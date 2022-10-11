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Российские учёные обнаружили в экстракте гриба Aspergillus Cavernicola противораковое вещество
Новое соединение, обнаруженное российскими исследователями в одном из видов грибов, обладает многообещающим противораковым потенциалом
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Российские ученые изучили состав одного из видов грибков и обнаружили в нем новое соединение, обладающее перспективными противораковыми свойствами. Противоопухолевый эффект был доказан в ходе лабораторных экспериментов. Однако команда оптимистично настроена в отношении его клинического применения. Кроме того, во время эксперимента исследователи случайно обнаружили новый малиновый краситель, способный сохранять продукты питания.

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Новое соединение, обнаруженное российскими исследователями в одном из видов грибов, обладает многообещающим противораковым потенциалом Depositphotos 

Грибок, находящийся в центре исследования, называется Aspergillus cavernicola. Авторы нового проекта обнаружили, что экстракт этого микроорганизма содержит пигмент цис-кавернамин - темно-малиновый краситель, схожий по свойствам с пигментами широко используемого гриба под названием Monascus.

"В Китае Monascus используется уже более 2 000 лет, как в медицине, так и в производстве красного дрожжевого риса", - рассказывает ведущий автор исследования Татьяна Антипова. "В отличие от Monascus, который запрещен в США как источник микотоксина цитринина, A. cavernicola может быть более безопасным источником натуральных красителей".

Затем ученые смогли показать, что цис-кавернамин способен превращаться в другое соединение, которое эксперты назвали монасникотиновой кислотой (МНК). В лабораторных испытаниях на клетках рака простаты и мочевого пузыря авторы обнаружили, что МНК обладает противоопухолевыми свойствами, замедляя рост и миграцию этих раковых клеток путем блокирования важнейшего сигнального механизма.

"Противоопухолевый эффект МНК весьма перспективен, но пока недостаточно высок", - считает Т. Антипова. "В будущем мы планируем усилить этот эффект путем модификации структуры молекулы и уже подали заявку на грант РНФ (Российского научного фонда) для продолжения этих исследований". И если модифицированная версия МНА имеет все шансы превратиться в эффективный противораковый препарат, то цис-кавернамин может быть использован в пищевой промышленности уже сейчас".

Грибковые организмы давно зарекомендовали себя как эффективный источник вдохновения для исследователей в области рака. Так в качестве недавнего примера можно упомянуть вещество выделенное из белых грибов, синтезированные версии которого также показали свою перспективность. В прошлом году в ходе исследовательской работы, ученые модифицировали препарат из гималайского гриба, так что он стал более эффективно проникать в раковые клетки. Это позволило увеличить целебные свойства лекарства почти в 40 раз и провести клинические испытания для изучения его потенциала.

По утверждению экспертов, гриб можно выращивать в биореакторах с использованием сельскохозяйственных отходов. Такой подход позволит существенно расширить масштабы технологии. Несмотря на то, что впереди еще много работы по внедрению этой методики в клиническую практику для лечения онкологических заболеваний, путь к сохранению продуктов питания выглядит намного короче.

"Оказалось, что МНК спонтанно высвобождается из красителя и не образуется в результате метаболизма грибов", - рассказывает автор проекта Александр Жеребкер. "Механизм, который, как мы предполагаем, лежит в основе этой химической трансформации, позволяет предположить, что краситель будет обладать долгосрочным противогрибковым эффектом, что крайне важно для консервации и хранения продуктов питания".

Результаты данной научной работы были представлены в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Источники:  Skoltech, Journal of Agricultural and Food Chemistry

1. (https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.2c01952)

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2. (https://www.skoltech.ru/en/2022/10/food-dye-turning-into-medication-a-real-serendipity/)

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#российские ученые #российские исследователи
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