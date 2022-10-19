Да неужели? Никогда такого не было, и вот опять!

Ученые из University of Boston опубликовали препринт своего исследования, в котором подробно описано, как они разрабатывали новый вариант вируса COVID-19. В статье говорится, что при заражении мышей новым вариантом более 80 процентов из них погибли. Такой подход ставит под сомнение необходимость проведения подобных исследований.

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3D render of coronavirus. ffikretow/iStock

Для тех, кто не знает, препринт — это публикация, предназначенная для раннего распространения исследовательской информации в обществе. Научные работы, публикуемые в таких известных научных изданиях, как Nature и Science, часто проходят процесс рецензирования, в ходе которого эксперты в различных областях анализируют все тонкости проведенного эксперимента.

Однако этот процесс часто отнимает много времени, зачастую на его завершение уходит около года. Во время пандемии COVID-19 исследователи использовали метод предварительной публикации, при котором не проводится рецензирование, для распространения информации, например, о выявлении новых вариантов, данных исследований трансмиссивности и т. д. Это было полезно для того, чтобы помочь медицинским организациям сформулировать свою политику в области инфекционного контроля.

Оставив в неведении институт здравоохранения

Однако исследование, опубликованное бостонскими учеными, совершенно не вписывается в эти рамки. Авторы не внесли ничего нового в огромный массив информации о существующих или известных вариантах COVID, вместо этого они открыли путь к старой дискуссии о происхождении коронавируса и о том, как можно его воссоздать в лаборатории.

А тот факт, что исследование финансировалось Национальным институтом здоровья (NIH), который принимал активное участие в борьбе США с пандемией, придал ему политическую окраску.

Впрочем, многие утверждали, что авторы не получили разрешения NIH на проведение такого эксперимента, и называли его опасным, даже преступным.

Представляет ли исследование реальную угрозу?

Чтобы понять, насколько опасно это исследование, необходимо разобраться в деталях того, что же в действительности сделала команда. Как указано в препринте, исследователи использовали метод генной инженерии для изменения белка spike оригинального коронавируса на тот, который содержится в субварианте BA.1 Omicron.

Затем они заразили три группы мышей тремя версиями коронавируса: первым коронавирусом, обнаруженным в 2020 году, вариантом Omicron и вирусом, созданным в Бостонской лаборатории. Каждая группа мышей была заражена только одним вариантом вируса. Вариант, созданный в Бостонской лаборатории, убил более 80 процентов мышей, то есть он и оказался самым смертоносным, о чем сегодня трубят большинство новостных изданий.

Однако необходимо принять во внимание результаты заражения двумя другими штаммами, чтобы понять, было ли исследование опасным. 80 процентов мышей, которым был введен вариант Omicron, умерли во время этого эксперимента, в то время как смертность мышей, зараженных оригинальным коронавирусом, составила 100 процентов.

Это означает, что вместо того, чтобы создать новый смертельный вирус, исследователи показали, что изменения в белке spike делают коронавирус менее смертоносным, что является ценным опытом. Знали ли исследователи об этом в начале своих экспериментов? Вероятно, нет. Должны ли они были сообщить NIH об этих экспериментах? Вероятно, да. Однако исследование было одобрено комитетом по этике университета, так что в намерениях исследователей нет ничего коварного.

Так ли нужна была эта научная работа для публикации в препринте? Авторы посчитали так, если бы исследование было опубликовано сразу в рецензируемом журнале, его можно было бы легко раздуть и неправильно понять.

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Источники: Preprint Biorxiv.org, Forbes

1. (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1.full.pdf)

2. (https://www.forbes.com/sites/brucelee/2022/10/18/new-lab-made-covid-19-coronavirus-at-boston-university-raises-questions/?sh=56a6baad2a4f)