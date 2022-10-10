Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Астрофизики: Луна могла сформировалась всего за несколько часов
Луна могла сформироваться за считанные часы, когда материал с Земли и тело размером с Марс были выброшены на орбиту сразу после удара.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Считается, что Луна образовалась миллиарды лет из обломков, образовавшихся в результате космического столкновения с нашей планетой. Благодаря новому моделированию с разрешением высокой четкости эта идея не только проиллюстрирована в мельчайших деталях, но и показывает, что рождение Луны могло занять считанные часы.Имитационное моделирование процесса формирования Луны в результате масштабного удара древней Земли с протопланетой Тейя. NASA/ Durham University/James Kegereis

реклама

Согласно классической концепции происхождения Луны, она появилась около 4,5 млрд лет назад, вскоре после формирования Земли. Предполагается, что толчком для этого стало столкновение ранней Земли с гипотетической протопланетой Тейя. В результате такого удара обе планеты выбросили огромное количество материала на орбиту, где некоторые его фрагменты сжались и образовали то, что мы сейчас знаем как Луну.

Подобная версия объясняет некоторые особенности Луны, включая ее массу и расположение на орбите. Однако при этом остаются некоторые вопросы на которые такая гипотеза не дает чётких ответов. Например, предыдущие моделирования удара и его последствий указывали на то, что Луна должна состоять в основном из материала с Тейи, но изотопные исследования образцов лунной породы, привезенных миссиями "Аполлон", показали, что она очень похожа на земной материал.

В рамках нового научного эксперимента астрофизики NASA и University of Durham воспользовались возможностями суперкомпьютера. Они провели множество имитаций удара с высоким разрешением, варьируя такие характеристики, как угол столкновения, скорость, масса, планетарное взаимодействие и другие факторы. В итоге эксперты смоделировали уникальную анимацию удара, демонстрирующую новую динамику, которая не была учтена другими симуляторами.

В видеоролике, который напоминает работу огромной лавовой лампы, два оранжевых космических объекта движутся навстречу друг другу и сталкиваются, выбрасывая длинные филаменты материала на орбиту вокруг прото-Земли. Практически сразу после этого из выброшенного вещества формируются два других тела. Одно из них более крупное возвращается к Земле, но не раньше, чем его гравитация выбросит меньший сгусток материала на стабильную орбиту.

Разработчики новой модели считают, что весь процесс формирования Луны длился всего несколько часов. То есть еще вчера у Земли не было Луны, а на следующий день она появилась. Ранее ученые придерживались версии, что обломкам после крушения потребовались бы месяцы и даже годы, чтобы превратиться в Луну, которую мы наблюдаем сегодня.

Согласно результатам нового моделирования, выполненного экспертами NASA и Durham University, предложена альтернативная теория происхождения Луны. Возможно Луна могла сформироваться за считанные часы, когда материал с Земли и гипотетической планеты Тейи был выброшен на орбиту сразу после удара. Результаты имитационного моделирования, использованные в данном эксперименте, являются одними из самых детальных в своем роде, они работают с самым высоким разрешением среди всех симуляций, проводимых для изучения происхождения Луны или других гигантских столкновений.


По мнению авторов исследования, описанный сценарий указывает на то, что большая часть материала, из которого сформировался наш спутник, происходила из земной мантии. Именно этой гипотезой объясняется сходный изотопный состав. Такой подход отвечает и на некоторые другие вопросы, например, почему орбита Луны наклонена в сторону от земного экватора и почему у нее относительно тонкая кора.

Разумеется, чтобы найти наиболее точную модель, необходимо провести множество дополнительных наблюдений. При этом наиболее убедительные доказательства, по всей видимости, будут получены в результате изучения большего количества лунных пород, взятых с различных участков поверхности и из более глубоких слоев лунной коры. Учитывая, что возвращение людей на Луну ожидается уже в 2024 году, вполне вероятно, что скоро мы получим ответы на эти вопросы.

Результаты данного проекта были представлены в научном издании Astrophysical Journal Letters.

Источники: NASA, University of Durham, Astrophysical Journal Letters, Journal New Atlas

1. (https://www.nasa.gov/feature/ames/lunar-origins-simulations)
2. (https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac8d96)
3.https://newatlas.com/science/simulations-moon-formation-hours-earth-impact/

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

4. (https://www.durham.ac.uk/news-events/latest-news/2022/10/supercomputer-simulations-reveal-new-possibilities-for-the-moons-origin/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#марс #луна #астрофизики #тейя #протопланета
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Чем опасна HIMARS и её слабые стороны - подробно с картинками и большими буквами
Астрофизики выдвинули новую гипотезу формирования Луны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
18
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
289
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
3
Анонсированы сиквелы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
1
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
5
Ученые ищут научное объяснение чувству дежавю
16
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
33
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
9
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
+
ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
1
Названы слабые места Starlink и способы борьбы с опасными спутниками
6
Новая видеокарта RTX Titan получит полнофункциональный GPU AD102 и займет четыре слота в ПК
12
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
40
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
4
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
7
Microsoft выпустила руководство по оптимизации игровой производительности Windows 11
2
Цены семи доступных плат ASUS для Ryzen 7000 на базе чипсетов B650 и B650E обнародованы магазином
8
Преемник легендарного суперкулера Noctua NH-D15 выйдет в начале 2023 года
11
Российский энтузиаст занял первое место в 3DMark Ice Strom Unlimited при помощи GeForce RTX 3090
16

Популярные статьи

Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
31
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
165
Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
33
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
76
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
39
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
107
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
15
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
2

Сейчас обсуждают

Rtxmonster
12:44
Зелот такой зелот, где скидки на народные процы типа 12600, или может 5800. Ты упырь обдолбанный, обнаркомленый, в глаза долбишься что-ли?
В магазины РФ пришли скидки на процессоры – выбираем мощный CPU для мажоров, умеющих считать деньги
OgoGoLog
12:40
Стрелочник. Понятно. Слился "захiзнiк".
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
1TronpmG5
12:39
Вряд ли тезис "Образованные китайцы массово мечтают уехать оттуда" ты придумал сам. В Китайском дискурсе этот тезис маргинален чуть более чем полностью. Там популярность такого дискурса на уровне Нава...
Джозеф Байден полон решимости превратить США в мировой центр производства
Каrlsоn
12:38
Более правильный вопрос - почему ты родину еще не защищаешь? Сцыкло?
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
rikki_tikki
12:38
Россияне нанесли удар по детской площадке в Киеве https://dynaimage.cdn.cnn.com/cnn/digital-images/org/26b4dc9d-4d28-4f4b-8e39-6daff0fedf25.jpg
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Серегарус
12:38
логично, интел и амд должны же как-то зарабатывать
Санкции США не распространяются на поставки в Китай потребительских процессоров
Midosa
12:37
И с таким моторчиком её цена, равная цене мерседеса Е-класса со 197 л.с. + 9 ступенчатым автоматом + кучей шикарных опций, разумеется оправдана. РНМГ. Когда купить намерен? А в весте за 50 000 баксов ...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Каrlsоn
12:37
Кровь с начала войны всегда нужна была, но рашковцам она не нужна, их тут удобренями набросано... а удобрениям кровь не нужна...
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
OgoGoLog
12:37
"Опиздюлим рашку" Из окопа пишешь? Если нет, когда пойдешь? "Хм... А зачем?" Ты же сам писал "хочу быть укринским бандеровцем!"
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
rikki_tikki
12:35
Украинские города обстреливают прямо с начала войны, с 5 утра 24 февраля. Мариуполь россияне просто уничтожили как Грозный в Чечне
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем