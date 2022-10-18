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OceanEnergy испытает в Шотландии гигантский генератор волновой энергии мощностью 1 МВт
В рамках проекта WEDUSEA на испытательном полигоне Европейского центра морской энергии в Оркни, Шотландия, будет продемонстрирован плавучий преобразователь волновой энергии OE35 мощностью 1 МВт
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В 2020 году ирландская компания OceanEnergy провела на Гавайях испытания своего первого прототипа генератора колебаний водяного столба, а буквально вчера подписала контракт на реализацию четырехлетнего плана по строительству и коммерческому использованию своей самой крупной волновой электростанции на острове Оркни в Шотландии. OE35, заявленное как самое мощное в мире плавучее устройство для получения энергии волн, безусловно, производит сильное впечатление. Несмотря на то Шотландия пока не определилась с габаритами установки, конструкцию, которую компания построила для испытаний на полигоне ВМС США на Гавайях, имеет размеры 38 x 18 м, осадку 9,4 м и общий вес 826 тонн.

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Этот массивный генератор волновой энергии OE35 был построен на верфи в Орегоне и отбуксирован на Гавайи для проведения испытаний. OceanEnergy

В ходе испытаний установка работала на пониженной мощности в 500 кВт, но по заявлению специалистов она способна работать на 1,25 МВт. Для строительства таких объектов требуются мощности уровня судостроительных верфей. Так, например, гавайская система была изготовлена орегонской компанией Vigor. После завершения строительства машина была отбуксирована на испытательный полигон для ввода в эксплуатацию. На видео ниже вы можете получить представление о масштабах этой технологии. Не маленький проект! Не находите? 

OceanEnergy OE35

Принцип работы системы сравнительно прост. Закрепленный на океаническом дне OE35 плавает на поверхности, пока волны набегают на три большие камеры и затем откатываются обратно. Когда уровень воды в этих камерах поднимается, воздух выталкивается наружу. При понижении уровня воды воздух поступает обратно.

В своем концепте OceanEnergy использует технологию, разработанную в Северной Ирландии и позволяющую извлекать энергию за счет двунаправленного давления воздуха. Речь идет о турбине Уэллса, изобретенной в Белфасте в конце 70-х годов. В этой воздушной турбине используется симметрично расположенная поверхность лопаток, позволяющую им всегда вращаться в одном направлении, независимо от направления потока воздуха или жидкости. 

Компания OceanEnergy подписала соглашение о сотрудничестве с 14 партнерами из промышленных и научных кругов Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Испании для проведения масштабных испытаний OE35. Проект WEDUSEA стоимостью 19,6 млн. евро (19,3 млн. долларов США), который совместно финансируется европейской программой ЕС Horizon Europe и компанией Innovate UK, будет осуществляться в три этапа в течение четырех лет.

Малогабаритный "OE Buoy" был протестирован компанией более десяти лет назад. OceanEnergy

На первом этапе команда спроектирует и построит OE35, адаптированную к условиям Европейского испытательного полигона морской энергии в Оркни, Шотландия. Затем в течение двух лет будет выполнен монтаж и проведены испытания. На третьем этапе компания проведет презентацию и расскажет о полученных результатах, а также займется коммерциализацией технологии в промышленных масштабах. В будущем OceanEnergy планирует создать установку OE50 мощностью 2,5 МВт.

"Инновационные действия, предпринимаемые в рамках этой программы, направлены на повышение эффективности, надежности, масштабируемости и устойчивости технологии использования энергии волн, а также на снижение себестоимости электроэнергии более чем на 30%", - сказал Майлз Хьюард, руководитель проекта в European Marine Energy Centre. "Это поможет снять риск инвестиций в волновую энергетику".

Реми Груэ, генеральный директор торговой ассоциации Ocean Energy Europe, добавляет: " Сегодня волновая энергия достигла полномасштабной стадии, и такие проекты, как WEDUSEA, прокладывают путь к созданию пилотных ферм и индустриализации всего сектора. Это сотрудничество между ЕС и Великобританией демонстрирует потенциал волновой энергии в качестве существенного вклада в достижение цели ЕС Green Deal. Энергия волн поможет сгладить пики или спады производства от переменного ветра и обеспечить энергетическую независимость Европы".

Запуск гигантской гавайской машины можно увидеть на видео ниже.

Wave Buoy OceanEnergy

Sources: OceanEnergy, Wikipedia

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1.(https://ru.wikipedia.org/wiki/Турбина_Уэльса)
2. (https://oceanenergy.ie/ambitious-project-will-create-step-change-for-wave-energy-industry/)

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#oceanenergy #oceanenergy oe35 #oe buoy #волновая электростанция #генератора колебаний водяного столба
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