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Cadillac представил Celestiq - свой первый полностью электрический автомобиль класса люкс.
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Американский производитель автомобилей представительского класса Cadillac представил свой люксовый электромобиль Cadillac Celestiq.

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Cadillac CELESTIQ. Cadillac

Компания построила один из самых изысканных, роскошных и значимых автомобилей, которые она когда-либо создавала, черпая вдохновение из каждой эпохи и каждого аспекта своего богатого наследия. Концепция дизайнерского искусства Cadillac Art of Travel, которая повлияла на эстетику Lyriq и на стремление марки стать полностью электрической к 2030 году, нашла свое воплощение в Celestiq.

Построенный вручную, полностью электрический Cadillac Celestiq — это ультрароскошный флагман, который вновь возводит легендарный бренд в ранг мирового эталона и служит электрическим фаворитом будущего бренда.

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

"Celestiq — это воплощение Cadillac в чистом виде, отражающее нашу невероятную историю и ведущее нас в более смелое и яркое будущее, - сказал вице-президент Cadillac Рори Харви.

Дизайн, передовые технологии и индивидуальная роскошь, в основе которых лежит история Cadillac, создававшего такие классические автомобили, как V16 Aerodynamic Coupe 1933 года и Eldorado Brougham 1957 года - все это является наследием Celestiq.

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

Каждый Celestiq представляет собой единственное в своем роде сочетание артистизма, аутентичности, мастерства и непревзойденной утонченности, которое специально изготовлено по заказу и является отражением уникальных интересов и предпочтений своего владельца

Силуэт Celestiq имеет смелый профиль в форме фастбэка, который бросает вызов рынку ультра-люкс авангардной и футуристической эстетикой. Гармонию поверхностей создают агрессивность решетки радиатора и вертикальные световые элементы, плавно переходящие в наклонное ветровое стекло. Celestiq излучает ультра-роскошь с модерновым акцентом, не имеющим аналогов на рынке. 

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

Для воплощения авангардного, футуристического образа, который вызывает силуэт Celestiq, в автомобиле используется ряд инновационных технологий, включая стационарную крышу из смарт-стекла, автоматические индикаторы зарядки с подсветкой, 3D-печатные материалы из углеродного волокна и металла, внешнее освещение, автоматические двери и огромный выбор колес.

Платформа Ultium 

Инновационная платформа Ultium Platform, лежащая в основе впечатляющих характеристик и дальности хода Celestiq, обеспечивает автомобиль энергией. Благодаря аккумуляторному блоку емкостью 111 кВт/ч и двухмоторной полноприводной силовой установке эта уникальная архитектура позволяет развивать мощность 600 лошадиных сил и крутящий момент 820 ньютон метр. Запас хода при полной зарядке, по оценкам GM, составляет 485 км. 

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

В дополнение к превосходным мощностным характеристикам и крутящему моменту, автомобиль, по прогнозам, будет демонстрировать самое быстрое ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. 

Cadillac позаботился о том, чтобы пользователи смогли без проблем зарядить свой автомобиль, как дома, так и в пути. Celestiq оснащен технологией быстрой зарядки постоянным током мощностью 200 кВт, которая может обеспечить запас хода в 125 км всего за 10 минут.

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

В настоящее время Celestiq защищена почти 300 патентами на различные технологии и методы, включая системы безопасности, электрические силовые установки, сетевые технологии, передовые системы климат-контроля, разработки Cadillac в области hands-free, уникальную функцию помощи водителю Ultra Cruise и системы дистанционной парковки.

Центральным элементом интерьера и технологическим интерфейсом CELESTIQ является 55-дюймовый дисплей повышенной четкости - самый большой в сегменте. Это технологическое чудо, содержит два отдельных экрана под одним стеклом. Дисплей с разрешением 8K на стороне водителя отображает общую информацию об автомобиле, а на стороне пассажира позволяет воспроизвести мультимедиа, воспользоваться Интернетом, подключить смартфоны и т.д. Если вы вдруг захотите изолировать дисплей пассажира от экрана водителя, технология активной конфиденциальности Digital Blinds создает виртуальный экран, затемняя экран пассажира от взгляда водителя. 

Cadillac CELESTIQ. Cadillac

Запуск Celestiq ожидается в декабре 2023 года. Начальная цена составит 300 000 долларов США, которая будет расти в зависимости от уровня комплектации.

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Источники: Cadillac
1. (https://media.cadillac.com/media/us/en/cadillac/celestiq.detail.html/content/Pages/news/us/en/2022/oct/1017-celestiq.html)

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