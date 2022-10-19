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Архитектурная студия Parma Arquitectura построила в Мексике дом из утрамбованного грунта за $75 000
Santerra House построен как дом выходного дня и рассчитан на семью из четырех человек.
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Мексиканская архитектурная студия Parma Arquitectura не так давно спроектировала идеальный защищенный от воздействия пустыни крошечный дом под названием Santerra House. Расположенный в центре мексиканского винодельческого региона Валле-де-Гвадалупе, дом выходного дня построен из утрамбованной земли и обожженной древесины, повторяя мягкие оттенки песчаника и окружающего ландшафта

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Дом Santerra расположен в Эль-Порвенире, в центре Валле-де-Гвадалупе, популярного винодельческого региона Мексики. Parma Arquitectura

"Земля была выбрана в качестве основного материала с учетом местного теплого и сухого климата", — рассказывает New Atlas ведущий архитектор Герман Парма. "Она требует небольшого количества воды по сравнению с другими земляными системами".

Дом выходного дня построен из утрамбованного грунта и обожженной древесины, повторяя мягкие оттенки песчаника и окружающего ландшафта. Parma Arquitectura

Землебит был выбран не только из-за низкого расхода воды, но и потому, что он обеспечивает прекрасную термальную массу и защиту от воздействия высоких температур, а также борется с влажностью. Для того чтобы построить дом, бригаде из пяти строителей потребовался целый год. При этом большая часть грунта была добыта непосредственно на месте строительства.  Завершая строительство дома, команда возвела стены из землебита толщиной 40 см. Благодаря идеальным теплоизоляционным свойствам материала, внутри жилища круглый год поддерживается комфортная температура.

Дом может похвастаться кухней выполненной в минималистском стиле с центральной бетонной барной стойкой. Parma Arquitectura

Помимо высокоэффективной конструкции, дом имеет бетонный фундамент и пол, деревянный настил и затеняющие элементы, а также окна с армированными стеклопакетами в металлическом профиле. Обожженная древесина, использованная в фасаде, была обработана вручную с помощью факела по традиционной японской технологии Shou Sugi Ban. Такая техника обеспечивает дополнительную долговечность и создает эстетику деревенского стиля.

Теплые насыщенные оттенки в ванной комнате. Parma Arquitectura

"Погода очень важна для нас, поэтому весь дизайн проекта разработан таким образом, чтобы обеспечить тепловой комфорт жильцам дома, учитывая материалы и ориентацию комнат и окон", — объясняет Парма

Хозяйская спальня, обнесенная стенами из землебита. Parma Arquitectura

Santerra House был построен как дом выходного дня и рассчитан на семью из четырех человек. В доме три спальни и две ванные комнаты. Если зайти внутрь, то можно увидеть уютную гостиную и совмещенную с ней столовую, которая примыкает к маленькой кухоньке с центральной барной стойкой, выполненной из бетона.

Santerra House построен как дом выходного дня и рассчитан на семью из четырех человек, с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Parma Arquitectura

В доме есть большая открытая терраса, которая служит продолжением внутренних жилых зон, а также соединяется с главной спальней. Открытая солнечная площадка, выходящая на южную сторону, представляет собой идеальное место для развлечений на свежем воздухе: верхние деревянные балки дают тень, а стены дома защищают от сильного ветра.

Особенностью дома является большая открытая терраса, дополняющая внутренние жилые зоны. Parma Arquitectura

"Больше всего мне нравится терраса, которая окружает дом, защищая его от превалирующих ветров", — говорит Парма. "Дом имеет небольшие размеры, поэтому это пространство очень важно, здесь есть беседка, которая пропускает солнечные лучи зимой, а летом дает тень".

План дома Santerra от Parma Arquitectura. Parma Arquitectura

Стоимость дома Santerra составила 75 000 долларов США.

Источник: Parma Arquitectura

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1. (https://www.instagram.com/parmaarquitectura/)
2. (https://newatlas.com/architecture/santerra-house-parma-arquitectura/)

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#архитектура #крошечные дома #parma arquitectura #santerra
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