей статье.

Арктика - рассадник вирусов. Dr_Microbe/iStock

Необходимо провести дополнительные исследования

Несмотря на это, исследователи отметили, что необходимо провести дополнительную работу по отслеживанию эволюции таяния ледников Арктики и появления новых потенциальных вирусов.

Это особенно актуально, если глобальное потепление заставит популяции перемещаться дальше на север, чтобы избежать экстремальных температур. Такая ситуация еще больше приблизит человека как к популяциям животных, так и к арктическим источникам новых вирусов.

"Поскольку изменение климата приводит к смещению ареалов и распространения видов, могут возникать новые ассоциации, приносящие переносчиков, которые способны опосредовать передачу вирусов, как это было показано при моделировании. Этот двойной эффект от воздействия изменения климата, как повышающий риск распространения вирусов, так и ведущий к смещению видовых ареалов на север, может иметь драматические последствия в высоких широтах Арктики. Анализ этого риска с точки зрения фактических вспышек и пандемий будет очень важной задачей, которую следует проводить параллельно с наблюдениями, чтобы минимизировать воздействие рисков на экономику и здоровье человека, а также на другие биологические виды", - заключили исследователи.

Арктика очень сильно пострадала от глобального потепления: только за последние несколько десятилетий исчезла примерно треть зимнего льда Северного Ледовитого океана. Исследования показали, что за последние 43 года Арктика нагревалась почти в четыре раза быстрее, чем остальной мир. В среднем в Арктике сейчас на 3℃ теплее, чем в 1980 году.

Такие новые угрозы возникновения пандемий лишний раз свидетельствуют о том, насколько важно взять глобальное потепление под контроль и почему действовать нужно быстро и эффективно.

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Источники: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, Journal Interesting Engineering

1. (https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2022.1073)

2. (https://interestingengineering.com/science/researchers-warn-that-the-arctic-could-unleash-the-next-pandemic)