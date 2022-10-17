О том, как Tesla осталась без зарядного устройства и проехала более 2500 километров

Если бы какому-нибудь владельцу электромобиля сказали, что его машина сможет проехать более 2 500 километров он скорее всего был бы в неописуемом восторге.

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Модифицированная Tesla Model S. Warped Perception/YouTube

Ранее СМИ уже неоднократно рассказывали о видеороликах ютубера Warped Perception. Товарищ реализует безумные проекты, сильно любит поиздеваться над различной техникой, включая свою Tesla. В прошлом году он установил на автомобиль три реактивных двигателя, чтобы сэкономить секунду на разгоне 0-100 км в час, а в другой раз буксировал его по шоссе, чтобы проверить, насколько эффективно заряжаются его аккумуляторы.

На этот раз он модифицировал багажник Tesla, установив в него шумный одноцилиндровый бензиновый генератор, который должен был заряжать батарею EV.

О том, как Tesla осталась без зарядного устройства

Ютуберу следует отдать должное за то, что он придумывает весьма диковинные способы помучить аккумуляторы Tesla. В данном случае он решил зарядить ее с помощью генератора. Инженер подумал, если он использует бензиновый генератор в гараже, также, как и зарядное устройство EV, почему бы его не установить в машину и уже там заряжать аккумулятор по мере необходимости.

Это потребовало серьезных доработок задней части электромобиля, что, впрочем, не должно было стать большой проблемой, поскольку к этому моменту Tesla вряд ли дала бы ему какие-либо гарантии на автомобиль.

Итак, спустя пару часов работы по тюнингу, бензиновый генератор был установлен на автомобиль вместе с мотоциклетным глушителем, купленным на eBay, который в общем-то не сильно уменьшил уровень шума.

В путь с Tesla без зарядки

Не располагая достаточным количеством времени, чтобы проверить эффективность своей системы, инженер отправился в путешествие. Вскоре он понял, что генератор вырабатывает недостаточно энергии и не успевает заряжать батарею Tesla так же быстро, как она разряжается.

Далее следует несколько эпизодов, на которых он пытается подобрать оптимальную скорость движения автомобиля, чтобы поддержать уровень заряда батареи Tesla. Нередко, когда он подъезжал к пунктам остановки, процент заряда батареи исчислялся однозначным числом, что даже при наличии бортового генератора заставляло испытывать беспокойство. Таким образом, весь эксперимент является скорее некой антитезой тому, что представляет собой владение EV.

За неделю, прошедшую с момента загрузки видео, эта концепция понравилась примерно 14 000 человек, которые поддержали ее, поставив лайк на сайте социальных сетей. Остается надеяться, что в следующий раз мы увидим что-то, что действительно позволит решить проблему дальности хода, вместо того чтобы пытаться увеличить ее с каждым пройденным километром.

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Источники: Youtube, Journla Interesting Engineering

1. (https://www.youtube.com/watch?v=hHhf223jGIE&ab_channel=WarpedPerception)

2. (https://interestingengineering.com/innovation/mod-tesla-travelled-1600-miles-without-charger)