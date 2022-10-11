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Приложение Echoes способно записывать звуки сердца с помощью встроенного в смартфон микрофона
Инженеры превратили смартфон в функциональный стетоскоп
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Смартфоны и гаджеты оказывают все большее влияние на то, как мы следим за своим здоровьем в повседневной жизни. Одной из таких потенциальных областей, где их можно использовать, является мониторинг работы сердца. Новое исследование показало, что с помощью приложения, превращающего смартфоны в электронные стетоскопы, можно получать надежные и качественные данные о частоте сердечных сокращений, которые врачи могут использовать для дистанционного мониторинга прогрессирующих болезней сердца.

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Приложение Echoes способно записывать частоту сердечных сокращений пользователя с помощью встроенного в смартфон микрофона. Cellule Design Studio

По своей сути приложение Echoes выполняет роль традиционного стетоскопа. Пользователи в спокойной обстановке прикладывают микрофон телефона вплотную к коже и с помощью экранного регулятора настраивают чувствительность микрофона, фиксируя частоту сердечных сокращений.

Приложение было представлено в мае прошлого года и с тех пор собрало более 100 000 записей ЧСС. Вся информация заносится в базу данных, которую ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Маастрихта в Нидерландах анализируют на предмет качества звука и пытаются выявить клинические маркеры сердечных событий.

В рамках недавно опубликованного исследования ученые проанализировали более 7500 записей, а также данные о гендере, возрасте, индексе массы тела (ИМТ) и аппаратном обеспечении телефона. Несмотря на то, что с возрастом пользователей процент успешных записей снижался, пол, индекс массы тела (ИМТ) и аппаратное обеспечение телефона не влияли на качество записей.

"Это исследование доказывает, что мобильные технологии являются жизнеспособным методом записи звуков сердца. В будущем кардиологические пациенты и врачи смогут использовать домашние записи для проверки наличия или прогрессирования заболеваний сердечной мышцы", - заявил ведущий исследователь, профессор Пабло Ламата.

В 2015 году учёные уже предлагали подобную технологию, которая по своим характеристикам не уступала традиционным стетоскопам. Но вместо того, чтобы использовать встроенный микрофон телефона, технология основывалась на дополнительном записывающем устройстве, которое прикладывалось к коже пациента и подключалось к разъему для наушников iPhone.

Благодаря тому, что телефон сам выполняет всю работу, приложение Echoes может предложить эту функциональность обычным пользователям. Команда говорит, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить, как приложение работает с существующими решениями для мониторинга сердца.

"Наше исследование дало ответ на главный вопрос о возможности широкомасштабного применения смартфона в качестве стетоскопа", - считает автор проекта Хонгсинг Луо из Маастрихтского университета. "Результаты показали, что самые обычные пользователи способны записывать звуки сердца в достаточно высоком качестве. В будущих клинических исследованиях мы сможем подобрать дополнительные варианты для целей диагностики и мониторинга".

Результаты данного проекта были представлены в издании European Heart Journal - Digital Health.

Источники: Kings College London, European Heart Journal - Digital Health.

1. (https://academic.oup.com/ehjdh/article/3/3/473/6675713)

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2. (https://www.kcl.ac.uk/news/smartphones-as-electronic-stethoscopes-for-heart-monitoring)

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#сердце #echoes #приложение echoes #частота сердечных сокращений
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