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Астронавт МКС запечатлел в атмосфере Земли две необычные "голубые капли"
Редкий кадр был выполнен, когда МКС пролетала над Юго-Восточной Азией
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Один из участников космической экспедиции 66 на борту МКС, используя фотоаппарат Nikon D5, запечатлел редкое явление - вспышку молнии из космоса. Снимок был недавно опубликован NASA Earth Observatory.

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За молниями обычно приято наблюдать с Земли, а вот находясь на орбите в 408 км, сделать это гораздо сложнее. Это связано с наличием облаков, которые скрывают молнии от астронавтов. Увидеть молнию с МКС удается крайне редко, но запечатлеть ее на снимке — это уже нечто невероятное.

Light blobs captured from the ISS. NASA Earth Observatory

Это изображение было получено в конце октября прошлого года. Точно неизвестно, кто именно из членов экипажа сделал этот снимок. В рамках программы ISS National Lab экипажу предоставляется оборудование для съемки изображений Земли, которые могут представлять интерес для ученых и широкой общественности. И хотя изображение было снято на эту аппаратуру, в NASA не знают, кто в этот момент пользовался цифровой камерой.

Что видно на снимке?

Фотография была сделана, во время пролета МКС над Юго-Восточной Азией. На снимке отчетливо выделяется лимб нашей планеты в виде оранжево-желтого ореола. В кадр попали районы Китая, Таиланда, Вьетнама и Лаоса, а также Сиамский залив и Южно-Китайское море.

Шестьдесят шестая долговременная экспедиция МКС. Кто сделал снимок?

Кольцо света в центральной части снимка — это остров Хайнань, самая южная китайская провинция, которая миллионы лет назад была соединена с материковым Китаем. С течением времени, по мере отдаления суши, образовался Хайнаньский пролив, и сегодня он находится в 20 км от материка. Свет ночных огней отражает плотность населения региона, а не имеющее выхода к морю государство Лаос выглядит как темная лента.

В нижней части снимка - большая вспышка молнии, образовавшаяся где-то в районе Сиамского залива. Облачный покров, который обычно скрывает молнии от МКС, поредел настолько, что момент вспышки попал в объектив 28 мм фотокамеры Nikon D5 и был запечатлен в виде кольца, подсвеченного голубоватым цветом.

The image shared by NASA captioned. NASA Earth Observatory

Но почему вспышка голубая?

В правом углу снимка находится еще одно голубое пятно, но это не молния, как может показаться, а отблеск Луны. Как сообщает журнал Live Science, в момент съемки Луна, вероятно, находилась в таком положении, когда отраженный от нее солнечный свет прошел через атмосферу Земли и рассеялся на мельчайшие частицы.

В атмосфере нашей планеты присутствуют мельчайшие невидимые частицы. Это молекулы водорода, азота, кислорода, воды, углекислого газа, атомы благородных газов и т.д. Когда видимый свет взаимодействует с такими частицами, он рассеивается. Поскольку синий цвет имеет самую короткую длину волны, он рассеивается сильнее всего, поэтому днем небо кажется голубым.

Источники: Wikipedia, Journal Interest Ingengineering, NASA

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1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/МКС-66)    
2. (https://earthobservatory.nasa.gov/images/150456/light-show-near-the-limb)  
3. (https://interestingengineering.com/science/astronaut-captures-lightning-event-iss)

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#мкс #космонавты #астронавты #молния #голубой шар
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