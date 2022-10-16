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Федеральные власти США расследуют сделку Маска с Twitter за 44 миллиарда долларов
Может ли Илон Маск попасть под федеральное расследование из-за сделки с Twitter? Социальная платформа утверждает, что так и будет, но адвокаты миллиардера говорят об обратном. Интересно, когда закончится эта Санта-Барбара?
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Илон Маск оказался под федеральным расследованием в связи с его сделкой по поглощению Twitter. Об этом сообщил интернет-портал yahoo в пятницу после того, как в четверг было опубликованы результаты судебного процесса.

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Is Elon Musk under federal investigation? Daniel Oberhaus/Flickr

Цель этого расследования остается неясной.

Всё это выглядит весьма странно, поскольку в начале месяца Маск согласился окончательно приобрести Twitter по своему первоначальному предложению в 54,20 доллара за акцию, что в итоге должно было привести к сделке стоимостью 44 миллиарда долларов.

Еще более странным является тот факт, что в отношении Маска ведется расследование, но не уточняется, в чем именно оно заключается.

"Эта игра в "спрячь мяч" должна прекратится", - заявила компания на судебном заседании.

Напомним, что в июле Twitter уже подавала в суд на Маска, чтобы заставить его заключить соглашение о приобретении, на которое он ранее охотно согласился. Тогда компания также сообщила, что адвокаты CEO Tesla заявили о "привилегии следствия", отказавшись передать документы, которые требовала социальная медиа-платформа. Кроме того, компания выдвинула требование, чтобы адвокаты Маска представили свою переписку с федеральными властями. Но юристы не удовлетворили эту просьбу.

Однако в конце сентября 2022 года поверенный Маска все же передал "журнал привилегий", в котором указывались документы, подлежащие хранению, включая черновики электронного письма от 13 мая в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и слайды презентации для Федеральной торговой комиссии.

В прошлом SEC уже проводила расследование и задавала вопросы по поводу комментариев Маска о сделке с Twitter как в апреле, так и в июне 2022 года.

Искажение информации?

Алекс Спиро, адвокат Маска, в интервью агентству Reuters сообщил, что текущее обращение Twitter в суд — это "неверное решение". "А под федеральным расследованием находится именно руководство Твиттер", - добавил он.

Заявление последовало после многомесячных разбирательств, в рамках которых миллиардер сначала предложил поглощение, затем отказался от сделки, а потом подал в суд на Twitter, чтобы заставить его завершить покупку.

Как отмечалось ранее, попытка Маска отказаться от приобретения объясняется его позицией - он уверен, что оценки Twitter в отношении спама весьма далеки от истины. На что Twitter парировала, заявив, что спам или мошеннические аккаунты составляют не более 5 процентов активных пользователей. Впрочем, многие реальные пользователи соцсети считают, что Twitter, мягко говоря, лукавит.

Теперь, после того как Маск сделал свое последнее предложение, Twitter уже и не знает, принимать его или нет. Отчасти это объясняется большим взаимным недоверием, которое заставило руководителей Twitter усомниться в том, что последний шаг Маска на самом деле является юридическим маневром. 

Утром 4 октября суд провел экстренное слушание с участием обеих сторон, на котором Маск заявил, что готов прекратить дело. Однако, как сообщают источники, Twitter потребовал гарантий того, что суд будет контролировать этот процесс. Интересно, чем это все закончится?

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Это непростое судебное разбирательство, и не похоже, что все разрешится в ближайшее время. Обе стороны ведут себя крайне странно и, по-видимому, сейчас находятся в тупике. Что будет дальше в этой затянувшейся Санта-Барбаре? Только время покажет.      
   
Источники: Journal Interesting Engineering, Yahoo, Journal Fortune
1. https://fortune.com/2022/10/12/twitter-elon-musk-investigoted-federal-authorites/
2. (https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-under-federal-investigation-123037481.html)
3. (https://interestingengineering.com/culture/federal-authorities-are-investigating-musks-44-billion-twitter-deal)    

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#илон маск #твиттер #сделка илона маска с твиттером #сделка с твиттером #федеральное расследование
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