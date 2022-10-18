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Стартап Adaptalux запустил на Kickstarter мини-студию для креативной макросъемки
Pod Mini — теперь доступен на Kickstarter. Устройство имеет довольно компактные размеры 76,8 x 25 x 25 мм и весит 50 г. Цена - $47
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Британская компания Adaptalux запустила успешный Kickstarter модульной системы освещения для макросъемки еще в 2015 году, а сегодня вернулась на платформу, чтобы профинансировать производство миниатюрного блока управления для запуска еще более креативного проекта.

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Pod Mini обеспечивает питание одного осветительного кронштейна Adaptalux и может быть использован как самостоятельное устройство, так и с блоком управления на 5 портов. Adaptalux

Pod Mini - это уменьшенная версия блока управления с пятью портами из Studio System, который можно установить на башмак камеры или закрепить на штативе.

Новинка имеет довольно компактные размеры 76,8 x 25 x 25 мм, вес 50 г и достаточно надежна для использования в полевых условиях. Она позволяет любителям макросъемки освещать объект с помощью одного осветительного кронштейна, или использовать несколько мини-капсул/ кронштейнов, чтобы охватить одновременно несколько ракурсов или расширить зону действия оригинальной управляющей консоли.

Освещение процесса макросъемки с помощью Pod Mini, блока управления на пять портов и гибких кронштейнов Adaptalux. Adaptalux

Как сообщается, он совместим со всеми светодиодными, ксеноновыми вспышками и ультрафиолетовыми лампами Adaptalux благодаря запатентованному магнитному разъему, который мгновенно активируется при подключении. Яркость или уровень вспышки регулируется индивидуально на каждом устройстве. Имеется режим повышенной мощности для создания необходимого эффекта, а также функция стробоскопа для работы с видео.


Каждый модуль работает до 8 часов на одной зарядке в стандартных режимах освещения/вспышки или до 5 часов в усиленном режиме. Кроме того, пользователи могут использовать постоянное питание каждого Pod Mini через USB-C. Для соединения устройств между собой предусмотрена встроенная система push-and-lock, а "система крепления в стиле GoPro" на задней панели обеспечивает универсальность монтажа.

Стоимость одного Pod Mini на Kickstarter начинается от 42 фунтов стерлингов (~ 47 долларов США), и если все пойдет по плану, поставки начнутся в январе 2023 года.

Source: Adaptalux, Journal New Atlas

1. (https://pod-mini-referral-campaign.kckb.st/2c5ef4ba)

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#adaptalux #pod mini
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