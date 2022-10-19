Мексиканская архитектурная студия Parma Arquitectura не так давно спроектировала идеальный защищенный от воздействия пустыни крошечный дом под названием Santerra House. Расположенный в центре мексиканского винодельческого региона Валле-де-Гвадалупе, дом выходного дня построен из утрамбованной земли и обожженной древесины, повторяя мягкие оттенки песчаника и окружающего ландшафта
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"Земля была выбрана в качестве основного материала с учетом местного теплого и сухого климата", — рассказывает New Atlas ведущий архитектор Герман Парма. "Она требует небольшого количества воды по сравнению с другими земляными системами".
Землебит был выбран не только из-за низкого расхода воды, но и потому, что он обеспечивает прекрасную термальную массу и защиту от воздействия высоких температур, а также борется с влажностью. Для того чтобы построить дом, бригаде из пяти строителей потребовался целый год. При этом большая часть грунта была добыта непосредственно на месте строительства. Завершая строительство дома, команда возвела стены из землебита толщиной 40 см. Благодаря идеальным теплоизоляционным свойствам материала, внутри жилища круглый год поддерживается комфортная температура.
Помимо высокоэффективной конструкции, дом имеет бетонный фундамент и пол, деревянный настил и затеняющие элементы, а также окна с армированными стеклопакетами в металлическом профиле. Обожженная древесина, использованная в фасаде, была обработана вручную с помощью факела по традиционной японской технологии Shou Sugi Ban. Такая техника обеспечивает дополнительную долговечность и создает эстетику деревенского стиля.
"Погода очень важна для нас, поэтому весь дизайн проекта разработан таким образом, чтобы обеспечить тепловой комфорт жильцам дома, учитывая материалы и ориентацию комнат и окон", — объясняет Парма
Santerra House был построен как дом выходного дня и рассчитан на семью из четырех человек. В доме три спальни и две ванные комнаты. Если зайти внутрь, то можно увидеть уютную гостиную и совмещенную с ней столовую, которая примыкает к маленькой кухоньке с центральной барной стойкой, выполненной из бетона.
В доме есть большая открытая терраса, которая служит продолжением внутренних жилых зон, а также соединяется с главной спальней. Открытая солнечная площадка, выходящая на южную сторону, представляет собой идеальное место для развлечений на свежем воздухе: верхние деревянные балки дают тень, а стены дома защищают от сильного ветра.
"Больше всего мне нравится терраса, которая окружает дом, защищая его от превалирующих ветров", — говорит Парма. "Дом имеет небольшие размеры, поэтому это пространство очень важно, здесь есть беседка, которая пропускает солнечные лучи зимой, а летом дает тень".
Стоимость дома Santerra составила 75 000 долларов США.
Источник: Parma Arquitectura
1. (https://www.instagram.com/parmaarquitectura/)
2. (https://newatlas.com/architecture/santerra-house-parma-arquitectura/)