Исследователи смоделировали условия, с которыми гипотетические формы жизни должны были столкнуться на Марсе 4 миллиарда лет назад, когда на красной планете, могла в изобилии присутствовать жидкая вода.

Возможно, люди - не первые живые существа в Солнечной системе, столкнувшиеся с угрозой того, что их собственная деятельность изменит климат их родной планеты. Согласно новой концепции исследователей, на древнем Марсе когда-то была достаточно благоприятная среда для жизни микробов, вырабатывающих метан, и они вероятно уничтожили сами себя, нанеся непоправимый ущерб атмосфере Красной планеты.

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Гипотетическое изображение древнего Марса покрытого водными экосистемами. ESO/М. Kornmesser

Современный Марс отличается очень холодным и сухим климатом. Тонкая атмосфера красной планеты гораздо суше, чем в любой пустыне на Земле. Но так было не всегда - за десятилетия наблюдений были обнаружены довольно четкие и подробные свидетельства существования древних рек, дельт, озер и, возможно, даже океанов. А это значит, что условия должны были быть пригодны для жизни микроскопических организмов.

Для нового исследования ученые из Университета Аризоны построили модель древнего Марса, включая его кору, атмосферу и климатические условия. Но самое главное, эксперты дополнили экологическую модель метаногенами - микробами, которые потребляют углекислый газ и водород и производят метан. Ученые пытались понять, смогут ли подобные микроорганизмы выжить в подобных условия, а также изучить их влияние на экосистему планеты.

"Как только мы создали нашу модель, мы образно создали условия подобные тем, что существовали в марсианской коре", - рассказывает Борис Саутери, руководитель проекта. "Такой подход позволил нам оценить, степень реалистичности марсианской подземной биосферы. И если такая биосфера существовала, то как она могла бы изменить химический состав марсианской коры, и как такие процессы могли бы повлиять на химический состав атмосферы".

Результаты моделирования показали, что микробы могли не только выжить, но и успешно развиваться в условиях раннего Марса. Симуляция показала, что наиболее комфортные условия для них существовали на глубине первых нескольких сотен метров от поверхности.

Представленные командой модели Марса, пережившего оледенение в результате воздействия микробов на атмосферу планеты. Boris Sauterey and Regis Ferriere

Кроме того, команда изменила свою модель. Ученые попытались понять какое влияние микробы могли оказывать на экосистему Марса. К удивлению исследователей господство микробов оказалось достаточно скоротечным. Модель показала, что микробы могли удалить из атмосферы большую часть водорода и заменить его метаном. Это привело бы к глобальному похолоданию уже через несколько сотен тысяч лет.

"Проблема, с которой столкнулись бы эти микробы, заключается в том, что атмосфера Марса практически исчезла, а вместе с ней исчезли энергетические ресурсы необходимые для их существования.", - рассказывает Саутери. "Кроме того, значительно снизилась бы температура, и им пришлось бы опустится гораздо глубже в кору. На данный момент очень трудно сказать, как долго Марс мог бы оставаться пригодным для жизни".

Впрочем, как бы ни была увлекательна эта гипотеза, мы пока не знаем, как именно обстояли дела на самом деле. Существует множество доказательств того, что условия были подходящими для возникновения микробной марсианской жизни, но до сих пор не найдено никаких доказательств того, что она существовала. Кстати, это одна из основных задач марсохода Perseverance, который в настоящее время осматривает дельту реки в поисках признаков жизни. По мнению целого ряда ученых, существует вероятность, что некоторые из таких подземных микроорганизмов могут быть живы и по сей день..

Результаты данного научного проекта были представлены в международном издании Nature Astronomy.

Источники: University of Arizona, journal Nature Astronomy

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1. (https://www.nature.com/articles/s41550-022-01786-w)

2. (https://news.arizona.edu/story/life-may-have-thrived-early-mars-until-it-drove-climate-change-caused-its-demise)