Этот случай может попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

"Недавно я удалила 23 контактные линзы из глаз пациента. За 20 лет работы врачом я никогда не видела ничего подобного", - сказала доктор Катерина Куртева.

реклама

Contact lens on finger. iStock/Tero Vesalainen

Доктор Куртева поделилась видеороликом об удалении контактных линз на своем аккаунте в Instagram, и очень быстро он стал вирусным.

"Это уникальный случай! Такого еще не было, чтобы кто-то "забыл" снять контактные линзы на ночь и каждое утро вставлял новые", - написала она. "Мне пришлось достать целую кипу контактных линз".

Очень забывчивая пожилая женщина забыла в своем глазу 23 контактные линзы.

После того как пациентка пришла на консультацию, офтальмолог не поверила своим глазам.

"Я перебирала в уме варианты того, что бы это могло быть: кусочек сломанной контактной линзы, царапина на роговице, инфекция, ресница или остатки макияжа. Но точно узнать я смогла только после обследования", - сказала доктор Куртева, сообщает Insider.

"Мы постоянно просим пожилых людей приходить на осмотр не реже одного раза в год, но эта женщина пропускала сеансы и последние два года не приходила на прием. Хотя ее зрение было расплывчатым и затуманенным, больше всего ее беспокоили болевые симптомы, - рассказывает доктор Катерина Куртева.

После введения анестетика Катерина решила убедиться, что в глазу пациента нет инородного тела. Проверив вручную верхний и нижний своды конъюнктивы, она не заметила ничего необычного. Но затем применив векорасширитель, доктор поняла, что ей что-то удалось захватить. "Когда я попросила пациентку опустить взгляд, то увидела края нескольких контактных линз, прилипших друг к другу. Вытаскивая их, я подумала, что вероятно там есть еще что-то, и попросила свою ассистентку достать мой телефон, чтобы записать процесс извлечения", - сказала она.

"Там было столько контактных линз, что я подумала — это может стать моим моментом для Книги рекордов Гиннесса", - добавила врач. Заявив, что после публикации этого видео многие офтальмологи из Южной Америки, Мексики и Европы используют его в образовательных целях, доктор Куртева подчеркнула, что нужно быть очень осторожным в использовании контактных линз.

Это может быть слишком опасно

"Этой пациентке крупно повезло - она могла потерять зрение, поцарапать роговицу или занести инфекцию. Я очень долго уговаривала ее не пользоваться какое-то время контактными линзами и дать глазам отдохнуть, но она упорно продолжала их носить. Я встретилась с ней примерно через месяц после обследования. У нее все было хорошо, она чувствовала себя намного лучше и ясно видела", - сказала д-р К. Куртева.

Источники: Instagram Journal Interesting Engineering, Insider

1. (https://www.instagram.com/p/CjIzDvzrP2Y/)

2. (https://www.insider.com/doctor-removes-23-contact-lenses-from-patients-right-eye-2022-10)

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

3. (https://interestingengineering.com/health/doctors-removes-23-contact-lenses-from-patients-eye)