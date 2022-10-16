Может ли Илон Маск попасть под федеральное расследование из-за сделки с Twitter? Социальная платформа утверждает, что так и будет, но адвокаты миллиардера говорят об обратном. Интересно, когда закончится эта Санта-Барбара?

Илон Маск оказался под федеральным расследованием в связи с его сделкой по поглощению Twitter. Об этом сообщил интернет-портал yahoo в пятницу после того, как в четверг было опубликованы результаты судебного процесса.

реклама

Is Elon Musk under federal investigation? Daniel Oberhaus/Flickr

Цель этого расследования остается неясной.

Всё это выглядит весьма странно, поскольку в начале месяца Маск согласился окончательно приобрести Twitter по своему первоначальному предложению в 54,20 доллара за акцию, что в итоге должно было привести к сделке стоимостью 44 миллиарда долларов.

Еще более странным является тот факт, что в отношении Маска ведется расследование, но не уточняется, в чем именно оно заключается.

"Эта игра в "спрячь мяч" должна прекратится", - заявила компания на судебном заседании.

Напомним, что в июле Twitter уже подавала в суд на Маска, чтобы заставить его заключить соглашение о приобретении, на которое он ранее охотно согласился. Тогда компания также сообщила, что адвокаты CEO Tesla заявили о "привилегии следствия", отказавшись передать документы, которые требовала социальная медиа-платформа. Кроме того, компания выдвинула требование, чтобы адвокаты Маска представили свою переписку с федеральными властями. Но юристы не удовлетворили эту просьбу.

Однако в конце сентября 2022 года поверенный Маска все же передал "журнал привилегий", в котором указывались документы, подлежащие хранению, включая черновики электронного письма от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и слайды презентации для Федеральной торговой комиссии.

В прошлом SEC уже проводила расследование и задавала вопросы по поводу комментариев Маска о сделке с Twitter как в апреле, так и в июне 2022 года.

Искажение информации?

Алекс Спиро, адвокат Маска, в интервью агентству Reuters сообщил, что текущее обращение Twitter в суд — это "неверное решение". "А под федеральным расследованием находится именно руководство Твиттер", - добавил он.

Заявление последовало после многомесячных разбирательств, в рамках которых миллиардер сначала предложил поглощение, затем отказался от сделки, а потом подал в суд на Twitter, чтобы заставить его завершить покупку.

Как отмечалось ранее, попытка Маска отказаться от приобретения объясняется его позицией - он уверен, что оценки Twitter в отношении спама весьма далеки от истины. На что Twitter парировала, заявив, что спам или мошеннические аккаунты составляют не более 5 процентов активных пользователей. Впрочем, многие реальные пользователи соцсети считают, что Twitter, мягко говоря, лукавит.

Теперь, после того как Маск сделал свое последнее предложение, Twitter уже и не знает, принимать его или нет. Отчасти это объясняется большим взаимным недоверием, которое заставило руководителей Twitter усомниться в том, что последний шаг Маска на самом деле является юридическим маневром.

Утром 4 октября суд провел экстренное слушание с участием обеих сторон, на котором Маск заявил, что готов прекратить дело. Однако, как сообщают источники, Twitter потребовал гарантий того, что суд будет контролировать этот процесс. Интересно, чем это все закончится?

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Это непростое судебное разбирательство, и не похоже, что все разрешится в ближайшее время. Обе стороны ведут себя крайне странно и, по-видимому, сейчас находятся в тупике. Что будет дальше в этой затянувшейся Санта-Барбаре? Только время покажет.



Источники: Journal Interesting Engineering, Yahoo, Journal Fortune

1. https://fortune.com/2022/10/12/twitter-elon-musk-investigoted-federal-authorites/

2. (https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-under-federal-investigation-123037481.html)

3. (https://interestingengineering.com/culture/federal-authorities-are-investigating-musks-44-billion-twitter-deal)

